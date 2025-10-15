כלל ביטוח מאמינה בווישור גלובלטק

ווישור גלובלטק (בעלת השליטה בקבוצת איילון ביטוח) מדווחת, כי דירקטוריון החברה אישר הקצאה פרטית לכלל חברה לביטוח בע"מ עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה.
ניירות הערך המוצעים הם 30 מיליון אגרות חוב (סדרה א') של החברה במחיר של 98 אג' לכל 1 שקל ע.נ. אגרת חוב (סדרה א'), בתמורה כוללת בסך כ- 29.4 מיליון שקל. הסכם הקצאת האג"ח לכלל כולל גם 1,140,000 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה כספית, הניתנים למימוש ל- 1,140,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.0025 שקל ערך נקוב כל אחת, בתמורה למחיר מימוש של 13.25 שקל למניה. התמורה העתידית הצפויה בגין מימוש האופציות המוקצות (ככל שתמומשנה באופן מלא) היא כ - 15.1 מיליון שקל, מדווחת גלובלטק.
בנוסף, בעקבות הישגי החברה והשלמת העסקה האחרונה בארה"ב, בה רכשה ווישור גלובלטק את חברת Hourly, חברה אמריקאית לניהול שכר לעסקים קטנים ובינוניים בעסקת מניות ומזומן, יקבל אמיל וינשל, היו"ר הפעיל ומייסד החברה, תוספת נאה לשכרו. כיום מסתכם שכרו החודשי ב-25 אלף דולר על 50% משרה, והשכר יעלה ל-30 אלף דולר בחודש – עלייה של 20%. העלאת השכר אמורה להיות מאושרת באספה הכללית של ווישור שתתקיים ב-13 בנובמבר. בנוסף, על פי תנאי העסקתו של וינשל, הוא זכאי גם להחזר הוצאות בסך של עד 10,000 דולר בחודש.