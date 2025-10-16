מתכת הכסף בשיא כל הזמנים

בהתבסס על יחס הזהב לכסף, מסתמן כי הכסף מוערך בחסר כיום ביחס לזהב. ולמעשה, הכסף הגיע זה עתה לשיא של כל הזמנים, אז כדאי לבחון האם הסחורה הזו רלוונטית להשקעה ובאילו דרכים אפשר לעשות זאת.





מחיר אונקיית כסף הגיע לשיא של כל הזמנים השבוע, מקור TradingView



ראשת, מהיכן מגיע הכסף?

האמת היא שבימינו לא מדובר במכרות כסף עתיקות כפי שאולי היינו חושבים. אלא על פי הנתונים, כ-70% מאספקת המתכת כיום היא תוצר לוואי של הפקת דברים אחרים כמו עופרת, אבץ, נחושת וזהב. והיא מיוצרת למעשה בכל רחבי העולם: 43% מגיעים ממקסיקו, פרו, בוליביה וצ'ילה. ועוד 28% מגיעים מסין, פולין, אוסטרליה ורוסיה.

למה משמש כסף? במשך מאות שנים, הוא היה שייך לעולם התכשיטים, כלי שולחן ואמנות, ואספנים אהבו אותו בזכות העמידות והיופי שלו. אבל כיום, פריטי יוקרה הם יותר בגדר עסק צדדי. התפקיד העיקרי של מתכת הכסף הוא בעולם התעשייתי, שם הוא ממלא תפקיד של מוליך חום וחשמל ביעילות, מגיב לאור במצבים כימיים מסוימים וכו'. לכן הכסף ממלא תפקיד מרכזי בכמה מגזרי אלקטרוניקה שצומחים במהירות כגון פאנלים סולאריים, סוללות, תאורת ,LED מסכי מגע... אם להזכיר רק כמה מהם.

כסף בהשוואה לזהב

מכיוון שרוב המוצרים האלה זקוקים רק לכמות קטנה מהמתכת, היצרנים כמעט שלא מתרגשים כשהמחיר שלה עולה ובוודאי שלא טורחים לחפש חלופות. קוני הזהב, לעומת זאת, הם בדרך כלל משקיעים, בנקים מרכזיים ויצרני תכשיטים. לכן, בעוד שהזהב נתפס בעיקר כמתכת יקרה, הכסף נחשב גם למתכת יקרה וגם לחומר תעשייתי. ראוי לציין, שמכיוון ששוק הכסף קטן בהרבה משוק הזהב, השילוב של עסקאות רבות ונזילות נמוכה יותר בתחום הופך את מחיר הכסף לתנודתי הרבה יותר מזהב.

ובכל זאת, שתי המתכות הללו נעות לעתים קרובות יחד. שתיהן נוטות להצליח תחת כמה תנאים: כשתשואות האג"ח יורדות, האינפלציה עולה, הדולר האמריקאי נחלש, שווקים תנודתיים, או שילוב כלשהו של הגורמים הנ"ל.

מחיר הכסף בהשוואה לזהב

כסף נמכר כיום בכ-52 דולר לאונקיה (נכון לשעת כתיבת שורות אלה), שזה חלק קטן ממחיר הזהב שעומד על 4,000 דולר. ושניהם חוו עליות דרמטיות השנה: הכסף עלה בכמעט 80%, ועבר את העלייה של הזהב בכ-60%.

בדיון על הכסף והזהב יש חשיבות להתייחס גם למדד יחס הזהב לכסף. מדובר במדד המשמש בדרך כלל להשוואה בין שתי המתכות. הוא משקף כמה אונקיות כסף המשקיע צריך לקנות כדי לרכוש אונקיה אחת של זהב, הוא מודד את הערך היחסי ומשקף מתי אחת עשויה להיות זולה יותר או יקרה יותר מהרגיל. במהלך 30 השנים האחרונות, היחס עמד בממוצע על כ-68. כיום, הוא קרוב יותר ל-80, מה שמצביע על כך שמתכת הכסף נראית מוערכת בחסר בהשוואה לזהב.

מהי תחזית ההיצע והביקוש לכסף?

הביקוש לכסף עולה הרבה יותר מהר מההיצע שלו, בעיקר משום שהמתכת נשאבת על ידי יצרני אנרגיה סולארית. בנוסף על כך, הדגמים החדשים של תעשיית האנרגיה הסולארית משתמשים בהרבה יותר מהמתכת מאשר נהגו בגרסאות ישנות יותר. נוסיף לכך את הנטייה שיש ברחבי העולם לעבר מקורות אנרגיה מתחדשים והתרחבות מהירה בתעשיה הסולארית, במיוחד בסין ובהודו, אז אפשר להבין למה הצורך בכסף פשוט עולה.

העניין הוא שההיצע לא עומד בקצב. הביקוש לכסף בעולם עלה על ההיצע בארבע השנים האחרונות והעודפים מהשנים הקודמות כבר נוצלו. נזכיר שרוב המתכת מגיעה כתוצר לוואי של הפקת מתכות אחרות ומכיוון ששולי רווח נמוכים יחסית לא מעודדים חברות כרייה להשקיע בכריית כסף חדש, כנראה שהביקוש ימשיך להיות גבוה מההיצע עוד זמן.

איך אפשר להשקיע בכסף?

אפשרות אחת היא השקעה במניות של חברות כריית כסף. לגישה זו יש יתרון והוא שהיא מספקת הכנסה קבועה, כי מניות כרייה רבות משלמות דיבידנד. מי שבוחר להשקיע בכורי כסף, אסטרטגיה פשוטה היא ללכת על תעודת סל כמוGlobal X Silver Miners , שמציעה חשיפה מגוונת למגוון מניות כריית כסף.





תעודות הסל SIL ו- SIL באינטרוול יומי



דרך נוספת היא קרנות סל על כסף, שהגישה אליהם דיי פשוטה והן משכפלות את ביצועי המחיר של כסף. אחת מהן היא , iShares Silver Trust(טיקר: SLV ) זו אחת מתעודות הסל הגדולות והפופולריות שקיימות.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.