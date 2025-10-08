"לרדוף אחרי מי שעשה הכי טוב - זה מתכון גרוע מאוד בהשקעות"

"בהשקעות, אם אתה צודק שש מתוך עשר פעמים - אתה מדהים", אמר ירון דייגי, מי שהיה מנכ"ל קרנות הנאמנות של הראל פיננסים ופסגות וכיום בכיר בקבוצת TMX, ניפץ בכנס כמה מיתוסים על השקעות

הערב נפתח עם סקירתו המקיפה של דביר רצון, שניתח את החלטות הריבית האחרונות בארה"ב והשפעתן על השווקים. חלק מרכזי בהרצאתו הוקדש ל"מרוץ החימוש של ה-AI". הוא הסביר כיצד הביקוש האדיר לכוח חישוב עבור מודלי בינה מלאכותית יוצר צוואר בקבוק עולמי בתחום תשתיות החשמל.

"הכוח החישובי הנדרש כיום כדי שמנועי הבינה המלאכותית יוכלו להשתפר עוד הוא חסר תקדים," הצהיר רצון. "שאלה פשוטה ב-ChatGPT צורכת כמעט פי 10 יותר אנרגיה משאילתה בגוגל. אנו רואים צוואר בקבוק של 45 ג'יגה וואט כל שנה, ובעוד שהעולם ממתין שנים לתשתיות חדשות, חברות כריית הביטקוין לשעבר, שכבר מחוברות לרשת החשמל, יכולות להסב את הפעילות שלהן ולהיכנס לוואקום שנוצר".

רצון פירט כיצד חברות כמו IREN ו-CIFR ממנפות את המצב ומסבות את פעילותן לאספקת כוח חישוב עתיר ביצועים (HPC), ובכך נהנות מתמחור גבוה משמעותית. הוא גם ניתח את השוק הישראלי והתייחס לחוסן המפתיע של הצרכן המקומי: "גם הריביות הגבוהות לא מונעות מהצרכן הישראלי להמשיך ולצרוך, כפי שראינו בזינוק של כמעט 20% בהוצאות בכרטיסי אשראי ביולי".

שיאו של הערב היה הרצאתו המעמיקה של ירון דייגי, לשעבר מנכ"ל פסגות והראל קרנות נאמנות, שחשף בפני הקהל את הלקחים שלמד לאורך 24 שנות קריירה. דייגי הדהים את הנוכחים כשהכריז: "אני יודע להגיד לכם מעולה מה עשה טוב אחורה, אבל אני עדיין לא יודע מי מהמדדים או המניות ינצחו הכי טוב קדימה".

הוא יצא נגד ההסתמכות העיוורת על ביצועי עבר, והדגים כיצד משקיעים שרודפים אחר המנצח של אתמול, בין אם זה מנהל השקעות כוכב או מדד פופולרי, קונים לרוב בשיא ומפספסים את העליות.

"כל פעם לרדוף אחרי מי שעשה הכי טוב, לקבל מזה ביטחון בגלל תשואות העבר, ולהסיט בצורה קיצונית את ההשקעות שלי – זה מתכון גרוע מאוד," הדגיש דייגי. "הלקוחות תמיד יבחרו בטוב ביותר, אבל בסוף הם יקבלו לרוב מתחת לממוצע".

הוא הציג נתונים היסטוריים שהראו כיצד עשור שלם (2000-2009) הסתיים בתשואה שלילית למדד ה-S&P 500, דווקא לאחר שהיה הבחירה הפופולרית ביותר בתחילת התקופה. "אם היינו מסתכלים אחורה בסוף 2009, היינו רואים שה-S&P 500 עשה מינוס 9% בעשור. כל כך מהר אנחנו שוכחים בשוק ההון".

דייגי קרא למשקיעים לאמץ ענווה ולהכיר בכך שהעתיד אינו ידוע. הפתרון, לדבריו, טמון בערכים של השקעה במדדים: "משמעת, שקיפות וצניעות. זה הכוח החזק של המדדים, לא בגלל תשואות עבר". הוא המליץ על פיזור רחב ככל האפשר, תוך שילוב בין ניהול פסיבי לאקטיבי.

"הציפיות שלנו עולות מהר יותר מכמות הכסף שלנו"

במעבר חד מאסטרטגיית השקעות לפילוסופיה של חיים, דייגי חלק תובנות אישיות על הקשר בין כסף, אושר וחופש. "אחת הבעיות היא שהציפיות שלנו עולות בקצב מהיר יותר מכמות הכסף שלנו", אמר. "זה נקרא 'התרגלות הדוניסטית'. קורה משהו טוב, אנחנו מתלהבים, ואחרי חצי שנה חוזרים בדיוק לאותה נקודת אושר בסיסית".

הוא הגדיר מחדש את מושג העושר, בהתבסס על ספרו של מורגן האוזל:

"עושר אמיתי הוא מה שאתה לא רואה. זה המכוניות שלא נרכשו, היהלומים שלא נקנו. עושר הוא נכסים פיננסיים שעדיין לא הומרו לדברים שנראים לעין. כשאני רואה אדם עם פרארי, אני יודע שהיה לו מיליון שקל, ועכשיו יש לו פחות מיליון שקל בחשבון".

המסר המרכזי של דייגי התמקד בחשיבות של הגדרת "מספיק" ככלי להשגת חופש אמיתי. "היכולת להגיד 'יש לי מספיק' מעניקה שלווה וביטחון שאי אפשר לקנות בכסף. כשיש לך מספיק, הבוס לא יכול לאיים עליך. המשאב היקר ביותר שלנו הוא הזמן, והיכולת לשלוט בו היא הדיווידנד הגבוה ביותר שכסף יכול לשלם".

גיא נתן, מנהל קרן גידור ומארגן הכנס, סיכם את הערב: "המטרה שלנו היא לפתוח למשקיעים עוד רעיונות ולהעשיר אותם בידע פרקטי לקבלת החלטות. אירוח של בכירים שוק ההון, שחולקים תובנות ניהול של עשרות שנים, לצד אנליסטים חדים כמו דביר רצון, מעניק לחברים שלנו את הכלים והפרספקטיבה העמוקה הנדרשים כדי לנווט בשווקים המורכבים של ימינו".