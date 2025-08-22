קרנות הביטוח המריאו מעל 8%+ ביום חמישי - סקירת בורסות יומית

‏

קרנות הנאמנות המקומיות

בסה"כ, יום חמישי (21-08) היה יום חיובי בהחלט עבור שוק המניות הישראלי חוץ מאשר בבנקים ובנדל"ן. לכן, הנה מה שקרה בקרנות הנאמנות שלנו כתוצאה מכך: בחיוב היומי אנו מוצאים את הביטוח בבלעדיות כאשר בחיוב החודשי נמצא אותו גם כן בבלעדיות (!) זאת כשמדד הביטוח עולה כבר 111%+ מתחילת השנה - מדהים! אין מילה אחרת לתאר את "התפוצצות" הענף הזה בבורסה.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

למרות החיוב הגדול שראינו השבוע, יש עדיין שאריות שליליות ברמה היומית וזאת בקרנות המעוכבות עדכון. יש 4 כאלו... בכל אופן, בלטה ברמה היומית הקרן של מור עם 0.20% כאשר הקרן של אי-בי-אי ממשיכה להיות בולטת במיוחד בשלושה טווחים: מתחילת החודש (0.42%), מתחילת השנה (11.80%), ושנתית (21.00%). רק בטווח הארוך, של השלוש שנים, מובילה הקרן העוקבת של תמיר פישמן עם 37.13%.

הקרן של אי-בי-אי גובה 0.89% אבל אין מי שיתלונן על כך עקב הביצועים היפים של הקרן... לעומת זאת, הקרן של הורייזן גובה 0.90% דמי ניהול שנתיים וזה הרבה בהינתן הביצועים היחסיים שלה. הקרן של ילין לפידות ממשיכה להיות המובילה בגודל עם 1.360 מיליארדי שקלים עם הפרש משמעותי מן השנייה בגודלה (מור – 900.70 מיליונים). לבסוף, נציין את הגיוס הגדול ביותר (בקרן של סיגמא) עם 83.46 מיליוני שקלים (חודש יולי 2025).

הבורסות

ארה"ב: כל העיניים נשואות לנאומו של ראש הפד, ג" פאוול, ביום שישי, ב-17:00 (שעון ישראל) בכנס Jackson Hole. הוא נמצא תחת לחץ כפול לשנות את המדיניות העיקשת של אי הזזת הריבית: 1) הממשל חייב ריבית נמוכה על מנת לקדם צמיחה צריכה ויזמות כאשר את החלק של הדולר החלש הוא כבר ביצע. 2) נתוני האינפלציה הנוכחיים לא תואמים את תחזיות האימה של הפד בחזית המחירים, עקב ענייני המכסים. האם הנגיד יעמוד על שלו מול שתי כוחות אלו?

נראה שכן על מנת לשמור על היוקרה של הבנק ועצמאותו המחשבתית. זאת, למרות שמעשית ותפקודית, ייתכן מאוד שהצעד הנכון היה להוריד את הריבית בכ-1% די מהר... משהו דומה למה שקורה אצלנו. נתוני המקרו של היום היו ערבוביה של טוב ופחות טוב כאשר התעסוקה עדיין איתנה למדי, ודווקא מכירות הבתים הקיימים הפתיעו לטובה (4.01 מיליונים מול צפי של 3.92). וכך, מכל הסיבות האלו, השוק היה יציב למדי, עם נטייה שלילית קטנה בגלל הציפייה ללא נודע מפאוול. הנה המספרים הסופיים:





תל-אביב: אם נציין את המדדים העיקריים כך: ת"א 35: 0.78%, ות"א 90: 0.2%, האם הייתם מנחשים ששני הסקטורים שנפגעו הכי הרבה היום (21-08) היו הבנקים (0.99%-) והנדל"ן (0.97%-)? כנראה שלא... זה פשוט מדהים אבל זה בדיוק מה שקיבלנו בשוק המוזר הזה... לכן, קשה לומר בכנות שהיה לנו יום חיובי כל כך כאשר שני סקטורים קריטיים כל כך ירדו כמעט באחוז!! ההיגיון הכלכלי הפשוט אומר לנו שיש כאן חיסול עמדות זרים (למרות שהדולר לא עלה כמעט: 3.40), יחד עם השפעה שלילית של המשך הריבית הגבוהה (ריבית ריאלית של 1.4% במשק במלחמה!).

ואנו נאמר שיכול להיות שילוב של הרבה גורמי רקע המביאים לסוג של אבסורד כזה. בחזית המלחמה, יש לנו גם שילוב מעניין: התחלה של מערכה עצימה עם מו"מ תחת אש לעסקה כוללת שסיכוייה אפסיים כרגע. התקווה היא שהחמאס יתפתה לאותם תנאי כניעה כאשר העיר עזה ומחנות המרכז יהיו תחת שליטה צבאית ישראלית. וההימור הגדול הוא שנגיע למצב ההוא מבלי שייהרגו חטופים חיים... העתיד מי יישורנו? כבר ראינו הרבה הפתעות מאז ה-07-10...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-20-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי יום שלישי של "פיצוץ" מחזורים, חזרנו להיות קרובים לנורמה ביום רביעי (20-08): עבור כל מניות ת"א 35 קיבלנו מחזור כללי של 1.740 מיליארדי שקלים מול ה-1.5 הצפויים ביום מסחר מלא. המוסדיים חזר גם הם לנורמה אבל רק בצד המכירות כאשר החלק של הקניות פשוט קפץ מדרגה: קניות: 632.1, מכירות: 326.8, ולכן נטו: 305.3. זה המון יחסית למספרים ובכלל... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: עזריאלי קבוצה (6.4-) ונובה (7.2-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו: מזרחי טפחות (42.9) ופועלים (53.6). קונים בנקים בכמויות: למען הדיבידנד?

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



