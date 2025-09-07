תיק אישי
עלייה ביתרות המט"ח של ישראל: הנתונים של אוגוסט 2025

יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו בסוף חודש אוגוסט 2025 לסך של 230.321 מיליארד דולר, גידול של 3.553 מיליארד דולר בהשוואה לחודש הקודם. רמת היתרות מהווה כ-41% מהתוצר המקומי הגולמי

 

 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל / תמונה: Dreamstimeיתרות מטבע החוץ בבנק ישראל / תמונה: Dreamstime
 
בנק ישראל
07/09/2025

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 2025 בסך 230,321 מיליוני דולרים, גידול בסך של 3,553 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 41.0 אחוזים (איור 1).

הגידול מוסבר בעיקר על ידי שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 3,759 מיליוני דולרים. גידול זה קוזז ע"י פעולות הממשלה במט"ח בסך של כ- 209 מיליוני דולרים.
 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ            ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית

סך הכול יתרות מטבע החוץ

אוגוסט 2025

225,695

4,626

230,321

יולי 2025

222,157

4,611

226,768

יוני 2025

223,651

4,599

228,250

מאי 2025

219,086

4,553

223,639

אפריל 2025

217,489

4,546

222,035

מרץ 2025

214,394

4,416

218,810

פברואר 2025

215,898

4,356

220,254

ינואר 2025

211,710

4,358

216,068

דצמבר 2024

210,170

4,400

214,570

נובמבר 2024

212,684

4,416

217,100

אוקטובר 2024

211,638

4,436

216,074

ספטמבר 2024

215,807

4,570

220,377

אוגוסט 2024

212,847

4,538

217,385
 
 
