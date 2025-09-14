עכשיו זה רשמי: פרטנר זכתה באספקת שירותי סלולר לעובדי המדינה וגמלאיה

קבוצת התקשורת פרטנר זכתה באופן רשמי כספקית סלולר וציוד קצה עבור משרדי הממשלה, עובדי המדינה ולראשונה גם לגמלאיה, בטקס שנערך הערב במשרד האוצר בירושלים, במעמד החשב הכללי.
בחודש יוני הכריז החשכ"ל כי פרטנר נבחרה כמועמדת לזכייה במכרז הסלולר הממשלתי החדש, המסדיר את אספקת השירותים לעשור הקרוב, כאשר פרטנר תשרת 40% מכלל 220 אלף המנויים.
השירותים כוללים חבילות DATA בנפחים גדולים, גלישה בחו"ל, מגוון רחב של מכשירים עדכניים. כמו כן, הפעלת רשת פרטית לכוחות הביטחון בשעת חירום, על בסיס התשתית הציבורית.
סמנכ״ל חטיבת לקוחות עסקיים בפרטנר, אבי דבורה: ״פרטנר נרגשת ללוות את עשרות אלפי עובדי המדינה וגמלאיה עם שירותי סלולר מתקדמים, בסטנדרט שירות הגבוה ביותר. מודים לחשכ״ל על הבעת האמון בפרטנר וביכולותיה לספק שירותי תקשורת איכותיים״.