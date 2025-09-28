מגדל שוקי הון: מחר בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית על כנה בהחלטתו הקרובה

נוכח נתוני האינפלציה שממשיכים להיות גבוהים וחוסר הוודאות הגיאופוליטי, ניתן להעריך כי בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בחודש ספטמבר, בהודעתו הצפויה מחר (ב').
כך סבורים במגדל שוקי הון ומוסיפים כי "נתוני מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסמו לחודש אוגוסט הראו כי האינפלציה אמנם ירדה אולם היא עדיין מצויה בגבול העליון של טווח היעד, וללא פירות וירקות היא עדיין גבוהה מהיעד. עוד הראו הנתונים כי סעיף השכירויות ממשיך להיות גבוה מאוד ולהוות כ-1% מהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים".
עוד מציינים בבית ההשקעות כי "ההחמרה במצב הגיאופוליטי וכחלק מכך גיוס מילואים צפוי להביא למגבלת היצע, כך שבמידה ונראה התרחבות בביקושים האינפלציה עלולה לעלות שוב".
"גורמים אלה יחד עם העלייה בגירעון ופרמיית הסיכון שעדיין גבוהה מרמתה טרם המלחמה, צפויים להערכתנו, להוביל את בנק ישראל להחלטה להותיר את הריבית במשק ללא שינוי בחודש ספטמבר".
אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.