עליות מדהימות בעקבות סיכויי סיום המלחמה - סקירת בורסות יומית

למרות שוול-סטריט סיימה שבוע קצת תנודתי, היום הראשון של השבוע אצלנו נסחף לחלוטין אחרי האופטימיות החדשה בדבר סיום המלחמה הקרוב. לפחות על פי תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקאי. האם זה יתגשם? מי יודע... אבל את האחוזים כבר הרוויחו משקיעי תל-אביב

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 
מערכת FUNDER
29/09/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום ראשון זה (28-09), של עליות מדהימות ממש, הקרנות לא יכלו אלא לשקף את המצב החיובי המדהים: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות (כ-14% במינוף של פי 3!!), חיוב חודשי: מניות טכנולוגיה בבלעדיות, ולבסוף, חיוב שנתי: בנקים וביטוח. בצד השלילי היומי מצאנו את הדולר (כמובן...) עם האג"ח שלו כאשר השלילה החודשית מכילה מניות אשראי חוץ בנקאי ומדד ביטוח משקל שווה. בצד השלילה השנתית אין חדש: דולר ואג"ח קונצרני דולרי

 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

שלוש שנים

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

דולפין 10/90

איילון

0.38%

0.27%

5.74%

10.33%

23.41%

0.75%

2,515.60

28-Sept

9.08

-9.47

מור 10/90

מור

0.38%

0.49%

6.05%

9.19%

21.10%

0.78%

2,262.90

28-Sept

10.33

-8.76

FOREST 10/90

פורסט

0.31%

0.09%

5.90%

10.03%

22.07%

0.79%

1,641.20

28-Sept

8.03

1.50

FOREST (!) אג"ח

פורסט

0.32%

0.08%

5.85%

10.11%

22.38%

0.88%

1,226.00

28-Sept

17.96

9.03

קבין 10/90

איילון

0.38%

0.05%

5.89%

9.93%

28.52%

0.79%

1,102.50

28-Sept

4.55

9.20

מיטב אג"ח + 10%

מיטב

0.38%

0.35%

6.28%

9.59%

20.22%

0.79%

1,018.00

28-Sept

8.79

-2.08

ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

ילין לפידות

0.30%

0.54%

5.50%

8.68%

18.72%

0.79%

975.90

28-Sept

11.29

-0.26

ילין לפידות 10/90

ילין לפידות

0.36%

0.37%

6.05%

9.38%

19.04%

0.80%

949.50

28-Sept

14.76

-17.70

מור (!) אג"ח + 10%

מור

0.36%

0.39%

7.12%

11.01%

30.60%

0.69%

883.40

28-Sept

3.60

31.75

אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90

אי.בי.אי

0.27%

0.38%

7.78%

11.74%

25.98%

0.59%

862.80

28-Sept

7.13

94.40

ממוצע טבלה

 

0.34%

0.30%

6.22%

10.00%

23.20%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.37%

0.24%

6.10%

10.20%

21.65%

 

 

 

 

 

 

לא פלא שכל התשואות חיוביות אבל חשוב לזכור שיש כאן גם תשואות מדהימות ברמה של שנה ושלוש שנים. בכל אופן, המובילה מכולן יומית הינה קרן דולפין 10/90 עם תשואה של 0.38% מול ממוצעים של 0.34% ו-0.37%. זו גם הקרן הגדולה ביותר עם 2.515 מיליארדי שקלים אבל הפודה קצת בחודש האחרון... המובילה חודשית היא קרן ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה עם 0.54% מול 0.30% ו-0.24%.

ואז, אנו מגיעים לקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים המצליחה להוביל גם מתחילת השנה (7.78% מול 6.225 ו-6.10%) וגם שנתית (11.74% מול 10.00% ו-10.20%). לבסוף, בטווח הארוך של שלוש שנים אנו נמצא את קרן מור (!) אג"ח + 10% עם 30.60%. הקרן של פורסט עדיין היקרה ביותר עם 0.88% לשנה כאשר כל הקרנות מעודכנות והגיוס הגדול ביותר נמצא בקרן של אי-בי-אי עד 3 שנים עם 94.40 מיליוני שקלים.

 

הבורסות

ארה"ב: אחרי שבוע די תנודתי בוול-סטריט, הגענו שוב לשבוע של נתוני תעסוקה (יום שישי). בנוסף לכמות גדולה של נתונים סביב עולם שוק העבודה בארה"ב, נקבל בשבוע הבא גם נתונים לגבי מחירי הבתים, אמון הצרכנים, ייצור ושירותים, וכמות עצומה של נאומים מצד נגידי האזורים והמצביעים בבנק המרכזי.

