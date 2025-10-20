שבוע גורלי לכלכלות העולם: CPI בארה״ב ומדדי PMI באירופה ויפן

השווקים נוקטים זהירות במהלך עונת הדוחות לרבעון השלישי ובצל ההתפתחויות ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין. בעוד שהתוצאות הראשונות של הבנקים והחברות הטכנולוגיות הגדולות הציגו פתיחה חיובית, תחושת הזהירות בקרב המשקיעים גברה בעקבות גילויים של מספר בנקים אזוריים בארה"ב על חשיפה לקרנות משכנתאות מסחריות במצוקה. החשש מהתפשטות המשבר בקרב המלווים האזוריים הקטנים עדיין קיים, כאשר משבר הבנק SVB מ-2023 עודנו טרי בזיכרון השווקים.

פשיטות הרגל האחרונות בתחום האשראי לרכב בתת־פריים ובתעשיית חלקי הרכב הוסיפו לנרטיב הזה, אף כי אנליסטים מציינים כי מדובר בעיקר במקרים נקודתיים שניתנים לניהול במסגרת המערכת הפיננסית הרחבה יותר. לפי דו"ח עדכני של S&P, שיעור חדלות הפירעון התאגידיות בשנת 2025 תואם לממוצע של חמש השנים האחרונות ונראה כי הוא מתייצב. עם זאת, לראשונה מאז 2023, פשיטות רגל הפכו לסיבה המרכזית לחדלות פירעון חודשית, נתון המעיד על לחצי מימון מחודשים, בעיקר בארה"ב, ועל מתיחות בענפים כמו בריאות, רכב ומוצרי צריכה. אף שהסיכונים הכוללים נראים תחת שליטה, מומלץ למשקיעים לשים לב להבדלים בין ענפים ולדינמיקה האשראית בעת קבלת החלטות השקעה לקראת סוף השנה. דוחות הבנקים האזוריים בארה"ב ושיחות הסחר עם סין צפויים להכתיב את סנטימנט השוק השבוע.

ארה"ב וגוש האירו: נתוני ה-PMI ומדד המחירים לצרכן במוקד

פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן (CPI) של ספטמבר יהיה האירוע המרכזי בארה"ב ביום שישי. הנתון היה אמור להתפרסם ב-15 באוקטובר אך נדחה עקב השבתת הממשל הפדרלי. עם זאת, מאחר שמדובר במדד מרכזי, הוא יפורסם לבסוף השבוע. הצפי הוא לעלייה מ-2.9% ל-3.1%, בעוד שהמדד הבסיסי צפוי להישאר יציב על 3.1%. ביום שישי יתפרסמו גם נתוני ה-PMI הראשוניים של S&P Global לספטמבר בארה"ב ובגוש האירו. בארה"ב הצפי מצביע על עלייה מתונה הן במגזר הייצור (52.2) והן בשירותים (54.2), רמות המעידות על התרחבות. באירופה, מדד השירותים צפוי להישאר ברמה חיובית (51.3), אך דאגות הנוגעות לבעיות מבניות בגרמניה ולאי־הוודאות הפוליטית בצרפת עשויות להכביד על השקעות בייצור (49.7). עם זאת, ההיחלשות במגזר הייצור צפויה להתמתן בחודשים הקרובים הודות להשפעת הורדות הריבית של ה-ECB, השקעות גוברות בתשתיות בגרמניה, גידול בהוצאות הביטחון באירופה ושלבי הסיום של תוכנית ההתאוששות האירופית NGEU.

בשורה התחתונה: נתוני מדד המחירים לצרכן בארה"ב לספטמבר, שפורסמו באיחור, צפויים להצביע על עלייה קלה. נתוני ה-PMI הראשוניים יספקו תמונה עדכנית יותר לגבי אופן ההתמודדות של ארה"ב וגוש האירו עם החודשים האחרונים של 2025.

בריטניה: האינפלציה נותרת עיקשת וגבוהה

נתוני האינפלציה של חודש ספטמבר יהיו במוקד סדר היום הכלכלי בבריטניה השבוע. על פי התחזיות, צפויה עלייה קלה בקצב האינפלציה השנתי ל־4.0% לעומת 3.8% באוגוסט. אם הנתונים יאושרו, מדובר בחדשות לא רצויות עבור הבנק המרכזי של אנגליה (BoE), שצפוי להחליט על מדיניות הריבית בשבועיים הקרובים. עליית מחירי המזון ממשיכה לעורר דאגה, אך האינפלציה במגזר השירותים, המדד המרכזי שמעסיק את קובעי המדיניות הגיעה בספטמבר לרמה מעט נמוכה מהתחזיות של הבנק. אף שצמיחת התמ"ג באוגוסט הצביעה על עלייה מתונה, דו"ח התעסוקה האחרון הראה ירידה בקצב עליית השכר במגזר הפרטי נתון שעשוי להקל מעט על הלחצים האינפלציוניים.

