תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

סמוטריץ׳ למזכיר האוצר בסנט: ״מודים על התמיכה האדירה, נשמח לארח אותך בירושלים״

 

 
קרדיט: דוברות משרד האוצרקרדיט: דוברות משרד האוצר
 
עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/10/2025

בפגישת מזכיר האוצר של ארה״ב סקוט בסנט ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ שהתקיימה אתמול (ב׳) בוושינגטון הודה השר סמוטריץ׳ למזכיר בסנט על התמיכה הבלתי מסויגת של ממשל טראמפ במדינת ישראל, על ההצלחה האדירה של הנשיא טראמפ בהשבת חטופינו הביתה ועמדתו הנחרצת ביחס לפירוק חמאס מנשק ופירוז עזה וכן על המחויבות לביטחונה של מדינת ישראל.

בהמשך הפגישה שארכה כשעה, השר סמוטריץ׳ ומזכיר האוצר בסנט שוחחו על  הפוטנציאל האדיר הטמון בהרחבת הסכמי אברהם ועל צעדים מעשיים שניתן יהיה לקדם בעתיד הקרוב לקידום המטרה המשותפת וכן על המשך קמפיין הלחץ המקסימאלי על איראן אותו מוביל המזכיר. 

מדובר בפגישה השנייה שקיימו השניים בוושינגטון והשר סמוטריץ׳ הזמין את מזכיר האוצר לביקור בירושלים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳:

אני מסיים פגישה חמה וידידותית בוושינגטון. יש לנו חברי אמת בוושינגטון ובפגישה דנו בהעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות במגוון תחומים.  הכלכלה הישראלית חזקה ויציבה והמשך שיתוף הפעולה בין המדינות יחד עם הזדמנויות בפיתוח הסכמים אזוריים מתוך עוצמה יקחו אותנו בע״ה לשיאים חדשים״.
 


קרדיט: דוברות משרד האוצר

x