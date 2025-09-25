מספרם של סוכני הביטוח גדל והעמלות לסוכני בשיא - דוח הממונה 2024 – סוכנים

על פי דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2024, שפורסם היום, גדל אשתקד מספרם של סוכני הביטוח ועמד על 14,471 לעומת 14,177 ב-2023.
סך כל העמלות ששולמו לסוכני הביטוח הגיע לסכום של כ-12 מיליארד שקל, לעומת כ-10.9 מיליארד שקל ב–2023 — עלייה של כ-9%. מאז 2022, העמלות שקיבלו הסוכנים גדלו ב–24% במצטבר.
היקף העמלות לפי תחומים מתחלק כך: כ-3.5 מיליארד שקל, שולמו לסוכני הביטוח בתחום ביטוח כללי. בתחום ביטוח החיים, כולל פוליסות חיסכון – כ-2.96 מיליארד שקל; בתחום הבריאות שולמו לסוכני הביטוח עמלות בסך כ-2.8 מיליארד שקל; ובתחום הגמל והפנסיה שולמו עמלות בסך 2.6 מיליארד שקל – עלייה משמעותית של כ-16% לעומת 2023.
בדומה לנתונים משנת 2023 - 14% מסוכני הביטוח קיבלו יותר ממיליון שקל עמלות בשנת 2024; 20% בין 500 אלף ל-1 מיליון; 24% - 250-500 אלף שקל; 58% מהסוכנים קיבלו עמלות של יותר מ–250 אלף שקל בשנה.
עמלות ביטוח כללי לפי חברות
חברות הביטוח שילמו בממוצע כ-10% מהפרמיות כעמלות לסוכניהן, בתחום הביטוח הכללי. שומרה הייתה החברה ששילמה לסוכנים את שיעור העמלות הגבוה ביותר ביחס לפרמיה - 14.3%. הכשרה במקום השני עם 13.21% מהפרמיה והפניקס במקום השלישי – 12.79%.
הדוח מציין כי חברת הביטוח ליברה אוחזת כבר כ-2% משוק הביטוח הכללי.
עמלות בתחום ביטוח הבריאות
העמלות הגבוהות ביותר שולמו ב-2024 בביטוח בריאות. החברה ששילמה את שיעור העמלות הגבוה ביותר לסוכנים ביחס לפרמיה הייתה כלל ביטוח — 27.2%. אחריה, מגדל ביטוח עם 23.1%, ובמקום השלישי מנורה עם 20.9%.
בביטוחי חיים הייתה זו הראל ששילמה את שיעור העמלות הגבוה ביותר ביחס לפרמיות בתחום ביטוח החיים - 13.9%. אחריה איילון ביטוח עם 12.45%, ובמקום השלישי כלל ביטוח (10.3%.