בנוסף, השבוע יפורסמו נתונים חשובים נוספים: מדד מחירי הבתים של Rightmove לאוקטובר, מדד ביטחון הצרכנים של GfK לאוקטובר, ונתוני המכירות הקמעונאיות לספטמבר. ביום שישי צפויים נתוני ה־PMI של HCOB להצביע על המשך התרחבות במגזר השירותים לצד חולשה מתמשכת בתעשייה.

בשורה התחתונה: האינפלציה בבריטניה צפויה להישאר גבוהה ועיקשת גם בספטמבר, אך הצמיחה המתונה והאטה בשוק העבודה עשויות לאפשר לבנק המרכזי לבצע עוד שתי הורדות ריבית עד ספטמבר 2026.

יפן: האינפלציה והפוליטיקה במוקד

יצואני הרכב של יפן צפויים להתאושש לאחר חידוש היצוא בעקבות הסכם הסחר עם ארה"ב, עם עלייה צפויה של 4.6% בשנה בספטמבר. היבוא צפוי לעלות בשיעור מתון של 0.6% בלבד, בין היתר הודות למחירי נפט נוחים. במקביל, מדד הליבה של המחירים לצרכן (ללא מזון טרי) צפוי לעלות ל־2.9% לעומת 2.7% באוגוסט, העלייה הראשונה מזה ארבעה חודשים. הממשלה מנסה לבלום את האינפלציה באמצעות סבסוד אנרגיה ותמיכה סוציאלית, אך הלחץ על הבנק המרכזי (BoJ) גובר לנוכח האינפלציה המתמשכת.

בנוסף, צפויים השבוע נתוני ה־PMI המוקדמים של S&P Global לאוקטובר: מדד הייצור צפוי להשתפר במעט ל־49.5 מ־48.5, עדיין מתחת לרמת ההתרחבות, ואילו מדד השירותים צפוי לרדת קלות ל־53 מ־53.3 אך להישאר חזק יחסית.

בשורה התחתונה: השווקים עוקבים בדריכות אחר הבחירות שייערכו ב־20–21 באוקטובר. בחירת ראש ממשלה חדש והחלטת הריבית הקרובה של הבנק המרכזי יהיו גורמים מרכזיים שישפיעו על השווקים, על רקע כלכלה שמתאוששת, צמיחת שכר ועליות בבורסה היפנית הניזונות מרפורמות בממשל התאגידי.

סין: כל העיניים על המושב הרביעי והצמיחה הכלכלית

סין השאירה היום את ריביות ההלוואות המרכזיות (LPR) ללא שינוי. הריבית לשנה נותרה על 3.0% והריבית לחמש שנים על 3.5%. נתוני המכירות הקמעונאיות האטו מ־3.4% ל־3.0%, בעוד שהתפוקה התעשייתית עלתה מ־5.2% ל־6.5% בספטמבר. הצמיחה ברבעון השלישי נחלשה ל־4.8% לעומת 5.2% ברבעון השני של 2025, לאחר שהשפעת הקדמת היצוא (export frontloading) דעכה. שיעור האבטלה ירד מעט ל־5.2%, ומחירי הנדל"ן ירדו שוב ב־0.4% בחודש ספטמבר.

השבוע תכנס סין את המליאה הרביעית של המפלגה הקומוניסטית (4th Plenum), בין שני לחמישי, ובה תוצג תוכנית החומש ה־15 לשנים 2026–2030. צפוי שהדיונים יתמקדו בנושאים פנים־מדינתיים ובסוגיות סחר, כאשר בייג’ינג תנסה לשמור על איזון בין עידוד הצריכה המקומית לבין השקעה בתחומים אסטרטגיים - שבבים, רכבים חשמליים ואנרגיה ירוקה על רקע המתיחות המתמשכת עם ארה"ב.

בשורה התחתונה: אסטרטגיית הגיוון ביצוא של סין מסייעת לה לשמור על יציבות יחסית לנוכח מתיחות הסחר. שיחות הסחר הצפויות בשולי פסגת APEC בסוף החודש יהיו קריטיות, אך הדפלציה הפנימית ממשיכה להדאיג. נתוני התיירות הפושרים בחופשת "השבוע הזהוב" מדגישים את הצורך של הכלכלה הסינית בתמריצים לצריכה.