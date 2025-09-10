לומברד אודייר: ממשלה חדשה לא תשנה את מצבה הכלכלי של צרפת אך איננו רואים סיכון למשבר פיננסי

סמי שער, הכלכלן הראשי ומנהל ההשקעות הראשי לשווייץ בבנק לומברד אודייר, מעריך כי המשבר הפוליטי והפיסקלי בצרפת לא ייעלם גם אם תתחלף הממשלה.
בשבועות האחרונים גילמו השווקים את החששות, תשואות האג"ח הצרפתיות עלו לשיא מאז משבר החוב והמרווח מול האג"ח הגרמניות התרחב. אנו מעריכים שהמרווחים יישארו רחבים ותנודתיים ואף עלולים להגיע ל־100 נקודות בסיס אם חוסר הוודאות יימשך, בעוד שתחזית הדירוג של פיץ' ב־12 בספטמבר עלולה לכלול הורדה נוספת.
החששות הפיסקליים אינם ייחודיים לצרפת והם השפיעו לאחרונה גם על ארה"ב, יפן ובריטניה. הגירעון הצרפתי גדול, האפשרות להעלות מיסים או לקצץ הוצאות מוגבלת, ומערכת המיסוי אינה יעילה.
עם זאת, איננו רואים סיכון ממשי למשבר פיננסי. המגזר הפרטי מציג מאזן חזק, משקי הבית נהנים מחסכונות עודפים ומאזן התשלומים מאוזן. בנוסף, הבנק המרכזי האירופי מהווה רשת ביטחון, הנשיא מקרון מבטיח יציבות עד 2027, ועצמאותה האנרגטית, הצבאית והמזונית של צרפת מחזקת את מעמדה.
באסטרטגיית ההשקעות שלנו לא חל שינוי: כבר באוגוסט צמצמנו חשיפה לאג"ח ממשלתיות עולמיות. כיום אנו מעדיפים אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ואג"ח מטבע חוץ של שווקים מתעוררים, שמציעות יחס סיכון־תשואה אטרקטיבי. בתחום המטבעות, האירו עשוי להיות תנודתי לנוכח חוסר הוודאות בצרפת, אך להערכתנו הוא ייהנה מחולשת הדולר – יעדנו ל־12 החודשים הקרובים הוא 1.22 דולר לאירו. בשוק המניות אנו שומרים על גישה ניטרלית למדד CAC 40 ולשווקים המפותחים בכלל, תוך העדפה למניות בשווקים מתעוררים.