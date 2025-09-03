ברקע שנת בצורת – הסתיים שדרוג מתקן ההתפלה באשדוד

משמאל לימין: ליהוא הכהן, מנכ״ל BlueGen, ארז בלשה, מנכ״ל ומייסד קרן ג׳נריישן ויו״ר BlueGen, אושרת דוד, סגנית החשב הכללי לתשתיות ופרויקטים, גל לנדאו נציג החשב הכללי, ישראל שפירא, מבעלי שפיר הנדסה, יחזקאל ליפשיץ, ראש הרשות הממשלתית למים ולביוב, אורן כהן, מנכ״ל חטיבת הזכיינות בשפיר הנדסה. צילום: רונן טפלברג.



בשנה האחרונה עבר המתקן שדרוג משמעותי, שכלל תכנון מחודש של פעילות הטיפול המקדים, חידוש מערכות הבקרה ובניית מערך אנרגיה חדשני ומתקדם. השדרוג יוביל לשיפור תפעולי, חיסכון בעלויות וצמצום פליטות Co2;

המתקן פועל בטכנולוגיה ייחודית וראשונית המבוססת על מנועים המונעים באמצעות גז טבעי המניעים את המשאבה באופן ישיר (Direct Drive) ומספקים חיסכון כלכלי מובהק תוך צמצום פליטות Co2 ויצירת מתקן נקי לסביבה;

מנכ"ל BlueGen, ליהוא הכהן: "שדרוג המתקן, שכלל החלפת מערכים, והטמעת טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה ומערכת בקרה מתקדמת, יבטיח אספקת מי שתייה איכותיים לאזרחי ישראל בהיקפים משמעותיים עוד שנים רבות".

אורן כהן, מנכ"ל חטיבת הזכיינות, שפיר הנדסה: ״סיום עבודות השדרוג של מתקן ההתפלה באשדוד מגיע בשעה קריטית למשק המים, וכבר בחודשים הקרובים המתקן יזרים כמויות מים נוספות, מעבר להסכם הזיכיון, שיסייעו בהתמודדות עם הבצורת״.

אתמול, (שלישי 2.9), התקיים טקס סיום עבודות השדרוג של מתקן ההתפלה באשדוד, בהשתתפות: יחזקאל ליפשיץ, ראש הרשות הממשלתית למים ולביוב, אושרת דוד, סגנית החשב הכללי לתשתיות ופרויקטים, ישראל שפירא, מבעלי שפיר הנדסה, ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד קרן ג'נריישן ויו"ר BlueGen, ליהוא הכהן, מנכ"ל BlueGen, ונוספים.

מתקן ההתפלה באשדוד, אשר מוחזק בחלקים שווים על ידי שפיר הנדסה וחברת BlueGen שבבעלות קרן ג׳רנשיין, הינו נכס תשתית לאומי בעל קיבולת ייצור מקסימלית של 140 מלמ"ק מים מותפלים לשנה, וייצור בפועל של כ-100 מלמ"ק לשנה (לפי הסכם הזיכיון). המתקן הינו אחד מששת מתקני ההתפלה המרכזיים בארץ, המתפילים יחד כ-700-800 מלמ"ק בשנה, ועד לרכישתו על ידי קרן ג'נריישן ושפיר סבל מבעיות מבניות מיום הקמתו. מיד לאחר רכישתו, התחיל המתקן תהליך שדרוג משמעותי שכלל תכנון מחודש של פעילות הטיפול המקדים, חידוש מערכות הבקרה ובניית מערך אנרגיה חדשני ומתקדם, לצורך צמצום משמעותי בעלויות ההפעלה ושיפור מהותי ברווחיות.

פרויקט השדרוג יצא לדרך בתקופה מאתגרת, בזמן מגפת הקורונה והושלם בצל מציאות ביטחונית מורכבת בשנתיים האחרונות, מה שהוביל לכך שהחברות נאלצו להתמודד עם קשיים רבים בהם הבאת מומחים זרים לארץ, בעיות בהובלה ימית, מחסור בפועלים, עבודה תחת מטחי טילים ועוד. אף על פי כן, הפרויקט הושלם בהצלחה רבה, ומהווה עדות ליכולת ביצוע מרשימה.

