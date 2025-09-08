שינויים חדשים ב"ברק פיננסים"

ברק פיננסים משדרגת את שדרת הניהול שלה. עמוס רוקח, משנה למנכ"ל מנורה לשעבר ושותף ומייסד חברת רוקח-רימונים שהוקמה לאחרונה יחד עם קבוצת רימונים, מונה ליו"ר הדירקטוריון של סוכנויות ברק שהם וברק יהלום הפועלות כחלק מקבוצת ברק פיננסים.
המינוי החדש מהווה יישום ראשוני של האסטרטגיה העסקית החדשה של החברה:
הרחבת שיתופי הפעולה בענף וחיזוק מעמדה של החברה כשחקן משמעותי בשוק.
המינוי והחיבור לחברה צפויים להעצים ולהשביח את פעילות הסוכנויות תוך זיהוי ופיתוח מנועי צמיחה חדשים, חדשנות עסקית והתייעלות תוך כדי השאת ערך מוסף משמעותי לסוכנים וללקוחותיהם.
יוסי ברק, יו"ר ובעלים ברק פיננסים, וקובי גרדי, בעלים ומנהל תחום פיננסים בברק פיננסים:
"אנחנו מברכים את עמוס רוקח על הצטרפותו כיו"ר הדירקטוריון של סוכנויות ברק שהם וברק יהלום. הניסיון הרחב והחזון העסקי שלו מהווים חיזוק משמעותי ליכולת שלנו להוביל את השוק, להרחיב שיתופי פעולה ולהעניק ערך אמיתי לסוכנים וללקוחות. זהו צעד נוסף בחיזוק מעמדה של הקבוצה כשחקן מרכזי בענף."
עמוס רוקח הגיב: "אני מודה ליוסי ברק וקובי גרדי הבעלים של הסוכנויות, על האמון שנתנו בי ומשוכנע שהחיבור יתרום להתפתחות וחיזוק הסוכנויות תוך כדי התחדשות וצמיחה.שיתוף הפעולה עם ברק שהם וברק יהלום הנו מימוש החזון להובלת מהלכים חדשניים וייחודיים בענף. בכוונתי להעניק לסוכנויות שיצטרפו לחברה את הכלים היכולות והשירותים שיחזקו את מעמדן לאורך זמן״.