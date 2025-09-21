במגדל שוקי הון מעריכים - כיוון חיובי גם בשנת תשפ"ו

למרות שלל אירועים דרמטיים בעולם ובארץ שייצרו תנודתיות משמעותית בשוקי ההון במהלך השנה החולפת, הבורסה בתל-אביב מסכמת את שנת תשפ"ה המסתיימת זה עתה כשנת פעילות חיובית במיוחד, שהובילה את המדדים המובילים לרמות שיא. זאת, עם קפיצה של כ-45% שמציג בסיכום תשפ"ה מדד הדגל - ת"א 35, המגיעה לכ-50% במדד ת"א 90.

למרות רמות השיא של המדדים, אחרי שהשווקים הפגינו חוסן בסיכומה של שנה שהתאפיינה ברמת חוסר וודאות גבוהה יחסית, בארץ ובעולם, גם תשפ"ו עשויה להיות שנת פעילות מוצלחת עבורם. זאת כשתנאי הרקע ובבסיסם רמות ריבית יורדות ושיעורי אינפלציה הצפויים להתמתן, עשויים לספק תמיכה נוספת להמשך עליות, גם אם פחות חדות מאלה שנרשמו בסיכום השנה הנוכחית.

ברקע למסחר, תשפ"ה נפתחה באופטימיות גוברת של המשקיעים בשוק המקומי, שהתעודדו מ'מבצע הביפרים' בלבנון שהתרחש לקראת סיום תשפ"ד וצמצום האיום בחזית הצפונית מצד חיזבאללה. בהמשך השנה, מבצע 'עם כלביא' באיראן העניק זריקת עידוד נוספת למשקיעים בכל הנוגע להסרת האיומים הביטחוניים המרכזיים ושינוי אפשרי במערך הכוחות במזרח התיכון.

במקביל, הכלכלה הישראלית המשיכה גם היא לתמוך בכיוון החיובי של הבורסה כשהפגינה לאורך תשפ"ה חוסן יחסי שבלט נוכח אתגרי המימון הגוברים בשל המלחמה הנמשכת.

חוסן זה בא לידי ביטוי בין היתר בפרמיית הסיכון של ישראל שהתייצבה ונמצאת ברמה נמוכה ביחס לשלבים מוקדמים יותר של המלחמה, נתוני יחס חוב-תוצר שלמרות העלייה שנרשמה בו שיעורו עדיין נמוך מממוצע מדינות ה-OECD, צמיחה בנתוני התמ"ג (תוצר מקומי גולמי), שיעורי אבטלה נמוכים ואינפלציה במגמת ירידה.

במבט קדימה, הערכותינו לגבי זירת המאקרו הן כי בנק ישראל עשוי להחליט על הורדת ריבית אחת בחלקה הראשון של תשפ"ו ועד סיומה להחליט על הורדה אחת או שתיים נוספות, כך שהיא תעמוד בטווח שינוע סביב כ-4%. זאת בתלות בהתפתחויות הביטחוניות שישפיעו על הזירה הכלכלית וכחלק מכך נתוני האינפלציה שבאחרונה מציגים סימני התמתנות.

מדד הביטוח בפער מעל כולם

בבחינת ביצועי המניות בתל-אביב בסיכום שנתי בלטו מעל כולן מניות הביטוח, שמשכו את המדד הענפי לסכם את תשפ"ה בזינוק של כ-160%.

זאת כשעליית הערך האדירה נתמכה בכמה גורמים שהתקבצו ובהם שינויי תקינה חשבונאיים בדוחות הכספיים של החברות, שעודדו את המשקיעים בקשר לצמיחה עתידית אפשרית בפעילות החברות, שוק הון חיובי שתומך בתוצאותיהן הכספיות וכן תנאי רקע שמסייעים לפעילות ובהם ריבית ורמות אינפלציה גבוהות.

גם מניות הבנקים נהנו משנת פעילות מוצלחת למדי עם עלייה של כ-70% שמציג מדד הבנקים בשנה העברית החולפת, כשגם הם בדומה לחברות הביטוח הציגו פעילות צומחת ונהנו מתנאי רקע תומכים.

במבט קדימה, הגם שניתן להעריך בסבירות גבוהה כי ביצועי מניות הפיננסים לא יחזרו על עצמם בתשפ"ו, לא מן הנמנע כי כמגמה, חברות הפיננסים תמשכנה ליהנות מסביבת פעילות חיובית ותוצאות כספיות המעידות על צמיחה ובהתאם, מניותיהן תוכלנה להמשיך ולטפס.

מדד נוסף שבלט בצד החיובי בסיכום שנתי הוא הנפט והגז, שמציג עלייה של כ-60% בתשפ"ה. לראייתנו, שותפויות הנפט והגז הפועלות בישראל נהנות מתנאי שוק תומכים, הן ברמת התחרות מול שחקניות אחרות, הן בעוצמות התימחור שמצב השוק מאפשר להן בקשר למוצרי האנרגיה שהן מפיקות והן ברמת פיתוח עסקיהן העתידיים – כך שבמבט לטווח ארוך למרות העליות החדות שהציגו בתשפ"ה, גם בסיכום תשפ"ו הן עשויות לבלוט לחיוב.

גם המדדים האמריקאים נהנו משנה חיובית, אולם מציגים ביצועי חסר ביחס לישראל

במקביל בשוק האמריקאי, לאחר שבחלקה הראשון של תשפ"ה המשקיעים שאבו עידוד מבחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב, בהמשך גברו חששותיהם בקשר להשפעות הכלכליות השליליות של צעדי מדיניותו – בראשם מדיניות המכסים שהפכו את הכיוון בשווקים לשלילי. אולם, הסנטימנט השלילי לא נמשך זמן רב והתהפך שוב תוך זמן קצר והמגמה החיובית שבה לבורסות האמריקאיות.

כך, גם בארה"ב תשפ"ה הייתה חיובית בבורסות, עם עליות של כ-17% ב-S&P500 ושל כ-26% בנאסד"ק, עליות נאות אולם כאלה המשקפות ביצועי חסר ניכרים ביחס לבורסה המקומית.

אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים ו/או במדינות שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים/מדינות אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים/מדינות אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.