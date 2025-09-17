המדד החודשי לפעילות המשק ירד בחודש אוגוסט ב-0.1%

בנק ישראל מתחיל בחודש זה לפרסם מדד חדש - "מדד חודשי לפעילות המשק". המדד מבוסס על עיבוד מידע ממעל 30 סדרות כלכליות באמצעות מודל סטטיסטי ייעודי שפותח בבנק ישראל. המדד יחושב ויפורסם לציבור מידי חודש כשבועיים מתום חודש ההתייחסות שלו, וניתן למצוא תיאור שלו והמתודולוגיה שבבסיסו באתר בנק ישראל. המדד החדש מחליף את "המדד המשולב למצב המשק" שפרסומו הופסק בחודש שעבר, אך בנק ישראל ימשיך לחשב אותו במהלך השנה הקרובה לצורכי שרשור ובקרה, והוא יהיה זמין במאגר הסדרות באתר הבנק.
המדד החודשי לפעילות המשק ירד בחודש אוגוסט בשיעור של 0.1 אחוז (איור 1). המדד משקף את ההתפתחות באומדן הצמיחה החודשית בשלשת החודשים יוני עד אוגוסט, שבהם היו תנודות חדות בפעילות הכלכלית בשל צמצום הפעילות בימי מבצע "עם כלביא" והתאוששות הפעילות בחודשיים שאחריו. המדד הושפע לרעה מהירידה בנתוני יצוא הסחורות לחודש אוגוסט, בנתוני הייצור התעשייתי והפדיון לחודש יוני, בתקבולי המיסים העקיפים לחודשים יוני-יולי, ובנתוני שוק העבודה וצריכת הבנזין לחודש יוני. גם הירידה בנתוני התמ"ג לרביע השני תרמה לחולשת המדד. מנגד, נתוני רכישות בכרטיסי אשראי לחודשים יולי ואוגוסט, נתוני היבוא לחודש יולי וכן המדדים הפיננסיים בעיקר לחודשים מאי עד יולי עלו והשפיעו לטובה על המדד ומיתנו את קצב ירידתו (לוחות 1 ו-2). קצב הגידול של המדד נמוך מהמגמה ארוכת הטווח של הצמיחה (כ-0.3).
יש לציין כי תקופת הייחוס של המדד בחודש זה (יוני עד אוגוסט) מאופיינת בתנודתיות חריגה כאשר האינדיקטורים לחודשי ההתאוששות ממבצע "עם כלביא" אינם מלאים ולכן ייתכנו עדכונים במדד בחודשים הבאים.
איור 1 מציג את נתוני המדד בשנתיים האחרונות, לוח 1 מציג את תרומת רכיבי המדד לאומדן הכולל ולוח 2 מציג את אחוז השינוי החודשי ברכיבי המדד.
הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד החודשי לפעילות המשק ניתן למצוא בקישור:
* הלוח מציג את התרומה של כל קבוצת רכיבים למדד החודשי, כך שהאומדן החודשי מהווה סכום של תרומת כל אחד מהרכיבים המפורטים בלוח. חלק מהנתונים הגולמיים משפיעים על האומדן החודשי בפיגור או על אומדני כמה חודשים.