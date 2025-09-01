תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

תל אביב קפיטל החזקות ממנה את פרופ׳ אודי בר יוסף למנהל המדינה בפינלנד

תל אביב קפיטל החזקות, שבשליטת איש העסקים אורי שמואלי, הודיעה הבוקר על מינויו של פרופ׳ אודי בר יוסף לתפקיד מנהל המדינה בפינלנד. המינוי נעשה בחברת הבת TLV Digital

 

 
אורי שמואלי, צילום: עמי ארליךאורי שמואלי, צילום: עמי ארליך
 
מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/09/2025

פרופ׳ בר יוסף, גנטיקאי ויזם בעל ניסיון עשיר במסחור טכנולוגיות רפואיות, יוביל את פעילות הסקאוטינג ואיתור הטכנולוגיות בפינלנד. מומחיותו צפויה לחזק את מעמדה של החברה בשוק הצפון-אירופי ולסייע בזיהוי הזדמנויות אסטרטגיות חדשות לצמיחה ולהרחבת הפעילות.

מטעם אורי שמואלי נמסר: ״אנו שמחים למנות את פרופ׳ אודי בר יוסף להובלת הפעילות שלנו בפינלנד. הרקע המדעי והיכולת המוכחת שלו משקפים את מחויבות הקבוצה לחיזוק הפעילות הבינלאומית ולבניית ערך ארוך טווח באמצעות הנהגה אסטרטגית ושותפויות טכנולוגיות חדשניות״.

TLV Digital מתמחה ביבוא והפצה של טכנולוגיות אירופאיות וישראליות, עם דגש על טכנולוגיות רפואיות, טכנולוגיות פיננסיות ושירותי פיתוח תוכנה. החברה מייצגת בישראל למעלה מ- 4,000 אנשי IT ופועלת באמצעות נציגויות בישראל, במדינות הבלטיות, בפינלנד ובסלובניה.

x