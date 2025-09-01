תל אביב קפיטל החזקות ממנה את פרופ׳ אודי בר יוסף למנהל המדינה בפינלנד

פרופ׳ בר יוסף, גנטיקאי ויזם בעל ניסיון עשיר במסחור טכנולוגיות רפואיות, יוביל את פעילות הסקאוטינג ואיתור הטכנולוגיות בפינלנד. מומחיותו צפויה לחזק את מעמדה של החברה בשוק הצפון-אירופי ולסייע בזיהוי הזדמנויות אסטרטגיות חדשות לצמיחה ולהרחבת הפעילות.
מטעם אורי שמואלי נמסר: ״אנו שמחים למנות את פרופ׳ אודי בר יוסף להובלת הפעילות שלנו בפינלנד. הרקע המדעי והיכולת המוכחת שלו משקפים את מחויבות הקבוצה לחיזוק הפעילות הבינלאומית ולבניית ערך ארוך טווח באמצעות הנהגה אסטרטגית ושותפויות טכנולוגיות חדשניות״.
TLV Digital מתמחה ביבוא והפצה של טכנולוגיות אירופאיות וישראליות, עם דגש על טכנולוגיות רפואיות, טכנולוגיות פיננסיות ושירותי פיתוח תוכנה. החברה מייצגת בישראל למעלה מ- 4,000 אנשי IT ופועלת באמצעות נציגויות בישראל, במדינות הבלטיות, בפינלנד ובסלובניה.