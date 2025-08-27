אוטונומוס גארד הפועלת בתחום הצבאי-ביטחוני מתרחבת

אוטונומוס גארד הפועלת בתחום הצבאי-ביטחוני ממשיכה בהרחבת פעילותה.
מעדכנת על הזמנות בסך כ-10.5 מיליון שקל מלקוחות באסיה ובדרום אמריקה.
ההזמנות נתקבלו בחברת הבת סקיילוק, למערכת הגנה Hard-Kill באמצעות לייזר ומערכת Portable Dome המשמשת לגילוי, זיהוי ונטרול רחפנים באמצעים אלקטרו-מגנטיים.
חברת אוטונומוס גארד (לשעבר טכנופלס ונצ'רס), העוסקת בפיתוח, ייצור, ומכירה של מערכות ופתרונות טכנולוגיים לגילוי והגנה מפני איומים, עבור השוק הצבאי-ביטחוני, ממשיכה בהרחבת פעילותה. החברה מעדכנת היום על קבלת שלוש הזמנות בהיקף של כ-3.1 מיליון דולר (כ-10.5 מיליון שקל) שהתקבלו בחברת הבת סקיילוק וזאת משלושה לקוחות מרכזיים באסיה ובדרום אמריקה.
ההזמנות כוללות בין היתר את מערכת Hard-Kill, החדשנית, אשר מבוססת על מערכת לייזר ניידת. מערכת זו, הינה חלק אינטגרלי מהפתרונות שמציעה סקיילוק להתמודדות עם איומים מתקדמים, שאינם ניתנים לנטרול באמצעים אלקטרו-מגנטיים בלבד. המערכת עברה לאחרונה בחינות והתאמות לטובת הפיכת המערכת למבצעית, והיא כוללת פתרון טכנולוגי ייחודי.
כמו כן, ההזמנות כוללות גם את מערכת Portable Dome שהינה מוצר הדגל של חברת סקיילוק, המשמש לגילוי, זיהוי ונטרול רחפנים באמצעים אלקטרו-מגנטיים, ומותאמת להפעלה על גבי חצובה, או בתנועה במגוון תרחישים מבצעיים (לרבות על גבי רכבים ממוגנים).
אספקת כלל המערכות צפויה להסתיים עד לסוף שנת 2025, כאשר התשלום יועבר עד למועד האספקה.
בחודש החולף דיווחה אוטונומוס גארד כי חברת הבת ביסנס קיבלה הזמנות בסך כ-4.6 מיליון שקל בחברת ממשרד הביטחון לרכישת מוצרי החברה.
ברוך דיליאוון מנכ״ל אוטנומוס גארד, צילום: באדיבות סקיילוק
ברוך דיליאון, מנכ"ל אוטונומוס גארד: ההזמנות המשמעותיות עליהן אנו מדווחים היום מלקוחות מרכזיים באסיה ודרום אמריקה מהוות המשך להבעת האמון ביכולותיה של סקיילוק ונדבך נוסף בהתפתחות החברה והרחבת פעילותה. ההזמנות כוללות את מערכת הדגל של סקיילוק, ה- Portable Domeלהגנה מפני רחפנים וכן הזמנה ראשונה של מערכת Hard-Kill, המשמשת להתמודדות עם איומים מתקדמים, והדבר משקף את התפתחות החברה והרחבת מגוון הפתרונות שהיא מספקת. נמשיך לפעול להרחבת פעילות אוטונומוס גארד, הן בישראל והן בחו"ל על בסיס היתרונות המשמעותיים ומובילי השוק של חברות הבת סקיילוק וביסנס לטובת כלל בעלי העניין"
עופר קצן, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל פעילות חברת סקיילוק: "ההזמנות עליהן דיווחנו מסמנות אבן דרך משמעותית מבחינת הפיתוח המבצעי של מערכת Hard-Kill. מדובר במערכת ייחודית, בעלת פוטנציאל גדול מבחינת הפיתוח העסקי שהיא מגלמת לחברה, שהופכת כעת למבצעית אחרי עבודה נרחבת על פיתוח ודיוק המערכת, לטובת מענה אמין ואיכותי להתמודדות עם איומים מתקדמים. כמו כן, ההזמנה כוללת את מערכת Portable-Dome, מוצר הדגל של החברה. זהו אשרור להתעניינות ולאמון במערכת זו ואנו ממשיכים לקדם מוצרים איכותיים שיספקו מענה ייחודי ומתקדם ללקוחותינו".