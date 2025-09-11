ללא כיוון ברור השוק נוסע לכיוון תקופת החגים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום מעורב (10-09) ראינו גיוון גדול בחלקים השונים של שוק קרנות הנאמנות: חיובי יומי: שורט דולר, מניות תעשייה ומניות Large and Mid Cap. חיוב חודשי: ת"א 90 ות"א 125 כאשר החיוב השנתי מוצא את הבנקים והביטוח במקומם. בצד השלילי של הדברים נמצא ברמה היומית את הדולר והביטוח (!), ברמה החודשית: הדולר והאג"ח לא מדורג טוב, וברמה השנתית: הדולר והאג"ח שלו...



הבורסה

ארה"ב: הגדרנו את השבוע הזה כשבוע של נתוני אינפלציה. והיום (10-09) הגיעו הנתונים הרלוונטיים הראשונים לנושא: ה-PPI – Producers Price Index המצביע על העלייה בעלויות ההפקה והייצור של מוצרים. בקיצור: העלייה במחירים של המוכרים (ה-CPI הוא המדד של הקונים...). והנה, המדד הופיע עם הפתעה גדולה: במקום עלייה של 0.3% (גם בכללי וגם בגרעיני) קיבלנו ירידה של 0.1%- בשניהם. ירידה במחירים ?!

זאת, כאשר מדברים איתנו על השפעה שלילית של המכסים על האינפלציה וכו... אז מה הייתם חושבים שצריך לקרות אחרי נתונים כאלו? נכון מאוד, התשואות של האג"ח הממשלתי ירדו פלאים, האג"ח עלה, והפתיחה במניות הייתה נהדרת. הבעיה היא שזה היה רק בהתחלה: כל היום (חוץ מן הדקות האחרונות) ראינו את השוק יורד ויורד לו... מעין מימוש רווחים בגבוה. זהו סימן של חולשה גדולה עבור מי שעוקב ב-Internals. בכל אופן, לא ניתן לומר שהיה זה יום שלילי כי הסיום של המסחר היה כך:





תל-אביב: אחרי ההתלהבות סביב החיסול בקטאר, קיבלנו מקלחת קרה כאשר נודע שלא כל מה שחשבנו שקרה אכן קרה. האם זה השפיע על השוק? או שהוא פשוט מימש רווחים בצורה קלה יחסית? מי יודע... היינו מצפים שהירוק יחזור בכל זאת בגלל נתוני ה-PPI הנהדרים שהתקבלו בארה"ב אבל זה לא קרה כי וול-סטריט החלה לרדת תוך יומית מייד עם הפתיחה החיובית הראשונית. מניות הביטוח היה הקרבן הגדול של היום כאשר הבנקים ירדו רק 0.4%-, הטכנולוגיה דווקא עלתה עם 0.32%. הנדל"ן חטף: 0.9%- והמניות הקטנות עלו ב-0.39%. וכך: ת"א 35: 0.3%- ות"א 90: 0.0%. מי אמר יום של ערבוביה סקטוריאלית?...



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-09-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): זהו, נגמרו הימים של ה"שינה על הגדר". ביום שלישי (09-09) ראינו חזרה למספרים ה"רגילים": עבור כל המניות שבמדד ת"א 35 קיבלנו מחזור של 1.627 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים עדיין מנמנמים אבל בפחות חוזקה: קניות: 394.6, מכירות: 394.7, ולכן => נטו: 0.69- . המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: פועלים (25.3-) ולאומי (26.1-). לעומת זאת, המניות שנקנו הכי הרבה היו דלק קבוצה (20.11) וטבע (48.5).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]