הטרנדים המרכזיים של משקיעים

HSBC (מוסד פיננסי בינלאומי הפועל ביותר מ־60 מדינות ומציע שירותי בנקאות, השקעות וניהול הון), שואלים באופן קבוע את הלקוחות שלה ברחבי העולם ובעלי עסקים, כיצד הם מוציאים, חוסכים ומשקיעים, ומפרסמת את התוצאות בדוח העושר היזמי הגלובלי שלה. זה נותן לנו מושג כיצד הם רואים דברים, ולבדוק את הדופק של המשקיעים.

מניות עדיין מהוות גורם אטרקטיבי

המניות אולי קרובות לשיאים, אבל עדיין יש להן לאן לרוץ. הירידה בריביות והדולר האמריקאי החלש מגבירים את הנכסים. והבינה המלאכותית ממשיכה להרשים חברות ומשקיעים ויש לציין שהשחקניות הסיניות הופכות לכוח עולה. במילים אחרות, נראה שיש עדיין אופטימיות לגבי מניות אמריקאיות ועולמיות, ובמיוחד יש אןפטימיות לגבי החברות שעושות צעדים בתחום הבינה המלאכותית.

על פי הסקר, רוב המשקיעים הקמעונאיים (67%, ליתר דיוק) חושבים ששוקי המניות העולמיים יהיו גבוהים יותר בעוד שנה, ו-68% מתכננים לקנות עוד מניות בשנה הקרובה, זו עלייה של שתי נקודות אחוז מהרבעון הקודם. המגזר המועדף על המשקיעים הוא עדיין טכנולוגיה: כאשר אפל, אנבידיה ומיקרוסופט נמצאות בראש הרשימה שלהם

יזמים לא כל כך מתלהבים: 46% מחזיקים במניות, אך רק 25% אמרו שיוסיפו להחזקות המניות שלהם. הם משקיעים כסף בדברים אחרים במקום זאת: השקעה בעסקים שלהם, בנכסים פרטיים ובנדל"ן.

למשקיעים, דרך טובה לקבל חשיפה לפריחה של הבינה המלאכותית הן באמצעות קרנות סל אמריקאיות ובינלאומיות.

הקריפטו חצה את הסף

לראשונה מזה שלוש שנים, הסקר מצביע על כך שעם הזמן יותר ויותר משקיעים הופכים להיות אופטימיים לגבי הביטקוין מאשר מניות גלובליות, כאשר 69% מצפים שהוא יעלה. אבל יש לציין שרק 32% מתכננים להשקיע בפועל, מה שמרמז שהסקרנות והאוטימיות הזו עדיין לא מתורגמת למוטיבציה. נראה שחוסר ידע בתחום מעכב אנשים מלהיכנס לעולם הקריפטו: 24% מהנשאלים אמרו שהם רוצים לדעת יותר על סוג הנכסים, לעומת 22% ברבעון הקודם. לפי הסקר, היזמים נמצאים במקום רחוק יותר: 44% כבר מחזיקים בקריפטו, ו-27% מתכננים לקנות עוד.

בכל הקשור לקריפטו בהחלט אפשר לומר שהרגולציה משתפרת, אימוץ הקריפטו מתרחב, וזה כנראה ישמור על המחירים לכיוון מעלה. הביטקוין הוא עדיין הקריפטו הגדול ביותר ובוודאי מהווה את מאגר הערך הדיגיטלי העיקרי, אבל האת'ר נראה אטרקטיבי יותר ויותר, כשבלוקצ'יין את'ריום הוא המרכז לרוב העסקאות בשרשרת. רק חשוב מאד לזכור שבקריפטו התנודתיות היא עדיין שם המשחק ולכן חשוב להקפיד על התאמה של גודל הפוזיציות. ולמעשה, אפשר לומר שהקצאה של 1% עד 2% מתאימה בערך לרוב תיקי ההשקעות.





גרף אית'ריום מקור TradingView



שווקים פרטיים

לגבי שווקים פרטיים, היזמים דיי חמים עליהם: הסקר מצביע על כך ש 46% מחזיקים בהם ו-41% מחפשים להוסיף עוד. אבל הם לא כל כך חמים בקרב קבוצת הקמעונאים: למרות ההייפ, רק 10% נמצאים בשוק ורק 12% מתכננים להשקיע בשנה הבאה.

שני שלישים מהמשקיעים היומיומיים אמרו שהם שומעים יותר על שווקים פרטיים, אבל בינתיים הם נמנעו מכניסה אליהם בעיקר בגלל האופי הכללי המעורפל של הנכסים.

למעשה, בעניין השווקים הפרטיים, נראה שההזדמנות כאן אמיתית ...אך כך גם הסיכונים המתלווים אליהם כי השווקים אלה סגורים ונסחרים בדלילות, ומשקיעים קמעונאיים עשויים להיות מוזמנים להיכנס כעת רק משום שהמשקיעים המוסדיים הרגילים זזים הצידה. כך שצריכים למקוט משנה זהירות ולעשות הרבה שיעורי בית לפני כן.

כסף ואגרות חוב

בעוד שהשווקים עדיין תנודתיים ותמונת האינפלציה אינה ודאית, למזומן ולאג"ח בטוחות במיוחד יש את הקסם שלהם. לכן זה לא מפתיע ש-28% מהמשקיעים הקמעונאים ו-29% מהיזמים מתכננים להגדיל את החזקות המזומנים שלהם בשנה הקרובה.

למען האמת, למזומן ולאג"ח תמיד יש מקום בתיק מגוון, אבל זה נכון במיוחד כשהדברים מסתבכים. אבל חשוב גם לא להגזים כי אם האינפלציה תעלה, היא עלולה לפגוע בערך של ההחזקות הללו. לכן, כדאי לוודא שקרן החירום שלכם מלאה: השקעה לטווח ארוך עובדת רק אם אתם המשקיע יכול להחזיק מעמד גם בזמנים גרועים. ובכל מקרה יהיה חכם לפזר את ההשקעות על פני מגוון נכסים.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.