ירידות חדות של מימוש רווחים לפני תקופה ארוכה של חוסר מסחר - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות חדות, היינו מצפים למצוא בחיוב היומי את הדולר והאג"ח שלו. והנה, הפתעה: חיובי יומי: קרנות של אג"ח צמוד. כאשר האינפלציה די מתונה... מעניין. בחיוב החודשי אין חדש כל כך: מניות טכנולוגיה בבלעדיות, כאשר החיוב השנתי לא זז: בנקים וקצת ביטוח. לעומת זאת, בשלילה היומית, אנו מוצאים את המצופה: הבנקים בבלעדיות, בדיוק כמו שיש בשלילה החודשית. רק בשלילה השנתית הדולר חוזר ובגדול!

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

קרנות ה-10-90 הביאו היום (21-09) תשואות יומיות ירוקות ויפות במיוחד. איך זה ייתכן כאשר אנו רואים את מה שקרה בשוק המניות? ההסבר היחיד הוא מה שקרה באג"ח, ובמיוחד זה הצמוד כפי שניתן לראות בביצועי הקרנות לעיל. בכל אופן הדיכוטומיה הזו בין מה שקרה בשוק המניות והקרנות האלו יפה ומעניינת... יומית, מובילה אי-בי-אי עד 3 שנים עם 0.27% מול ממוצע קטגוריה של 0.17% כאשר המובילה החודשית הינה ילין לפידות (!) עם 0.15% מול 0.24%-.

ואז, אנו פוגשים שוב את אי-בי-אי עד 3 שנים כמובילה עם 7.33% מול 5.60% וגם מובילה שנתית עם 12.00% מול 10.44%. לבסוף, יש לנו את מור (!) אג"ח + 10% המביאה לנו 28.69% עבור שלוש שנים. בסה"כ, ממשיכים עם התשואות הנפלאות במיוחד של עבר קרוב מזהיר. פורסט הינה היקרה עם 0.88% לשנה כאשר דולפין היא הגדולה ביותר ואי-בי-אי עד 3 שנים גייסה הכי הרבה: 94.40 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: מדד המניות העיקרי ממשיך את מסעו צפונה, כאשר הסימנים המעידים של הבועה ממשיכים להיערם. למדנו מהעבר שהסיכה שתפוצץ את הבלון יכולה להגיע מכל כיוון שהוא, וגם לאחר המון זמן, כך שאין טעם להתעסק בתחזיות הזויות וכדאי להתרכז רק בדבר אחד: איך לנצל את המגמה כל עוד היא קיימת. אחרי שבוע הריבית, אנו נכנסים, בשבוע הבא, לשבוע של תוצר (GDP) וגם של נתון האינפלציה העיקרי של הפד: PCE.

בשני המקרים הנתונים האלו אמורים להופיע די יציבים ובתחום הנמוך של הסקאלה. תוצר גדול הרבה יותר מהצפוי יהיה מפתיע לאור הנתונים הנוראיים של התעסוקה... וגם, חוסר האינפלציה מאוד מחזק את התפיסה שאנו נמצאים בתחילתו של מיתון. בכל אופן, כאשר נחגוג את ראש השנה, האמריקאיים יתמודדו עם המציאות שתתגלה להם מנתונים אלו ואולי יקרה משהו בלתי צפוי במדדים המטפסים ללא הפסקה...

תל-אביב: למרות שיום המסחר האחרון (המקוצר) של השנה העברית היה שלילי מאוד (ת"א 35: 1.58%-, ת"א 90: 1.83%-, נדל"ן: 1.6%-, מניות קטנות: 1.07%-) הבורסה שלנו עשתה פלאי פלאים בשנה העברית שעברה. כל העולם קפץ בצורה מדהימה מהתחתית של אפריל 2025 אבל אנחנו לא עשינו זאת רק בגלל העניין הפיננסי שעמד מאחורי זה (ההתפכחות מהנזק שחשבו שיקרה בגלל מכסי הייבוא החדשים של נשיא ארה"ב) אלא גם בגלל אירועי הביטחון והמלחמה. בגדול, ניתן לציין זאת כך: ככל שהמלחמה התקדמה יותר מהר לכיוון הסיום (או בעסקה או בהכרעה) השוק הביט בזה בצורה חיובית. אבל, כאשר המהלך נראה כמדשדש והולך, השוק החל להצטנן.

כמו כן, ראינו ימי עליות וירידות שנבעו מהשפעת חו"ל ומהשוני בין זמני החגים-מסחר בין כאן ושם. לדעת רבים, הירידות של יום ראשון זה (21-09) היו בעיקרן בגלל חג ראש השנה אשר עוטף את כל השבוע כמעט חוץ מיום חמישי. וזה הרבה מדיי עבור הרבה שחקנים כאשר גם כאן אנו עומדים בשיאו של משבר מדיני (מדינה פלסטינית), צונאמי של הסברה כושלת, ו-וול-סטריט במצב של אופוריה שיכולה לעשות Pop כל רגע... לממש נכסים רווחיים מאוד (ראו את הכתבה שהזכרנו לעיל) זה הרבה יותר נבון מאשר להישאר עם הסיכון היחסי הזה. נקווה לטוב יותר כאשר כבר נהיה בתוך השנה העברית חדשה.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-18-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום חמישי היה מלא פעילות, וזה מראה על גידול בעניין אבל שימו לב שהנטו המוסדי חזר להיות שלילי גדול. וזה סימן רע. בסה"כ, בנוסף למה שראינו היום (21-09) גם ביום חמישי מימשו לא מעט פוזיציות עם מחזור כללי של 2.659 מיליארדי שקלים עבור כל מניות ת"א 35, כאשר המוסדיים קנו ב-574.4 מיליונים ומכרו ב-742.9. => נטו: 168.5-. האם הפעילות הזו ויום ראשון זה מלמדים אותנו על שינוי אופי הפסיכולוגיה של תל-אביב? נראה את זה ברצינות רק בסיום החגים... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את אלביט מערכות (45.9-) ואת פועלים (74.1-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: אי-סי-אל: (23.6) וטבע (26.3).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]