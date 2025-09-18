לומברד אודייר: שוק המניות היפני מראה חוסן מול האירועים הפוליטיים – שומרים על משקל יתר בתיק ההשקעות

ג’ון וודס, לוקה בינדלי ואדמונד נג מהבנק השוויצרי לומברד אודייר מעריכים כי שוק המניות היפני צפוי להמשיך להציג ביצועים חיוביים למרות אי היציבות הפוליטית. החזרה של האינפלציה, עליית התשואות והיציאה של הבנק המרכזי היפני ממדיניות ריבית שלילית סיפקו רוח גבית לשוק המניות, שהתחזק בכ-11% מאז יולי. הצמיחה של הכלכלה היפנית צפויה להסתכם בכאחוז בשנת 2025 ובשנת 2026, והפחתת המכסים החל מספטמבר תסייע לכלכלה ולחברות מוטות היצוא.
לדבריהם, הרפורמות בממשל התאגידי צוברות תאוצה, עם פיקוח הדוק יותר על הנהלות חלשות ושיפור בהקצאת ההון. הם מציינים עלייה ברכישות עצמיות ובדיבידנדים, תהליכים המשפרים את התשואה על ההון. מגזרי השירותים והבנקים שומרים על יציבות, והיצואנים עשויים ליהנות מהפחתת המכסים. לפיכך הם נותרים במשקל יתר למניות יפן, בעיקר במגזר הפיננסי ובחברות הנהנות מהרפורמות.
יחד עם זאת, חוסר הוודאות הפוליטית בעקבות התפטרות ראש הממשלה שיגרו אישיבה בתחילת ספטמבר יצר לחץ נוסף על שוק האג"ח, עם עלייה בתשואות הארוכות. עם זאת, בבנק מעריכים כי סיכוני החוב היפני מוגזמים, שכן הגירעון מצטמצם והמדינה מסוגלת לממן את עצמה בזכות עודפי חיסכון וחשבון שוטף חיובי.
באשר למדיניות המוניטרית, האינפלציה השנתית של שלושה אחוזים ביולי ממשיכה ללחוץ על הבנק המרכזי, אך ההערכה היא שהעלאת ריבית נוספת תידחה לינואר 2026. אם השוק יתמחר שתי העלאות נוספות, מדובר בהזדמנות להיחשף מחדש לאג"ח ממשלת יפן. בכל הנוגע למטבע, בלומברד אודייר צופים התחזקות של הין בטווח הבינוני, כאשר היעד לשנים עשר חודשים נותר מאה וארבעים ין לדולר, בין היתר על רקע היחלשות צפויה של הדולר לצד הקשחת המדיניות ביפן.