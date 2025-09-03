Inspiration Group ממנה את מתן קסלר לראש פעילות ישראל

Inspiration Group, חברת השקעות וניהול נכסים הפועלת באירופה מאז 2009, הודיעה על מינויו של רו"ח מתן קסלר לראש פעילות ישראל של הקבוצה. במסגרת תפקידו, קסלר ינהל את משרד תל אביב, יפתח קשרים עם משקיעים ושותפים אסטרטגיים, ויחבר בין פרויקטי נדל"ן מובילים באירופה לבין משקיעים מקומיים ובינלאומיים.
קסלר מביא עמו ניסיון עשיר של קרוב לעשור וחצי בתחומי הפיננסים, המימון והנדל"ן. בעברו כיהן בתפקידי ניהול בכירים באירופה, בין היתר בקבוצות המלונות GCH Hotel Group ו־Sircle Collection, שם היה אחראי לעסקאות מימון בהיקפים של מאות מיליוני אירו.
ב־2022 חזר קסלר לישראל ומונה למנכ"ל זרוע הנדל"ן של Voyage, אשר הובילה את מערך הגיוסים של חברות מובילות במשק. במסגרת זו שילב ידע מעולמות הנדל"ן, הפיננסים והשיווק, לצד פיתוח קשרים עם גופים ויזמים בינלאומיים.
לדברי מתן קסלר: "אני נרגש להצטרף ל־Inspiration Group ולחזק את פעילות הקבוצה בישראל. מטרתנו היא להמשיך להרחיב את הקשרים עם משקיעים מקומיים ובינלאומיים, ולפתוח בפניהם גישה להזדמנויות נדל"ן איכותיות באירופה, ובמיוחד בשוק הגרמני, שבו לקבוצה ניסיון מוכח מאז 2009".
Inspiration Group, עם משרדים בברלין, תל אביב והונג קונג, השלימה עד היום עסקאות בהיקף של מעל חצי מיליארד אירו ומנהלת נכסים בשווי של מעל 200 מיליון אירו. החברה מתמחה בזיהוי, רכישה והשבחה של נכסי נדל"ן מניבים באזורים אורבניים מרכזיים באירופה, עם דגש אסטרטגי על שוק הנדל"ן הגרמני.