פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים

אמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראלאמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראל
 
בנק ישראל
30/09/2025

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, וחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק.

הנגיד, פרופ' אמיר ירון, פתח את המפגש והתייחס להתפתחויות הכלכליות השונות על רקע המלחמה. לאחר מכן נמרוד כהן, כלכלן בחטיבת המחקר, הציג והסביר את הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא נערכה ופורסמה לציבור ב-29 לספטמבר 2025, במקביל להודעת הריבית האחרונה. המצגת אותה הציגה מצורפת.

החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם הכלכליות לגבי ההתפתחויות השונות.

