עלייה ביתרות המט"ח של ישראל: הנתונים של אוגוסט 2025

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2025 בסך 230,321 מיליוני דולרים, גידול בסך של 3,553 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.0 אחוזים (איור 1).
הגידול מוסבר בעיקר על ידי שערוך יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,759 מיליוני דולרים. גידול זה קוזז ע"י פעולות הממשלה במט"ח בסך של כ- 209 מיליוני דולרים.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
|
תאריך
|
יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית
|
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית
|
סך הכול יתרות מטבע החוץ
|
אוגוסט 2025
|
225,695
|
4,626
|
230,321
|
יולי 2025
|
222,157
|
4,611
|
226,768
|
יוני 2025
|
223,651
|
4,599
|
228,250
|
מאי 2025
|
219,086
|
4,553
|
223,639
|
אפריל 2025
|
217,489
|
4,546
|
222,035
|
מרץ 2025
|
214,394
|
4,416
|
218,810
|
פברואר 2025
|
215,898
|
4,356
|
220,254
|
ינואר 2025
|
211,710
|
4,358
|
216,068
|
דצמבר 2024
|
210,170
|
4,400
|
214,570
|
נובמבר 2024
|
212,684
|
4,416
|
217,100
|
אוקטובר 2024
|
211,638
|
4,436
|
216,074
|
ספטמבר 2024
|
215,807
|
4,570
|
220,377
|
אוגוסט 2024
|
212,847
|
4,538
|
217,385