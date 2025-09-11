חדשנות בשיבא: AI תאיץ ניסויים קליניים ותציל חיים

במסגרת שיתוף הפעולה להקמת תשתית דיגיטלית לניסויים קליניים בישראל, תוטמע במרכז הרפואי שיבא, באמצעות זרוע החדשנות ARC, פלטפורמה מבוססת AI שתאפשר חיבור ישיר בין מערכות המידע הרפואיות לבין מערכות המחקר בעולם

שיתוף פעולה אסטרטגי בין המרכז הרפואי שיבא וחברת Paradigm Health המפתחת פלטפורמה לניהול ניסויים קליניים מקצה לקצה, יאפשר להקים תשתית דיגיטלית לניהול ניסויים קליניים, המבוססת על טכנולוגיות AI. המהלך, שיוצג במסגרת ועידת החדשנות 2025, ה-ARC Summit, צפוי להרחיב את הגישה של מטופלים בישראל למחקרים חדשניים, להבטיח ייצוג טוב יותר לאוכלוסיית המטופלים, למשוך השקעות בינלאומיות ולבסס את מדינת ישראל כמרכז מוביל בתחום המחקר הקליני ולהציל חיים רבים.

במסגרת זו, תוטמע במרכז הרפואי שיבא באמצעות זרוע החדשנות ARC, פלטפורמת ׳eSource Casebook׳ שתאפשר חיבור ישיר בין מערכות המידע הרפואיות בבית החולים לבין מחקרים קליניים עולמיים. הפתרון מבוסס על טכנולוגיות AI ומודלים המותאמים לעברית ולערבית, שיאפשרו זיהוי מהיר של מטופלים, שיפור איכות הנתונים וייעול התהליכים של הצוותים הרפואיים. מטופלי שיבא יקבלו זיהוי אוטומטי לניסויים קליניים שמתאימים להם, דבר שיקצר את זמן הגישה לטיפולים חדשניים ויאפשר להעניק טיפולים מותאמים אישית ברמה המתקדמת ביותר בעולם.

על פי התוכנית, בתוך כשנתיים ניתן יהיה לפרוס את המערכת במרכז הרפואי שיבא וכך צפויה להגדיל בלמעלה מ-50% את היקף הניסויים הקליניים מחברות עולמיות. המודל הכלכלי מבוסס על כך שהשירות ניתן ללא עלות למוסדות הרפואיים, כאשר חברות התרופות מממנות את המחקרים, מהלך שייצר הכנסות חדשות למדינה ולמערכת הבריאות.

בני בן לולו, סמנכ״ל טכנולוגיות (CTO) בזרוע החדשנות ARC של המרכז הרפואי שיבא: ״מהלך זה ממצב את ישראל בחזית החדשנות העולמית ברפואה דיגיטלית ומחקר קליני. מדובר בצעד אסטרטגי למימוש חזון בית חולים מבוסס AI שמשלב תשתיות טכנולוגיות, מנגנוני פרטיות מתקדמים ובינה מלאכותית, ליצירת עתיד שבו לכל מטופל בישראל תהיה גישה מוקדמת לטיפולים חדשניים. מעבר לתרומה הלאומית, מדובר במסר גלובלי: ישראל מובילה את הדור הבא של רפואה מבוססת-מידע.״

קנט תולקה (Kent Thoelke), מנכ״ל Paradigm Health: ״המרכז הרפואי שיבא נחשב למוביל עולמי במחקר קליני ואנו גאים לשתף איתו פעולה ביוזמה הזו. יחד אנחנו בונים בישראל תוכנית ניסויים קליניים ברמה ארצית, שתשמש מודל למדינות אחרות. המיזם יאפשר ליותר מטופלים להשתתף בניסויים, ישפר את היעילות ויאיץ את פיתוח התרופות החדשות. באמצעות ניהול יעיל יותר של המערכת הרפואית, אנו מאפשרים לצוותים המצוינים של שיבא להתמקד בטיפול ובמקביל משנים את הדרך שבה מתבצע מחקר קליני בעולם.״

