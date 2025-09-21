ניגוד בשווקים: המדדים בישראל צנחו, בוול סטריט נרשמה עלייה חדה

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;
1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה שלילית:
מדד ת"א 35 ירד 2.02%
מדד ת"א 90 ירד 4.26%
מדד ת"א 125 ירד 2.57%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 1.22%
מדד הדאו ג'ונס עלה 1.05%
ומדד הנאסד"ק עלה 2.21%
2. מדד המניות הקטנות בארה"ב, ראסל 3000, נסחר בשיא, לראשונה מאז שנת 2021.
3. בריאות של שוק נמדדת ברוחב ההשתתפות של המניות. על פי מדד זה השוק הישראלי נמצא במקום מעולה.
4. הזהב עלה 40% מתחילת שנה - הפתיחה החזקה ביותר מאז 1979.