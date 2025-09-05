סיום שבוע חיובי על כנפי הצהרות שר האוצר - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום נוסף של עליות שערים בבורסה המקומית. והתוצאה בקרנות? הנה היא לפניכם: חיוב יומי: ת"א 90 ובנקים, חיוב חודשי: דולר ומניות תעשייה, וחיוב שנתי: ללא שינוי: בנקי וקצת ביטוח. בצד השלילה, אנו מציינים ברמה היומית את הדולר, הגז והנפט, וקצת אג"ח קונצרני דולרי. חודשית: מניות האשראי החוץ בנקאי וגם בינוי והנדסה. שנתית: אין שינוי: דולר ואג"ח דולרי.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות בקטגוריה מתחילת השנה:

הדיכוטומיה בין התחושה השלילית ומה שקרה בפועל בשוק המניות מתבטאת היטב בקטגוריה הזו: ברמה היומית, עליות שערים מעניינת כאשר זהו היום השני לכך. אבל, בפועל, היה לנו תחילת חודש קשה עם תשואות אדומות. כל שאר הטווחים ירוקים ויפים. לכן, יומית נציין את הקרן של פוקוס עם 0.40% כאשר הקרן של הראל אמלפי מצליחה להוביל מתחילת החודש עם 0.03% (אין בה עדכון מעוכב...).

ועכשיו האלופה: אלים תיק אג"ח + 30% המצליחה להוביל מתחילת השנה עם 13.13%, שנתית עם 23.95% ועבור השלוש שנים: 38.06%. הישג ראוי לציון בהחלט. הקרנות של דיאמונד ואי-בי-אי גובות הכי הרבה עם 0.89% לשנה כאשר הקרן של אי-בי-אי הינה הגדולה עם 798.20 מיליוני שקלים. שלוש קרנות מעוכבות עדכון בגלל אופי הנכסים מחו"ל ויש לנו 4 קרנות שגייסו דו-ספרתי כאשר הקרן המגייסת ביותר הייתה זו של אי-בי-אי עם 53.88 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: כמעט כל נתוני המקרו היו שליליים היום ביחס למצופה מהם: ADP, דרישות אבטלה, יעילות בתעשייה, עלות עבודה, סקר מנהלי הרכש בשירותים, וכו... והנה, למרות הכול, השוק מצא מקום לעלות בצורה חריפה למדי. הסיבה? נכון מאוד: ירידה בתשואות של האג"ח הממשלתי, ועלייה באג"ח עצמו. כמו כן, עלייה בטכנולוגיה העילית מול השוק כולו.

בקיצור: יום חיובי מכל הכיוונים... יש לזכור שביום שישי יתקבלו נתוני התעסוקה הממשלתיים ואלו יכולים להפוך את הקערה על פיה. בינתיים, כמו בשוק הישראלי, הפסימיים ממשיכים לכסוס ציפורניים ולחכות ל"אסון" שלא בא... זה הזמן להזכיר את הכלל הידוע: "השוק יכול להיות אי רציונאלי יותר זמן מאשר היכולת שלכם להחזיק ב"עמדה צודקת" אבל מפסידה". סיום המסחר היה כך:





תל-אביב: שר האוצר עמד במרכז העניינים היום כאשר הצהרותיו הצליחו להוות סיבה לשינוי החיובי בבורסה המקומית. הדרישה להורדת הריבית השפיעה מאוד על הסקטורים שצריכים זאת (נדל"ן, פיננסים, מניות קטנות) כאשר המחשבה לגוון את שוק הפיקדונות והאשראי הטיבה עם סקטור הביטוח.

בקיצור: שוק חיובי בהחלט, כאשר וול-סטריט ממשיכה לתעתע במשקיעים הפסימיים על ידי המשך עליות חדות. אולי נתוני התעסוקה מחר ישנו משהו... בכל אופן, הפעילות החיובית אצלנו סיימה שבוע מעניין: ת"א 35: 0.92%, ת"א 90: 1.5% כאשר הנדל"ן קפץ ב-2.11%, הבנקים: 1.37% והפיננסים: 1.79%.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-03-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (03-09) ראינו קיטון מה במחזור הכללי שהגיע עבור כל המניות שבמדד ת"א 35. במקום ה-1.5-1.7 ראינו 1.425 מיליארד שקל בלבד כאשר המוסדיים פשוט מנמנמים על הגדר: קניות: 371.4, מכירות: 362.2 => נטו: 9.1 מיליוני שקלים. יום שקט עם עליות. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: דיסקונט א (19.4-), הפניקס (24.0-). המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו: נובה (20.4) ושופרסל (30.6).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]