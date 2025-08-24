אנבידיה מדווחת השבוע והציפיות בשיא

אנבידיה (טיקר: NVDA), תדווח על רווחים ביום רביעי והתזמון לא יכול היה להיות מביך יותר. סם אלטמן מ-OpenAI הזהיר שהמשקיעים שצוללים לתוך בינה מלאכותית מבלי לעשות את החישוב עלולים להיפגע מאוד. לאחר מכן הגיע מחקר של MIT שאמר שלמרות שכל מיני חברות מיהרו לאמץ בינה מלאכותית, לרובן אין עדיין מה להראות. זה נשמע די קודר. אז מניית אנבידיה ירדה בשבוע שעבר, וגם מגזר הטכנולוגיה הרחב יותר נראה לא משהו במהלך שבוע שעבר. כל זה קרה, עד שיו"ר הפדרל ריזרב רמז שהורדת ריבית בספטמבר בהחלט אפשרית.

בעניין זה, חשוב לציין שאמנם יו"ר הפד מגלה עניין בהפחתת הריבית, אך הוא לא ממהר. הוא ציין שצמיחת התעסוקה וההגירה בארה"ב נרגעו, ומצביע על שוק עבודה מאוזן יותר אך עדיין לא נטול סיכונים כלומר, האטה מהירה מידי עדיין עלולה להוביל לפיטורים או אבטלה גבוהה יותר. בנוגע לאינפלציה, הוא הודה שהמכסים דוחפים את המחירים כלפי מעלה, אך המצב עדיין יציב מה שנותן לפד מרחב לחכות עם הריביות.

חזרה לאנבידיה, החברה מהווה כיום כמעט 8% ממדד S&P 500 וזה הופך את המניה למעין מדד של מידת התיאבון לסיכון. ואכן, אנבידיה עלתה על הציפיות בכל רבעון מאז תחילת פריחת הבינה המלאכותית, אבל יחד עם זאת, ה"פעימות" הללו הלכו ופחתו כלומר, ירדו ל-2.2% לאחרונה מ-5.8% בשנה שעברה אז המשקיעים מאד דרוכים ובמילים אחרות הציפיות גבוהות, והמרחב לאכזבה לא קטן.

הביצועים האחרונים של אנבידיה

מניית אנבידיה קפצה מ־129 דולר מאוגוסט שנה שעברה לכ-177$ דולר נכון להיום, זו עלייה של יותר מ40%. לצורך השוואה, ה- S&P 500 עלה באותו פרק זמן ב־14.8% בלבד. מה שהניע זאת זה בעיקר הביקוש הגבוה למוצרי מרכזי הנתונים של החברה, כשהוצאות הענן על בינה מלאכותית טיפסו לשיאים חדשים. אנבידיה כאמור, עקפה שוב ושוב את תחזיות האנליסטים, כולל שיא הכנסות רבעוניות והצליחה לשמור על העניין דרך השקות כמו סדרת Blackwell ורכישות חוזרות של המניות שלה.





מניית אנבידיה באינטרוול שבועי - עלייה של יותר מ40% מאוגוסט 2024.



סנטימנט שוק

האנליסטים שוריים במיוחד על אנבידיה. כ-95% מהאנליסטים מדרגים אותה כ"קנייה", ותחזיות המחיר הממוצעות עומדות על 195$. אחוז השורטיסטים נמוך, וכ־70% מהמניות מוחזקות בידי מוסדיים. הבאזז המתמשך סביב הבינה המלאכותית שומר על זרימה של משקיעים פרטיים. עם זאת, לצד רכישות חוזרות, בכירים כולל הואנג, מכרו מניות, והמשקיעים שמים עין גם על זה.





תחזית אנליסטים למניית אנבידיה. מאת TradingView



סיכונים מרכזיים - הערכת השווי הגבוהה שלה מהווה סיכון במיוחד אם הצמיחה תיחלש או אם היא תפספס את התחזיות. בנוסף, מתחרות כמו AMD ואינטל יכולות להשפיע על היתרון של אנבידיה.

רגולציה אמריקאית על ייצוא שבבים לסין או מכסים חדשים עלולים לצמצם את השווקים שלה. התנודתיות גבוהה (בטא 2.15), כך שהמניה רגישה מאוד לתנודות שוק. בנוסף, האותות המעורבים מהפעילות הפנימית של החברה הכוללות מצד אחד רכישות חוזרות משמעותיות, מצד שני מכירות של בכירים מוסיפים חוסר בהירות.

נקודות חוזקה - הצמיחה בהוצאות על בינה מלאכותית במרכזי הנתונים ממצבת את אנבידיה כבחירה מובילה עם יתרון טכנולוגי. הרווחים הגבוהים שלה והתזרים החזק מאפשרים לה להמשיך להשקיע ולתגמל את בעלי המניות.

לקראת דו"ח הרווחים – אחרי מה כדאי לעקוב?

שבבי Blackwell הם כנראה הדבר הגדול הבא של אנבידיה, יש להם ביקוש חזק מספיק כדי להוות 80% מהמשלוחים של יחידות העיבוד הגרפי המתקדמות השנה. הביצועים שלהם עשויים להיות טובים עד פי 40 מהקודמים. נכון לעכשיו ההיצע עדיין מצומצם, אך זה צפוי להשתחרר לקראת סוף השנה, מה שיכול לשפר את הרווחים.

סין היא גורם לא צפוי - מגבלות הייצוא שארה"ב הטילה עלולות היו לעלות לאנבידיה כ-8 מיליארד דולר במכירות ברבעון השני. ולמרות שהחברה מתכננת להשיק בחודש הבא גרסה של Blackwell שתעמוד ברגולציות, לא בטוח שזה יספיק. יכולות להגיע הגבלות ייצוא נוספות מצד ארה"ב, ובינתיים סין לא מחכה לאף אחד...היא מגבירה את התמיכה ביריבות המקומיות שלה כמו Huawei וחברות סיניות כמו DeepSeek מתאימות את עצמן לשבבים מקומיים.

בנוסף, ההשקעות הענקיות של חברות הענן כמו מיקרוסופט ואמזון בתשתיות בינה מלאכותית צפוי להגיע ל-335 מיליארד דולר בשנה הבאה על פי ההערכות. אם ההוצאה הזו תצנח אפילו במעט, סיפור הצמיחה של אנבידיה וכל סקטור הבינה המלאכותית עלול להיראות פחות יציב. למעקב. אך בינתיים, שימו על הרדאר שלכם את החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב ב־17 בספטמבר שעשויה לשחק תפקיד נוסף.

לסיכום, אנבידיה ניצבת בלב הייפ הבינה המלאכותית, עם הובלה טכנולוגית, חוסן פיננסי ואופק צמיחה מרשים. שיעורי רווחיות יוצאי דופן, מאזני מזומנים חזקים ותזרים חופשי חזק שמאפשרים לה השקעות משמעותיות ותשואות לבעלי המניות. עם זאת, הערכת השווי הגבוהה, רגולציה ותנודתיות גבוהה הופכים את ההשקעה למרובת סיכונים. למשקיעים ארוכי טווח שמאמינים במגמת הבינה המלאכותית, אנבידיה כנראה מציעה הזדמנות מרתקת, אבל רק למי שמוכן לסבול תנודות חדות בדרך.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של המניות המופיעות בכתבה והתוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

