אורון נדל"ן מתחדשת: צורית דעדוש מונתה לסמנכ"לית השיווק והלקוחות של החברה

אורון נדל"ן, מקבוצת אורון אחזקות והשקעות, מודיעה על מינוי חדש ומשמעותי - צורית דעדוש מונתה לתפקיד סמנכ"לית השיווק והלקוחות של החברה.
צורית דעדוש, בת 48 מרחובות, אם לשניים, שימשה בשלוש וחצי השנים האחרונות כמנהלת המכירות הארצית של אורון נדל"ן, וכעת במסגרת תפקידה החדש כסמנכ"לית השיווק והלקוחות של החברה תיקח אחריות כוללת על אסטרטגיית השיווק, מערך המכירות הארצי וכלל מערך שירות הלקוחות של החברה.
צורית מביאה עמה רקורד מרשים של עשייה וניסיון רב-תחומי. את דרכה המקצועית החלה בשירות ארוך בצה"ל, שם שירתה עד גיל 32, בתפקידים בכירים בשלישות ובפרקליטות הצבאית. עם שחרורה פנתה לתחום הנדל"ן, בו צברה ניסיון מקיף - מאשת מכירות ועד לתפקידי ניהול. צורית בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה ותואר שני בלימודי משפט. בנוסף, הרחיבה את השכלתה בלימודי הומאופתיה ותזונה.
גל קסטל, מנכ"ל אורון נדל"ן:
"צורית היא דמות מפתח באורון נדל"ן, שצמחה מתוך החברה והובילה את מערך המכירות של החברה בשנים האחרונות. אני מברך על מינויה לתפקיד סמנכ"לית השיווק והלקוחות - מינוי שמשקף את אמונתנו בלקדם מנהלים ועובדים מתוך הארגון. אנו מאמינים בצורית וביכולותיה להוביל את מערכי השיווק, המכירות והשירות של החברה לשיאים חדשים. צורית מביאה איתה שילוב ייחודי של רגישות אנושית, חשיבה עסקית ויכולות ביצוע גבוהות, ואני בטוח שבתקופה הקרובה נראה את פירות העבודה המשותפת בכל רחבי הארץ."