אלו יוכלו לומר או לרמוז אם ההורדה האחרונה הייתה אפקט חד פעמי אן תחילה של מהלך מתמשך בהחלט. בכל אופן, המצב הטכני של חלק מן המדדים המרכזיים קצת משתנה לרעה וראוי בהחלט לבחון אם כל הצד הפונדמנטלי החדש ישנה את הכיוון של השוק מטוב לרע. חשוב לזכור שכיוון המניות בארה"ב מכוון הרבה מאוד שווקים נוספים ושלנו אינו היוצא מן הכלל הזה.

תל-אביב: קשה להרחיב עוד על מה שנאמר כבר ביום המסעיר הזה. רוב הדברים נאמרו על ידי רבים במדיה הכלכלית וגם אנו עשינו זאת. אין ספק שהחדשות שהגיעו מארה"ב, לגבי תוכנית 21 הנקודות של הנשיא האמריקאי עוררו את המשקיעים לקנות בצורה די בהולה מניות מכל הבא ליד. מה גם, שיהיה קשה לעשות זאת מיום רביעי והלאה השבוע... ומידת ההתלהבות הייתה גבוהה מאוד:

טכנולוגיה: 1.12%, בנקים: 4.775 (!), נדל"ן: 4.92% (!), פיננסים (ביטוח והשקעות): 5.76% (!!), מניות קטנות: 3.03%, וכך: ת"א 90: 3.9% (!), ות"א 35: 2.7%.

האם כל זה מוצדק? בהחלט כן אם סיום המלחמה יוסכם בקרוב עם החזרת כל החטופים ובניית הסכם שיבטיח את הביטחון בדרום. וזה עדיין בסימן שאלה גדול כאשר איננו יודעים את מחשבותיו של החמאס לגבי אותן נקודות "מופלאות". כמו כן, אם לא תורד הריבית מחר (29-09) זה יקרר מאוד חלק מן המשקיעים שחושבים שהגיע הזמן לפעולה כזו מזמן...

 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-25-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום של פקיעה אנו לא מנתחים אלא מדווחים: מחזור כללי עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35 הגיע לכדי 3.104 מיליארדי שקלים כאשר המוסדיים הצליחו לקנות ב-564.2 מיליוני שקלים, למכור ב-730.6 מיליונים ולהגיע כך לנטו שלילי של 166.3-. עצוב למדי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו אלביט מערכות (24.3-), הפניקס (25.2-). המניות שנקנו הכי הרבה היו לאומי (17.6) ו-שופרסל (51.4).

 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

מיטב בנקים פי 3

14.23%

ברק אולטרה בנקים פי 3

14.11%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

14.02%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

קסם KTF ת"א -טכנולוגיה

7.57%

הראל מחקה ת"א טכנולוגיה

7.57%

MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה

7.55%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

137.65%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

136.36%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

101.17%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-1.47%

קסם אקטיב דולר פי 3

-1.09%

תכלית TTFי All Bond-דולר

-0.17%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה

-6.31%

איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי

-6.25%

אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל

-6.05%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-22.93%

קסם אקטיב דולר פי 3

-22.16%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-4.59%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

3.00%

ת"א-35

2.70%

ת"א-90

3.90%

ת"א גלובל-בלוטק

1.42%

ת"א-SME60

3.03%

ת"א-פיננסים

5.76%

ת"א-נדל"ן

4.92%

ת"א-מעלה

3.47%

ת"א-צמיחה

1.80%

ת"א בנקים-5

4.77%

 

 

ת"א-125

 

 

 

הפניקס

9.78%

אלקטריאון

9.02%

אאורה

8.76%

הראל השקעות

8.13%

פרשקובסקי

7.95%

ישרס אחזקות

7.57%

אזורים

7.04%

 

 

נייס

-2.43%

טבע

-2.02%

נובה

-1.61%

תמר פטרוליום

-1.50%

ישרוטל

-0.94%

ורידיס

-0.77%

דוראל אנרגיה

-0.71%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

ליניאג תרפיוטיק

9.61%

אלקטריאון

9.02%

קרדן נדלן

8.07%

מור גמל פנסיה

7.94%

מגוריט

7.59%

איילון

7.20%

מגדלי תיכון

6.79%

 

 

אקונרג'י

-1.66%

קמהדע

-1.12%

אודיוקודס

-0.62%

פריון נטוורק

-0.59%

קומפיוגן

-0.39%

טיב טעם

-0.02%

צמח המרמן

0.00%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

סולאיר

12.37%

אורון קבוצה

11.82%

הפניקס

9.78%

ליניאג תרפיוטיק

9.61%

אלקטריאון

9.02%

ווישור גלובלטק

9.01%

אאורה

8.76%

 

 

ארבה רובוטיקס

-6.56%

אוגווינד

-5.98%

פוםוום

-5.51%

טריא

-4.90%

מטריסלף

-4.53%

אלארום

-4.03%

וילק

-4.01%

 


תמונה: Dreamstime
 

