דו״ח העושר באפריקה 2025: היבשת עוקפת אירופה וארה"ב בצמיחה ומי המדינה שמובילה את דירוג המיליונרים?

כלכלת אפריקה שמדרום לסהרה צפויה לצמוח ב־3.7% בשנת 2025, כשהיא עוקפת את אירופה (0.7%) וארה״ב (1.4%), עם תחזית לצמיחה של 4.1% בשנת 2026.

היבשת היא כיום ביתם של 25 מיליארדרים, 348 בעלי הון נזיל של 100 מיליון דולר ומעלה ו־122,500 מיליונרים.

יוהנסבורג, דרום אפריקה בראש הערים ביבשת עם 11,700 מיליונרים, קייפטאון, במקום השני עם 8,500 מיליונרים.

החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ, לאסור כניסת נוסעים משבע מדינות אפריקאיות ולהטיל מגבלות מחמירות על שלוש נוספות צפויה להתרחב ולכלול 26 מדינות נוספות, ותשפיע רבות על היבשת.

אוכלוסיית המיליונרים באפריקה צפויה לגדול ב־65% בעשור הקרוב, לפי דו"ח העושר של אפריקה, שערכה פירמת הנלי ושות' (Henley & Partners), בשיתוף חברת מודיעין העושר New World Wealth. הנלי ושות', היא הפירמה הגדולה בעולם לבניית תכניות תושבות או אזרחות, מבוססות השקעה, המנהלת 2 נציגויות בישראל, בערים: תל אביב וירושלים.

היבשת היא כיום ביתם של 25 מיליארדרים, 348 בעלי הון נזיל של 100 מיליון דולר ומעלה ו־122,500 מיליונרים, שינוי משמעותי ומרשים לעומת סוף המאה ה־20, אז היו רק קומץ מיליארדרים ורבות מהכלכלות האפריקאיות היו במגמת ירידה מתמשכת.

לפי הדו"ח, שוקי ההון הפרטי באפריקה מתרחבים משמעותית, למרות רוחות נגד עולמיות, כשהם נתמכים בצמיחה כלכלית איתנה. כלכלת אפריקה שמדרום לסהרה צפויה לצמוח ב־3.7% בשנת 2025, כשהיא עוקפת את אירופה (0.7%) וארה״ב (1.4%), עם תחזית לצמיחה של 4.1% בשנת 2026.

דומיניק וולק, ראש תחום הלקוחות הפרטיים ב-Henley & Partners, אומר כי הצמיחה הכלכלית המתמשכת של אפריקה, בשילוב עם גידול משמעותי באוכלוסיות בעלי ההון הגבוה, מציבים את היבשת כשחקן מרכזי בנוף המשתנה של העושר העולמי. לדבריו, "מגזר ההגירה ההשקעתית פועל כעת לשני הכיוונים: משקיעים אפריקאים מחפשים מוביליות גלובלית גדולה יותר וגיוון, בעוד שמשקיעים בינלאומיים מזהים יותר ויותר את אפריקה כיעד להקצאת הון ארוכת טווח ויציבה".

המדינות והערים העשירות ביותר באפריקה

לאחר שנה חזקה, דרום אפריקה נמצאת בראש דירוג המדינות, וחיים בה כ-41,000 מיליונרים, כלומר כ-34% מהמיליונרים באפריקה, בערך שווה ל-5 המדינות העשירות הבאות יחד: מצרים (14,800 מיליונרים תושבים), מרוקו (7,500), ניגריה (7,200), וקניה (6,800), אשר מייצגות יחד 63% מהמיליונרים ביבשת ו־88% מהמיליארדרים.

מאוריציוס, המדינה השישית בעושרה באפריקה, רשמה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר של בעלי ההון הגבוה בעשור האחרון עם זינוק של 63%, הודות בעיקר ליציבות הפוליטית, יעילות המס ותוכנית מגורים מבוססת השקעה חזקה. גם רואנדה (+48%) ומרוקו (+40%) רשמו עליות משמעותיות, בעוד שאוכלוסיית המיליונרים של ניגריה התכווצה בחדות ב־47%-. גם אנגולה (36%-) ואלג'יריה (23%-), חוו ירידות חדות.

ברמת הערים, עם 11,700 מיליונרים תושבים, יוהנסבורג, דרום אפריקה, שומרת על המקום הראשון כעיר העשירה ביותר ביבשת, כשהיא נתמכת ברובע העסקים סנדטון ובשכונות המגורים היוקרתיות באזור המתפתח ווטרפול-מידראנד. עם זאת, קייפטאון, במקום השני עם 8,500 מיליונרים, ובמקביל היא נמצאת במקום הראשון במספר בעלי ההון הנזיל של מעל ל-100 מיליון דולר, עם 35 אולטרה־עשירים החיים בה.

