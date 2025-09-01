גיורא נוה, מנכ״ל פרקומט: "אנו מציגים שיפור במדדי הרווחיות ותזרים מזומנים חיובי במחצית הראשונה של 2025"

פרקומט מפרסמת תוצאות למחצית הראשונה של 2025 עם עלייה בהכנסות ושיפור ברווחיות
דגשים למחצית הראשונה לשנת 2025
ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ־34.4 מיליון ש"ח לעומת 30.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה - עלייה של כ־11%;
הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-4 מיליון ש״ח לעומת כ-430 אלף ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד - למעלה מפי 9;
שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה עמד על כ-11.7% וזאת לעומת 1.4% בתקופה המקבילה אשתקד;
ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של השנה צומצם ל- 570 אלף ש״ח לעומת3.5 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד;
רווח לפני מס במחצית הראשונה של השנה הסתכם לסך של 24 אלף ש"ח לעומת הפסד של כ- 2.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד;
ההפסד הנקי במחצית הראשונה של השנה צומצם והסתכם בכ-37 אלף ש״ח וזאת לעומת הפסד נקי של כ- 2.1 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד;
תזרים המזומנים של החברה מהפעילות השוטפת במחצית הראשונה של השנה עלה והסתכם לכ-6 מיליון ש״ח וזאת לעומת תזרים שלילי של כ- 7 מיליון ש״ח בסוף שנת 2024;
יתרת המזומנים של החברה לתקופת הדוח עלתה לכ-21 מיליון ש״ח לעומת כ- 14 מיליון ש״ח בסוף שנת 2024;
החברה מממנת את פעילותה בעיקר מתזרים מזומנים מפעילותה השוטפת. בנוסף למקורות המימון הקיימים, יתרת תמורת ההנפקה לציבור שהתקבלה במהלך שנת 2022, משמשת את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית השוטפת.
אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה
בינואר 2025, פרקומט סיימה בהצלחה פיילוט עבור ״נתיבי ישראל״ (החברה הלאומית לתשתיות תחבורה) למערכת PowerUp - פתרון מתקדם לגיבוי אנרגיה. מטרת הפיילוט הייתה להבטיח רציפות תפקודית של מערכות רמזורים בצמתים מרכזיים במצבי עלטה. הפיילוט הסתיים בהצלחה והוכיח את יעילות הפתרון, אשר עשוי לשמש גם את שוק ההתחדשות העירונית כמענה לביטחון אנרגטי בעת הפסקות חשמל ממושכות;
באוגוסט 2025, פרקומט נבחרה להדגים את המערכת הניידת פורצת הדרך שפיתחה לטעינה, אגירה וגיבוי חשמל באירוע AI ON TRACK– in the cityבפני בכירי תעשיית האוטו-טק במסגרת יום חשיפה של נתיבי איילון ומשרד התחבורה. במסגרת האירוע תדגים החברה את המערכת שפיתחה המבוססת על טכנולוגיית DockChain. המערכת מאפשרת פעולה גם במצב "אי" (ISLAND), ללא חיבור לרשת החשמל ומהווה פתרון ייחודי לאתרי טעינה לאוטובוסים, חניונים מרובי רכבים ואזורים עם תשתית מוגבלת. החברה רואה בטכנולוגיה זו מנוע צמיחה משמעותי, עם פוטנציאל ליישום בשווקי התחבורה והתשתיות הבינלאומיים.
חברת פרקומט אינטרנשיונל בע״מ ("פרקומט" או "החברה"), החברה המובילה בישראל בתחום מתקני החניה הרובוטיים, מדווחת על תוצאותיה למחצית הראשונה של 2025 ומציגה צמיחה בהכנסות, שיפור חד ברווחיות וצמצום משמעותי של ההפסד הנקי. החברה נהנית מתזרים מזומנים חיובי ויתרות מזומנים חזקות, המאפשרים לה לבסס יציבות פיננסית ולתמוך בצמיחה עתידית.
פרקומט ממשיכה להתמקד בהובלת תחום החניה הרובוטית בישראל, לצד הרחבת הפעילות לתחומים נוספים כדוגמת מערכות PowerUp ו־DockChain, המהוות מנועי צמיחה פוטנציאליים בשווקי האנרגיה והתחבורה החכמה. החברה רואה במהלך זה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה שלה ובביסוס מעמדה כחברה מובילה.
לדברי גיורא נוה, מנכ״ל החברה, "תוצאות המחצית הראשונה של 2025 משקפות מגמה החיובית בביצועי החברה על רקע המשך קשיים בפעילות כתוצאה מהתארכות המלחמה. אנו מציגים עלייה בהכנסות, שיפור במדדי הרווחיות וצמצום משמעותי של ההפסד הנקי, זאת לצד תזרים מזומנים חיובי. אנו ממשיכים להוביל את תחום מתקני החניה הרובוטיים בישראל עם תוצאות טובות וצמיחה מתמשכת. במקביל אנחנו פועלים להרחבת סל המוצרים שלנו לתחומי טעינה חשמלית, אנרגיה ואגירה תוך שימוש בידע והנסיון שלנו כדי לפתח תחומי פעילות אלה."
9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 685.87 אלפי בפרקומט
קרנות נאמנות שמחזיקות את פרקומט.
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.26%
|
524822.67
|
0.03%
|
2538.48
|
0.03%
|
7340.35
|
0.01%
|
144630.39
|
0%
|
130.3
|
0%
|
854.2
|
0%
|
1143.76
|
0%
|
1973.83
|
0%
|
2432.3