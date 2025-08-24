נטו מלינדה: הרווח הנקי במחצית הראשונה עלה בכ-23% לעומת רווח של כ-88 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד

קרנות נאמנות מנוהלות 90-10 80-20 70-30 גמישות מניות בארץ מניות לפי ענפים מניות לפי שווי שוק מניות Large & Mid Cap מניות Small Cap מניות All Cap מניות בחו"ל מניות גאוגרפי ארה"ב חשופת מט"ח מניות גאוגרפי מוגנת מט"ח מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח מניות לפי ענפים בחו"ל מניות כללי בחו"ל מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח מניות חו"ל נקובת מט"ח ממונפות ואסטרטגיות ממונפות בסיכון גבוה ממונפות אחר אסטרטגיות (לא ממונפות) קרן כספית כספית שקלית כספית שקלית ללא קונצרני כספית שקלית עם קונצרני כספית מט"חית עם קונצרני חשופת דולר חשופת אירו נקובת מט"ח אג"ח בארץ - מדינה אג"ח מדינה כללי - ללא מניות אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות אג"ח מדינה שקליות - עד 10% מניות אג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות אג"ח בחו"ל אג"ח חשופת דולר אג"ח חשופת מט"ח אג"ח מוגנת מט"ח אג"ח נקובת מט"ח לתושבי חוץ בלבד אג"ח בארץ - חברות והמרה חברות והמרה בסיכון גבוה חברות והמרה שקלי ללא מניות חברות והמרה שקלי עם מניות חברות והמרה ללא מניות חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים חברות והמרה עם מניות חברות והמרה עם מניות ללא סימן קריאה חברות והמרה עם מניות ועם סימן קריאה אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - ללא מניות אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות אגד קרנות אגד ישראלי אגד חוץ נכסים דיגיטליים Bitcoin

קרנות נאמנות מחקות מניות בארץ מניות לפי שווי שוק Large Cap Mid Cap & Large Mid Cap Small Cap & Mid Small Cap אחר All Cap מניות לפי ענפים פיננסים בנקאות ואשראי חוץ בנקאי נדל"ן ובנייה נפט, גז ואנרגיה ביטוח טכנולוגיה קלינטק צריכה בסיסית תשתיות תעשיה שילוב ענפים מניות בארץ קרן משולבת מניות בחו"ל מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח חו"ל גאוגרפי אחר אמריקה- שווקים מפותחים אירופה- שווקים מפותחים אירופה- כללי אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים אסיה ופסיפיק- כללי גלובלי- שווקים מפותחים גלובלי- שווקים מתעוררים מניות גיאוגרפי - מנוטרלת מט"ח אמריקה- שווקים מפותחים אמריקה- כללי אירופה- שווקים מפותחים אירופה- כללי אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים אסיה ופסיפיק- שווקים מתעוררים גלובלי- שווקים מפותחים מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח Aerospace & Defense Alternative / Renewable Energy Banking Blockchain Cannabis Cloud Computing Communication Consumer Discretionary Consumer Staples Cyber Security e-Commerce e-Gaming Financial Fintech Health Care Industrials Internet REIT & Real Estate Semiconductor Technology Transportation Travel Utilities מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח ענפים אחרים Aerospace & Defense Agriculture Alternative / Renewable Energy Banking Biotechnology Cleantech Cloud Computing Consumer Discretionary Consumer Staples Cyber Security e-Commerce e-Gaming Financial Fintech Health Care Industrials Internet Materials REIT & Real Estate Robotics Semiconductor Technology Travel Utilities שילוב ענפים מניות גלובליות - חשופת מט"ח מניות גלובליות - מנוטרלת מט"ח מניות בחו"ל קרן משולבת אג"ח בארץ - מדינה אג"ח מדינה שקליות מק"מ ריבית קבועה - קצר ריבית קבועה - בינוני ריבית קבועה - ארוך ריבית קבועה ריבית משתנה ממשלתיות שקליות ממשלתיות - אחר אג"ח מדינה צמוד מדד צמודות מדד ממשלתיות - קצר צמודות מדד ממשלתיות - בינוני צמודות מדד ממשלתיות - ארוך צמודות מדד ממשלתיות - אחר אג"ח מדינה שיקלי וצמוד אג"ח מדינה משולבת- ללא מניות אג"ח מדינה משולבת- עד 10% מניות אג"ח מדינה - אחר אג"ח בארץ - חברות והמרה חברות והמרה בסיכון גבוה אג"ח חברות צמודות מדד בריבית קבועה - קצר בריבית קבועה - בינוני בריבית קבועה - ארוך בריבית קבועה אג"ח חברות שקלי בריבית קבועה - קצר בריבית קבועה - בינוני בריבית קבועה - ארוך בריבית קבועה בריבית משתנה אג"ח חברות משולבת אחר אג"ח חברות שקלי וצמוד אג"ח בארץ משולבת ללא מניות עד 10% מניות עד 20% מניות עד 30% מניות אג"ח בחו"ל חברות והמרה חשופת מט"ח - קצר חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני חברות והמרה חשופת מט"ח - ארוך חברות והמרה חשופת מט"ח ממשלתיות חשופת מט"ח - בינוני ממשלתיות חשופת מט"ח - ארוך חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני חברות והמרה מנוטרלת מט"ח ממשלתיות מנוטרלת מט"ח - ארוך אג"ח בחו"ל - אחר סחורות מדד סחורות אג"ח בארץ - כללי נכסים דיגיטליים Bitcoin