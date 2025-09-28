שינויים בצמרת נופר אנרגיה: עופר ינאי מונה למנכ"ל הקבוע של החברה, לתפקיד סמנכ"ל הכספים מונה ניר פלג

קבוצת נופר אנרגיה מודיעה היום (א׳) על מינויו של עופר ינאי למנכ"ל הקבוע של החברה ועל מינויו של ניר פלג לסמנכ"ל הכספים הגלובלי. ינאי, בעל השליטה בחברה, כיהן מאז הקמתה כיו"ר ובחודשיים האחרונים בתפקיד ממלא מקום המנכ"ל.
לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה מונה ניר פלג. פלג, תואר ראשון בחשבונאות ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה, בעל ניסיון של מעל ל-20 שנים בניהול והקמה של מערכי כספים בארגונים גלובאליים וחברות ציבוריות. במסגרת תפקידיו היה שותף בליווי החלטות עסקיות, גיוסי הון וחוב ודירוג אשראי.
בתפקידו האחרון כיהן פלג כסמנכ"ל הכספים של חברת האנרגיה המתחדשת "אקונרג'י" וקודם לכן שימש כסמנכ"ל הכספים של GALOOLI, חברת הייטק גלובלית המתמחה בפיתוח חומרה ותוכנה.
עופר ינאי, בעל השליטה בנופר ומנכ"ל החברה: "עם פתיחת השנה החדשה, אני שמח להודיע על התחלות חדשות בנופר שיובילו את החברה לצמיחה והתפתחות בשנים הבאות.
אני מברך על הצטרפותו של ניר פלג לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה. יכולותיו המוכחות בזירה הגלובלית והפיננסית, כמו גם בתחום האנרגיה המתחדשת, יהוו מנוע צמיחה משמעותי לחברה ויתמכו בהובלתה להישגים חדשים".