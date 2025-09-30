EFG: ההאטה בצמיחה של כלכלת בריטניה צפויה להעיב על התחזיות ל-2025

כלכלת בריטניה צמחה ב־0.3% ברבעון השני של 2025 - האטה לעומת צמיחה של 0.7% ברבעון הראשון. את הצמיחה ברבעון האחרון הובילו ענפי השירותים והבנייה, שעלו ב־0.4% וב־1.0% בהתאמה. מנגד, ענף התעשייה התכווץ ב־0.8%. כך מעריך חואקין ת'ול, כלכלן EFG היושב בלונדון.
לדבריו, הירידה בענף התעשייה נבעה בעיקר מצמצום בייצור, בהולכה ובחלוקת חשמל וכן מייצור גז. עם זאת, פעילות הייצור התעשייתי עלתה ב־0.2% ברבעון, לאחר ירידה ברבעון הקודם - נתון המעיד על חזרה מסוימת למומנטום בענף.
בבנק, שמנוהל בישראל ע״י ג׳וזף וולף, מציינים כי הצמיחה ברבעון הראשון הושפעה בחלקה מהקדמת רכישות והשקעות מצד משקי בית וחברות, שנערכו לשינויים במס הרכישה באפריל ולעליית המכסים שהוכרזה בארה"ב.
ת'ול מציין כי ההאטה בצמיחה אינה מפתיעה, מאחר שנתוני הרבעון הראשון נופחו במידה מסוימת כתוצאה מהקצאת הוצאות מראש.
עם זאת, הוא מציין כי קצב הצמיחה המתון בענפי השירותים וההתכווצות בתעשייה צפויים להמשיך להעיב על התחזיות לצמיחה ב- 2025.