חלק מרכזי בשדרוג, הינו שהמתקן פועל כיום בטכנולוגיה ייחודית וראשונית של מנועי גז הפועלים בהנעה ישירה (Direct Drive). יתרון השימוש בטכנולוגיית ה-DD הוא חיסכון כלכלי מובהק שנובע מהקטנה משמעותית בהוצאות האנרגיה (שהינן ההוצאות המהותיות ביותר במתקן התפלה). כמו כן, שדרוג המתקן הוביל לצמצום משמעותי בפליטות Co2, שיפור ביעילות האנרגטית והפחתת השימוש בכימיקלים במערכת, נתונים משמעותיים ליעילות התפעולית של המתקן.

מתקן ההתפלה סיים זה מכבר את תקופת ההרצה, וכמות המים המיוצרת בו הולכת וגדלה. בחודשים הקרובים יספק המתקן כמויות מים נוספות מעבר ל-100 מלמ״ק, שהתבקשו על ידי המדינה. כמו כן, בעקבות השיפוץ והשדרוג, השותפות צופות שיפור ניכר ביעילות מתקן ההתפלה כבר בשנת ההפעלה הקרובה, שתאפשר את הגדלת כושר הייצור בפועל בהתאם לדרישות המדינה, ועד לקיבולת של 140-150 מלמ"ק, וזאת בעיקר על רקע שנת הבצורת ומשבר המים המתמשך. יצויין כי בעתיד, ניתן יהיה להגדיל את כושר ההתפלה של המתקן אף יותר.

כזכור, בימים אלו פועלותBlueGen ושפיר להקמת תחנת כוח בחצר המתקן. היתר הבנייה התקבל בסוף שנת 2024, והקמת התחנה נמצאת כיום בעיצומה וצפויה להסתיים לקראת סוף שנת 2025. הפעלתה המלאה של תחנת הכוח צפויה ברבעון השלישי של שנת 2026. לאחרונה, הוארך הזיכיון של מתקן ההתפלה בשש שנים נוספות (עד לשנת 2044) תוך התאמת תקופת הזיכיון של תחנת הכוח, כך ש-BlueGen ושפיר ימשיכו להפעיל את המתקן ב-20 השנים הקרובות.

ליהוא הכהן, מנכ"ל BlueGen: "בימים בהם ישראל מתמודדת עם בצורת מהקשות שידעה, אנו גאים לקחת חלק בהבטחת ביטחון המים במדינה ולציין את השדרוג המשמעותי שעבר מתקן ההתפלה באשדוד. השדרוג, שכלל החלפת מערכים, הטמעת טכנולוגיות חסכוניות באנרגיה ומערכת בקרה מתקדמת, מבטיח אספקת מי שתייה איכותיים לאזרחי המדינה. אני מודה לשותפינו – חברת שפיר, רשות המים והחשב הכללי – על העבודה המשותפת והמקצועיות הרבה. פנינו להקמת תחנת כוח ייעודית בשטח מתקן ההתפלה ואנו מצפים להמשך שיתוף פעולה הדוק ופורה גם בהמשך."

אורן כהן, מנכ"ל חטיבת הזכיינות, שפיר הנדסה: "סיום עבודות השדרוג של מתקן ההתפלה באשדוד מגיע בשעה קריטית למשק המים, וכבר בחודשים הקרובים המתקן יזרים כמויות מים נוספות, מעבר להסכם הזיכיון, שיסייעו בהתמודדות עם הבצורת. אנחנו גאים לקדם את הטכנולוגיה המובילה בתחום ההתפלה ולהפעיל את מתקן ההתפלה היעיל ביותר אנרגטית במדינת ישראל, ומודים לכלל השותפים לפרויקט על העבודה המקצועית בתקופה מאתגרת".





מתקן ההתפלה, צילום: רונן טפלברג