לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל אוגוסט 2025

תשואות מגדל אוגוסט 2025
|
ריכוז תשואות בתיקי העמיתים - מגדל חברה לביטוח בע"מ
|
תשואה נומינלי ברוטו
|
נתונים נכונים לחודש
|
Aug-25
|
תשואה נומינלית ברוטו מצטברת
|
היקף נכסים
|
מצטבר
|
Aug-25
|
12 חודשים אחרונים
|
3 שנים אחרונות
|
5 שנים אחרונות
|
באלפי ₪
|
מתחילת שנה
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
פוליסות משתתפות ברווחים
|
121
|
17010
|
מגדל קרן ח'
|
0.99%
|
12.39%
|
27.72%
|
45.40%
|
29,721
|
7.92%
|
121
|
17011
|
מגדל קרן ט'
|
0.95%
|
12.03%
|
25.96%
|
42.21%
|
3,023,355
|
7.68%
|
121
|
17012
|
מגדל קרן י'
|
0.95%
|
13.79%
|
30.77%
|
52.11%
|
83,802,998
|
8.70%
|
קוד חברה
|
מס קופה
|
תאור המסלול
|
124
|
17013
|
מגדל כללי
|
0.96%
|
13.83%
|
29.55%
|
47.52%
|
35,054,897
|
8.76%
|
236
|
68
|
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
|
0.74%
|
5.38%
|
5.56%
|
0.35%
|
409,744
|
3.30%
|
235
|
76
|
מגדל מסלול מניות
|
1.18%
|
23.78%
|
53.31%
|
87.24%
|
5,024,029
|
14.57%
|
125
|
185
|
מגדל-מסלול הלכה
|
0.72%
|
14.03%
|
29.52%
|
39.23%
|
688,526
|
8.79%
|
221
|
9599
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה
|
1.03%
|
14.64%
|
32.70%
|
51.17%
|
4,066,371
|
9.13%
|
222
|
9604
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60
|
0.99%
|
13.87%
|
30.33%
|
44.67%
|
3,636,932
|
8.83%
|
223
|
9729
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.88%
|
10.32%
|
21.98%
|
31.22%
|
3,493,334
|
6.51%
|
224
|
9606
|
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
0.87%
|
9.39%
|
19.85%
|
26.17%
|
11,077,956
|
5.85%
|
225
|
1955
|
מגדל- מסלול שקלי טווח קצר
|
0.48%
|
4.58%
|
12.17%
|
11.43%
|
455,094
|
3.03%
|
227
|
8659
|
מגדל - מסלול אג"ח
|
0.58%
|
5.67%
|
12.14%
|
10.63%
|
3,126,961
|
3.45%
|
218
|
13625
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***
|
-0.21%
|
6.05%
|
67.47%
|
0.00%
|
3,637,872
|
0.58%
|
238
|
14239
|
מגדל - מסלול משולב סחיר***
|
1.07%
|
12.97%
|
0.00%
|
0.00%
|
176,127
|
8.80%
|
239
|
14240
|
מגדל - עוקב מדדים גמיש***
|
0.01%
|
0.38%
|
0.00%
|
0.00%
|
669,300
|
-0.52%
|
216
|
14925
|
מגדל - עוקב מדדי מניות***
|
-0.16%
|
12.81%
|
0.00%
|
0.00%
|
605,010
|
2.93%
|
217
|
14926
|
מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***
|
0.88%
|
10.49%
|
0.00%
|
0.00%
|
552,918
|
6.76%
|
240
|
15062
|
מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***
|
1.10%
|
13.82%
|
0.00%
|
0.00%
|
243,020
|
8.34%
|
241
|
15060
|
מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***
|
0.65%
|
25.05%
|
0.00%
|
0.00%
|
197,855
|
14.36%
|
242
|
15463
|
מגדל מסלול מניות סחיר***
|
1.08%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
304,043
|
22.22%
|
243
|
15464
|
מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***
|
-0.75%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
20,077
|
-4.20%
|
* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול
|
** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד
|
***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.