תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל אוגוסט 2025

תשואות ביטוח - מגדל אוגוסט 2025

 

 
רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפלרונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפל
 
עומר רגב
15/09/2025

תשואות מגדל אוגוסט 2025

   

ריכוז תשואות בתיקי העמיתים -  מגדל חברה לביטוח בע"מ

          
   

תשואה נומינלי ברוטו

            
   

נתונים נכונים לחודש

Aug-25

          
                 
     

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

היקף נכסים

מצטבר
     

Aug-25

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מתחילת שנה

קוד חברה

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים

           

121

17010

מגדל קרן ח'

0.99%

12.39%

27.72%

45.40%

29,721

7.92%

121

17011

מגדל קרן ט'

0.95%

12.03%

25.96%

42.21%

3,023,355

7.68%

121

17012

מגדל קרן י'

0.95%

13.79%

30.77%

52.11%

83,802,998

8.70%
                 
                 

קוד חברה

מס קופה

תאור המסלול

            

124

17013

מגדל כללי

0.96%

13.83%

29.55%

47.52%

35,054,897

8.76%

236

68

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

0.74%

5.38%

5.56%

0.35%

409,744

3.30%

235

76

מגדל מסלול מניות

1.18%

23.78%

53.31%

87.24%

5,024,029

14.57%

125

185

מגדל-מסלול הלכה

0.72%

14.03%

29.52%

39.23%

688,526

8.79%

221

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

1.03%

14.64%

32.70%

51.17%

4,066,371

9.13%

222

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

0.99%

13.87%

30.33%

44.67%

3,636,932

8.83%

223

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

0.88%

10.32%

21.98%

31.22%

3,493,334

6.51%

224

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

0.87%

9.39%

19.85%

26.17%

11,077,956

5.85%

225

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר

0.48%

4.58%

12.17%

11.43%

455,094

3.03%

227

8659

מגדל - מסלול אג"ח

0.58%

5.67%

12.14%

10.63%

3,126,961

3.45%

218

13625

מגדל מסלול מחקה מדד S&P500***

-0.21%

6.05%

67.47%

0.00%

3,637,872

0.58%

238

14239

מגדל - מסלול משולב סחיר***

1.07%

12.97%

0.00%

0.00%

176,127

8.80%

239

14240

מגדל - עוקב מדדים גמיש***

0.01%

0.38%

0.00%

0.00%

669,300

-0.52%

216

14925

מגדל - עוקב מדדי מניות***

-0.16%

12.81%

0.00%

0.00%

605,010

2.93%

217

14926

מגדל - אשראי ואג"ח עם מניות***

0.88%

10.49%

0.00%

0.00%

552,918

6.76%

240

15062

מגדל מסלול מחקה מדד S&P 500 - שוקי הון***

1.10%

13.82%

0.00%

0.00%

243,020

8.34%

241

15060

מגדל מסלול פאסיבי מדדי מניות - שוקי הון***

0.65%

25.05%

0.00%

0.00%

197,855

14.36%

242

15463

מגדל מסלול מניות סחיר***

1.08%

0.00%

0.00%

0.00%

304,043

22.22%

243

15464

מגדל מסלול עוקב מדדי אג"ח***

-0.75%

0.00%

0.00%

0.00%

20,077

-4.20%
                 
   

* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול

            
   

** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד

          
   

***מסלול זה נפתח להצטרפות במהלך 5 השנים האחרונות. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביו.

  
