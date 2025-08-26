סממן של חולשה במניות הטכנולוגיה בוול-סטריט

כמו תמיד, יאמרו לי מיד קוראים שאינם נוטים כל כך לכיוון הכלים הטכניים שכל העניין של סטיות (Divergences) הוא מיותר ושהסתכלות ומעקב אחרי כאלו הוא בזבוז זמן. הניסיון שלי אומר את ההיפך. אבל, למענם ולמען החדשים בתחום, נתחיל בהסבר קצר על מהות מושג "סטייה". בזמנים רגילים, אנו מצפים שתזמורת תנגן בהרמוניה מלאה. וכך גם בשוק ההון.

למשל: אנו נצפה שהמחזורים יתמכו בכיוון התנועה של המחיר. מדוע? כי זה אומר לנו שהמשקיעים מגדילים את העניין שלהם בנכס ככל שהוא עולה ומתגבר או יורד ומתרסק. אבל, כאשר המחזורים קטנים כאשר הכיוון משתנה אנו נניח שלפנינו תיקון לגיטימי באותה מגמה ולא שינוי המגמה עצמה לכיוון שונה.

כמו כן במומנטום: אנו נצפה מן המומנטום לגדול ולהתחזק ככל שהמחיר מתקדם בכיוון המגמה. למשל: במגמה עולה, גם המומנטום עצמו וגם הנגזרת השנייה שלו (התאוצה) אמורים להתחזק כאשר המחיר מתקדם מעלה ומעלה. אם השיאים של המומנטום יהיו בכיוון הפוך מן השיאים של המחיר נאמר שיש כאן "סטייה" המעידה על חולשה וכנראה שיהיה שינוי קרוב לתיקון מטה.

אוקי, עד כאן הסבר קצר על סטיות שכולן ייבנו על ידי כלים טכניים הנובעים מן המחיר עצמו. כוחן גדול ועצום אבל מוגבל במידה רבה. לעיתים אנו נחפש סטיות בין מדד אחד ואחר כאשר יש קשר לוגי ביניהם. למשל: המגמה הראשית וכיוון התנועה בעקומת ה-Advance-Decline. התאמה כזו אומרת שככל שהמדד מתגבר רוחב השוק מתאים עצמי אליו. זהו מצב דומה לעניין המחזורים אבל אינו שייך לפעילות המיידית והבלעדית של המדד עצמו.



והנה לפניכם שתי עקומות המייצרות סטייה שלילית כרגע, על בסיס שבועי:





הנרות מציגות את היחס בין הביטקוין והזהב כאשר העקומה הכחולה היא מחיר מדד נסדק-100 המכיל את מניות הטכנולוגיות החשובות והמובילות בוול-סטריט. שימו לב שהשיא של המדד הטכנולוגי אינו מאושר על ידי היחס כאשר השיאים בו יורדים ולא עולים. זוהי סטייה מובהקת המצביעה על סיכוי גדול לחולשה קרובה במדד המניות. רגע אחד, למה ואיך בכלל זה קשור?

אמרנו שסטיות יהיו כאשר ישנו קשר לוגי מובהק בין שני חלקי המשוואה. אז הנה ההיגיון בכך: הביטקוין והזהב הינם שני נכסי הגנה לעת מצוא. ההבדל הוא שישנן תקופות רבות בהן הביטקוין הוא נכס ספקולטיבי בהחלט ושייך לקומפלקס ה-RiskOn ונע עם איתו. אופיו כמפלט ייראה רק כאשר העניין הופך להיות סיסטמי או בעל פוטנציאל להיות כזה. לעומת זאת, הזהב הוא נכס הרבה יותר מסורתי ומשמש, רוב הזמן, עבור שמירת ערך ואמצעי ביטוח לעת סכנה.

לכן, היחס ביניהם אומר לנו, בצורה טובה מאוד, את מידת אהבת הסיכון היחסי בין השחקנים שמעוניינים להגן עצמם מפני אירוע רע. עכשיו שימו לב: כל עוד היחס נע עם הנסדק (שהוא ממש מייצג את ה-RiskOn) אנו נהיה בין המאמינים שהמגמה החיובית נמצאת בדרכה הטובה והבטוחה. לעומת זאת, כאשר מתקיימת סטייה בין היחס למדד המניות ישנה בעיה פוטנציאלית.

ברור שאין כאן ביטחון שהמדד יקרוס וייפול עקב התופעה. אבל, זהו סממן חשוב להכרה. למעשה זהו כלי נוסף לביצוע מה שאני קורא "הידוק" כללי ניהול הסיכונים. וזה יכול לכלול מימוש רווחים, הצמדה קרובה יותר של פקודות קטיעת ההפסד, לקיחת הגנות וכו... שימו לב שהגרף הזה שבועי ולכן חשיבותו גדולה בהרבה מגרף יומי או תוך יומי דומה.

לסיכום נאמר: סטיות חיוביות או שליליות מדליקות מנורת אזהרה. הן לא תמיד מבשרות על החיוב או השלילה בנכס העיקרי אבל בהחלט נותנות זמן להתכונן למצב שזה אכן יקרה. כרגע ישנה סטייה שלילית בין יחס הנובע מנכסי הגנה ומדד הטכנולוגיה. המון הצלחה ויחד נכריע!



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]