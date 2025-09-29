עליות מדהימות בעקבות סיכויי סיום המלחמה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום ראשון זה (28-09), של עליות מדהימות ממש, הקרנות לא יכלו אלא לשקף את המצב החיובי המדהים: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות (כ-14% במינוף של פי 3!!), חיוב חודשי: מניות טכנולוגיה בבלעדיות, ולבסוף, חיוב שנתי: בנקים וביטוח. בצד השלילי היומי מצאנו את הדולר (כמובן...) עם האג"ח שלו כאשר השלילה החודשית מכילה מניות אשראי חוץ בנקאי ומדד ביטוח משקל שווה. בצד השלילה השנתית אין חדש: דולר ואג"ח קונצרני דולרי

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

לא פלא שכל התשואות חיוביות אבל חשוב לזכור שיש כאן גם תשואות מדהימות ברמה של שנה ושלוש שנים. בכל אופן, המובילה מכולן יומית הינה קרן דולפין 10/90 עם תשואה של 0.38% מול ממוצעים של 0.34% ו-0.37%. זו גם הקרן הגדולה ביותר עם 2.515 מיליארדי שקלים אבל הפודה קצת בחודש האחרון... המובילה חודשית היא קרן ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה עם 0.54% מול 0.30% ו-0.24%.

ואז, אנו מגיעים לקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים המצליחה להוביל גם מתחילת השנה (7.78% מול 6.225 ו-6.10%) וגם שנתית (11.74% מול 10.00% ו-10.20%). לבסוף, בטווח הארוך של שלוש שנים אנו נמצא את קרן מור (!) אג"ח + 10% עם 30.60%. הקרן של פורסט עדיין היקרה ביותר עם 0.88% לשנה כאשר כל הקרנות מעודכנות והגיוס הגדול ביותר נמצא בקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים עם 94.40 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: אחרי שבוע די תנודתי בוול-סטריט, הגענו שוב לשבוע של נתוני תעסוקה (יום שישי). בנוסף לכמות גדולה של נתונים סביב עולם שוק העבודה בארה"ב, נקבל בשבוע הבא גם נתונים לגבי מחירי הבתים, אמון הצרכנים, ייצור ושירותים, וכמות עצומה של נאומים מצד נגידי האזורים והמצביעים בבנק המרכזי.

אלו יוכלו לומר או לרמוז אם ההורדה האחרונה הייתה אפקט חד פעמי אן תחילה של מהלך מתמשך בהחלט. בכל אופן, המצב הטכני של חלק מן המדדים המרכזיים קצת משתנה לרעה וראוי בהחלט לבחון אם כל הצד הפונדמנטלי החדש ישנה את הכיוון של השוק מטוב לרע. חשוב לזכור שכיוון המניות בארה"ב מכוון הרבה מאוד שווקים נוספים ושלנו אינו היוצא מן הכלל הזה.

תל-אביב: קשה להרחיב עוד על מה שנאמר כבר ביום המסעיר הזה. רוב הדברים נאמרו על ידי רבים במדיה הכלכלית וגם אנו עשינו זאת. אין ספק שהחדשות שהגיעו מארה"ב, לגבי תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקאי עוררו את המשקיעים לקנות בצורה די בהולה מניות מכל הבא ליד. מה גם, שיהיה קשה לעשות זאת מיום רביעי והלאה השבוע... ומידת ההתלהבות הייתה גבוהה מאוד:

טכנולוגיה: 1.12%, בנקים: 4.775 (!), נדל"ן: 4.92% (!), פיננסים (ביטוח והשקעות): 5.76% (!!), מניות קטנות: 3.03%, וכך: ת"א 90: 3.9% (!), ות"א 35: 2.7%.

האם כל זה מוצדק? בהחלט כן אם סיום המלחמה יוסכם בקרוב עם החזרת כל החטופים ובניית הסכם שיבטיח את הביטחון בדרום. וזה עדיין בסימן שאלה גדול כאשר איננו יודעים את מחשבותיו של החמאס לגבי אותן נקודות "מופלאות". כמו כן, אם לא תורד הריבית מחר (29-09) זה יקרר מאוד חלק מן המשקיעים שחושבים שהגיע הזמן לפעולה כזו מזמן...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-25-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום של פקיעה אנו לא מנתחים אלא מדווחים: מחזור כללי עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35 הגיע לכדי 3.104 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים הצליחו לקנות ב-564.2 מיליוני שקלים, למכור ב-730.6 מיליונים ולהגיע כך לנטו שלילי של 166.3-. עצוב למדי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו אלביט מערכות (24.3-), הפניקס (25.2-). המניות שנקנו הכי הרבה היו לאומי (17.6) ו-שופרסל (51.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]