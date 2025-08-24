נטו מלינדה: הרווח הנקי במחצית הראשונה עלה בכ-23% לעומת רווח של כ-88 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד

המכירות בחציון עלו בכ-5% לכ-2.5 מיליארד שקל.
הרווח הנקי בחציון עלה בכ-23% לכ-108 מיליון שקל.
הרווח הגולמי בחציון עלה בכ-11% לכ-343 מיליון שקל.
הרווח התפעולי בחציון עלה בכ-42% לכ-158 מיליון שקל.
דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך 25 מיליון שקל, בנוסף לדיבידנד ע"ס 70 מיליון שקל שחולק לפני כחודשיים.
נטו מלינדה (בה מחזיקה חברת האם נטו אחזקות ב-45% מזכויות ההצבעה ו- 43% מההון) מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון והרבעון השני לשנת 2025 ומציגה גידול ושיפור בכל הפרמטרים בהשוואה לחציון המקביל אשתקד. במקביל לפרסום הדוחות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך 25 מיליון שקל, המצטרף לדיבידנד של 70 מיליון שקל שחולק לפני כחודשיים.
נטו מלינדה מתמחה בשיווק והפצת תוצרת של מפעלים שבבעלותה (דוגמת טיבון ויל, ויליגר, דלידג, שלושת האופים ועוד) וכן שיווק והפצה של מוצרים מיובאים, בעיקר בשר טרי וקפוא, בקר חי, דגים טריים וקפואים, גבינות איכות וגבינות קשות למחצה, שימורי דגים, שימורי פירות וירקות, מוצרי קצפת של "ריץ'", ארוחות מוכנות וכן ייבוא מוצרי צריכה ביתיים שאינם מוצרי מזון.
להלן עיקרי התוצאות הכספיות לחציון הראשון ולרבעון השני לשנת 2025:
המכירות בחציון הראשון עלו בכ-5.4% והסתכמו לכ-2.52 מיליארד שקל, לעומת סך מכירות של כ-2.39 מיליארד שקל בחציון המקביל אשתקד. העלייה במכירות נבעה בעיקרה כתוצאה מגידול במכירות לשוק המקומי, אשר קוזזו בחלקן בירידה בתחום היבוא. ברבעון השני המכירות הסתכמו לכ-1.22 מיליארד שקל, ירידה של 2.3% בהשוואה לכ-1.25 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה משני גורמים עיקריים:
מחלת הפה והטלפיים באירופה - בין החודשים יוני לסוף יולי נרשמה ירידה זמנית ביבוא ובמכירות של בשר טרי ובקר חי. אירופה, המשמשת מקור מרכזי ליבוא בשר טרי בתקופת הביניים שבין עונות השחיטה בדרום אמריקה (המקור העיקרי לבשר טרי), נפגעה מהתפרצות המחלה. הדבר הוביל למחסור בסחורה, לעליית מחירים חדה ולירידה בכדאיות רכישת הבשר.
מלחמת 12 הימים מול איראן - הלחימה שהתרחשה בחודש יוני הובילה לירידה חדה במכירות לשוק המוסדי, המהווה כשליש ממכירות החברה, לעומת התחזיות. עם סיום המלחמה שבו המכירות להיקפן הצפוי ואף מעבר לכך.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה עלה ב-11% והסתכם לכ-343 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-308 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. השיפור נבע מעלייה בשיעור הרווחיות הגולמית של החברה שעמדה על 13.6% מהמכירות במחצית הראשונה של 2025 לעומת 12.9% במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני הרווח הגולמי הסתכם בכ-160 מיליון, ללא שינוי מהותי בהשוואה לכ-163 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי במחצית הראשונה עלה בכ-42% והסתכם לכ-158 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-111 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי במחצית הראשונה עלה בכ-23% והסתכם לכ-108 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-88 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע מהשיפור בתוצאות התפעוליות וזאת למרות גידול בהוצאות המס עקב סגירת שומות מס של חברת בת.
החברה רשמה גידול של כ-9.2% בהון העצמי שהסתכם ב-1.5 מיליארד שקל, לעומת הון של כ-1.4 מיליארד שקל נכון ל-30 ביוני 2024.
139 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 217.49 מיליון בנטו מלינדה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
10.97%
|
3067898.4
|
9.46%
|
4964324.4
|
6.14%
|
1194614.4
|
5.9%
|
2388254.4
|
5.6%
|
10045333.2
|
4.51%
|
450660
|
3.86%
|
9892839.6
|
3.57%
|
260286.6
|
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
|
3.38%
|
244087.2
|
3.35%
|
12933576.6