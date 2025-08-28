שופרסל מתייעלת: הרווח הנקי עלה ב-16% והדירוג עלה לרמת ilAA

קבוצת שופרסל מפרסמת היום (ה') את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2025 עם המשך שיפור בכל שיעורי הרווחיות, ועם חיזוק האיתנות הפיננסית של הקבוצה. הרווח הנקי עלה ב-16% והסתכם ב-196 מיליון ש"ח. בתקופה זו נפתחו סניפים חדשים ובאו לידי ביטוי חלק מצעדי ההתייעלות ושיפור תהליכים במערכי הסחר, התפעול והלוגיסטיקה, בסניפים ובמטה, שבוצעו בשנה החולפת על ידי ההנהלה החדשה בהובלת המנכ"לים המשותפים.
בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה למיקוד הקמעונאות כליבת העסקים שלה, לחיזוק יסודות ולפיתוח מנועי צמיחה, ננקטו צעדי התייעלות יזומים לשיפור הרווחיות והנזילות, שלחלקם השפעה על ההכנסות. בין השאר הקבוצה המשיכה לקדם: טיפול וסגירה של סניפים מפסידים, השקעות בינוי להסבה ולפתיחה של סניפים בפורמט "יוניברס" החדש, שדרוג ומיתוג מחדש של סניפים, סגירת חלק מהסניפים במוצאי שבת, מיקוד הפעילות השיווקית והמסחרית, טרנספורמציה של המותג הפרטי. בנוסף קודמו מהלכים תפעוליים לשיפור רכש סחורות, ציוד ושירותים לוגיסטיים; אופטימיזציה של מלאי; הפחתת אובדני מכירות וצמצום פחת סחורות.
אסטרטגיית הקבוצה זכתה להבעת אמון מצד סוכנות מעלות P&S שהעלתה לפני כחודש את דירוג החברה לרמת ilAA עם תחזית יציבה "בשל שיפור ביחסים הפיננסיים על רקע התייעלות החברה". בהחלטת הדירוג נכתב, "אנו סבורים כי לחברה פוטנציאל צמיחה נוסף בדמות סינרגיה של תחום המזון עם פעילויות אחרות, בדגש על השבחת פעילות זרוע הנדל"ן שלה".
במועד אישור הדוחות הכספיים, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 180 מיליון ש"ח.
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2025:
הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ־3.69 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ־3.996 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מנקיטת פעולות יזומות לשיפור הרווחיות שלהן השפעה על ההכנסות לצד השפעות חיצוניות כגון, ירידה בצריכה עם התמתנות השפעת המלחמה ומחסור בעובדים בענף הקמעונאות.
הרווח הגולמי הסתכם בכ־1.112 מיליארד ש"ח (30.1% מההכנסות); בהשוואה לכ־1.138 מיליארד ש"ח (28.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עלה בעיקר ממיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית במגזר הקמעונאות, לצד התקדמות בצעדי התייעלות תפעולית.
הרווח התפעולי (לפני הכנסות אחרות) הסתכם בכ־266 מיליון ש"ח (כ־7.2% מההכנסות); בהשוואה לכ־262 מיליון ש"ח (כ־6.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
EBITDA הסתכם בכ־512 מיליון ש"ח (כ־13.9% מההכנסות); בהשוואה לכ־516 מיליון ש"ח (כ־12.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי הסתכם בכ־196 מיליון ש"ח (כ־5.3% מההכנסות), בהשוואה לכ־169 מיליון ש"ח (כ־4.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
החוב הפיננסי נטו הסתכם ב־21 מיליון ש"ח בסוף הרבעון השני של שנת 2025, בהשוואה לכ-869 מיליון ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד.
166 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 271.4 מיליון בשופרסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שופרסל. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
11.14%
|
2164953.96
|
10.98%
|
3070153.58
|
10.96%
|
5755031.88
|
9.66%
|
1961077.95
|
7.01%
|
46324737.29
|
6.5%
|
546769.6
|
6.5%
|
4599417.42
|
4.98%
|
2017269.8
|
2.87%
|
564102.76
|
2.77%
|
297165.05