דניאל שמיילין, מנהל הנציגות הישראלית של Henley & Partners: "העלייה במעמד המיליונרים של אפריקה, היא גם סימן דרך חשוב וגם מבחן. היא מסמנת שלמרות האתגרים, עושר נוצר ונשמר בשווקים מרכזיים. אך היא מעמידה במבחן את יכולת היבשת להפוך את צמיחת ההון הפרטי לטרנספורמציה כלכלית רחבה. עבור אפריקה, המטרה היא לא רק לספור מיליונרים, אלא לבנות אקוסיסטם של עושר שבו השגשוג מזין את עצמו. שבו ההזדמנות מתרחבת, ההון מסתובב מקומית, והיבשת הופכת לא רק למשתתפת, אלא למובילה בסיפור העושר הגלובלי".

קייפטאון, היא גם שוק נדל״ן הפריים היקר ביותר באפריקה עם 5,800 דולר למ״ר, וצפויה לעקוף את יוהנסבורג בסך הכולל של העושר עד 2030. קהיר מדורגת שלישית עם 6,800 בעלי הון והיא בעלת הריכוז הגבוה ביותר של מיליארדרים באפריקה - 5 מתגוררים בה. ניירובי, קניה, מרכז הכוח הכלכלי של מזרח אפריקה, במקום הרביעי, עם 4,200 מיליונרים, כמעט מחצית מהעושר הפרטי של קניה.

הפרשן הפוליטי והסופר רב־המכר ג׳אסטיס מלאלה מצוטט בדוח ואומר: "הסיפור של אפריקה נותר סיפור של דו קוטביות. מצד אחד, המסלול הכלכלי שלה מגלה חוסן והבטחה גדולה, הנתמכים בחדשנות מוסדית ובביטחון משקיעים הולך וגובר. עם זאת, כל אלה מתקיימים לצד שסעים פוליטיים עמוקים וכשלים בממשל. אם מנהיגות אפריקה תוכל לרתום את תנופת הצמיחה הכלכלית תוך טיפול נחוש באי היציבות הפוליטי, היבשת תחווה טרנספורמציה משמעותית עוד יותר".

מוקדי המיליונרים הצומחים ביותר באפריקה

כמה מוקדי עושר עקפו בהרבה את הממוצעים היבשתיים: מחוז בלאק ריבר במאוריציוס מוביל עם צמיחה של 105% במספר המיליונרים בעשור האחרון, ואחריו מרקש (+67%) וחוף הלווייתנים בדרום אפריקה (+50%). אזור היין של קייפ (+42%), הכולל את סטלנבוש, פרנשוק ופארל, ממשיך למשוך גמלאים עשירים ורוכשי בתים שניים, הודות לסגנון חיים איכותי ותשתית חינוכית חזקה. קייפטאון (+33%) סוגרת את החמישייה הראשונה.

אנדרו אמוילס, ראש מחקר ב־New World Wealth, אומר כי הגידול באוכלוסיית המיליונרים באפריקה יונע כנראה על ידי יעדי לייף־סטייל כגון חוף הלווייתנים, אזור היין של קייפ ומרקש: התעשיות המרכזיות הצפויות להניע את הצמיחה כוללות פינטק, אקו־תיירות, פיתוח תוכנה, טכנולוגיה ירוקה, מסחר אלקטרוני, כריית מתכות נדירות, בריאות, ביוטק, מדיה, בידור וניהול עושר. עם האיחוד האירופי ובריטניה שהופכים לפחות אטרקטיביים בקרב האליטה הגלובלית, יש פוטנציאל שאפריקה תתפתח ליעד מרכזי ליזמים עשירים. כבר ניתן לראות סימנים לכך, כאשר מרוקו, מאוריציוס, נמיביה ואיי סיישל כולם צפויים לרשום השנה זרימות הון משמעותיות.“

איך המהלכים של טראמפ משפיעים על אפריקה?

העמדה הנוקשה של וושינגטון כלפי אפריקה צפויה לשלוט בסדר היום של היבשת בשנה הקרובה, בעקבות צעדים שהונהגו בתקופת ממשל טראמפ, החל ממכסים חדים וקיצוצי עומק במימון USAID ועד גירושם השנוי במחלוקת של פושעים מורשעים לדרום סודן ולאסוואטיני, לאחר שמדינות מוצאם סירבו לקבלם.

בנוסף, החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ, לאסור כניסת נוסעים משבע מדינות אפריקאיות ולהטיל מגבלות מחמירות על שלוש נוספות צפויה להתרחב ולכלול 26 מדינות נוספות. צעד זה יוביל לכך שכ-שני שלישים מתוך 54 מדינות אפריקה ייאסרו במלואן או בחלקן על כניסה לארה״ב, שזו אחת ממגבלות התנועה הרחבות ביותר בהיסטוריה המודרנית.

מחקר בלעדי שפורסם בינואר 2025 ב־דוח המוביליות הגלובלית של Henley & Partners, בראשות פרופ׳ מהרי טדלה מארו ממרכז מדיניות ההגירה במכון האוניברסיטה האירופית, אישר כי קיימת אפליית ויזה מערכתית נגד אפריקאים באירופה, לפיו שבעולם נדחית אחת מכל שש בקשות ויזה לשנגן, הרי שבקרב אפריקאים נדחית אחת מתוך שתיים, שיעור שהוכפל ביותר בעשור האחרון.

מדד כוח הדרכון של Henley מדגיש את העלות הכלכלית של אי־שוויון זה, וחושף כיצד חופש התנועה המוגבל של אזרחי אפריקה מגביל את גישתם לשווקים גלובליים, רשתות כישרון ותוצר עולמי.

כתגובה, מספר הולך וגדל של אפריקאים אמידים מאמצים אסטרטגיה פרואקטיבית של "מיצוב גלובל", באמצעות רכישת זכויות מגורים ודרכונים חלופיים כדי להרחיב את היקף עסקיהם, להבטיח אפשרויות חינוך בינלאומיות לילדיהם, ולהגן על הונם המשפחתי.

Henley & Partners טיפלה בבקשות ממשקיעים ב־23 מדינות אפריקאיות במהלך 18 החודשים האחרונים, לעומת 12 בשנת 2020, כמעט כפול. בעוד שהפניות לאפשרויות הגירה השקעתית זינקו ב־50% בשנת 2024. דרום אפריקה ומצרים מדורגות כעת בין עשרת שוקי המקור המובילים בעולם.

תוכנית האשרת הזהב של פורטוגל, נותרה הבחירה המובילה עבור משקיעים אפריקאים, אחריה תוכניות אזרחות בגרנדה ובאנטיגואה וברבודה, וכן תוכנית מגורים בהשקעה של לטביה. במקביל, מצרים, מאוריציוס וסאו טומה ופרינסיפה משתמשות בהגירה השקעתית, כדי למשוך הון זר ארוך טווח מבלי להגדיל את החוב הריבוני. תוכנית סאו טומה, המתחילה ב־90,000 דולר, מנתבת זרימות לקרן הטרנספורמציה הלאומית, כולל פרויקטים של אנרגיה מתחדשת שמטרתם לספק חשמל לכל המדינה.

ההון האנושי, שינוי אקלים והמבחן של אפריקה

נרטיב ההשקעות של אפריקה מעוצב יותר ויותר על ידי חדשנות וקיימות. יוזמת הבטחת המזון וה־AI באפריקה בהיקף 25 מיליון דולר שהוכרזה לאחרונה על ידי גוגל, מדגישה את העניין הגלובלי הגובר במימון עסקים קטנים ובינוניים ביבשת, המהווים 80% מהמשרות אך לעיתים קרובות חסרים גישה להון.

נונטובקו נדלזי, סמנכ״לית הכספים הראשית בקבוצת WIPHOLD, אומרת בדוח כי לאפריקה יש את האוכלוסייה הצעירה בעולם, וזהו יתרון רב־עוצמה אם יינוצל כראוי. לדבריה: "הפוטנציאל המלא של דיבידנד חברתי זה, שבו כ־50% מצעירי אפריקה הן נשים, טומן בחובו אפשרויות עצומות. נשים אפריקאיות, במיוחד אלו באזורים כפריים, ממלאות תפקיד קריטי במגזר החקלאי הרחב. רבות מהן פיתחו הבנה עמוקה של קיימות סביבתית, מה שהופך אותן למנהלות סביבה דה־פקטו".

עם פחות מ־4% מפליטות הפחמן הגלובליות, אך עם נזקים לא פרופורציונלים מהשפעות שינוי האקלים, למסגרות הגירה השקעתית יש פוטנציאל הולך וגדל לממן הסתגלות אקלימית ותשתיות ירוקות, כמו תוכנית האזרחות הכלכלית והאקלים של נאורו.

מדינות המשכילות לשלב אנרגיה מתחדשת, חקלאות בת־קיימא ופרויקטים של חוסן במסגרת תוכניות ההגירה ההשקעתית שלהן, יכולות להבטיח גם רווחים כלכליים וגם סביבתיים.