חידוש הירידות, אחרי יום של פיצוי קטן בלבד - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות
היום (21-10), ראינו את הצלחתם של שני סקטורים, שהיו ממש בבעיה עד לא מזמן. ברמה היומית, מניות הביטוח נמצאות שם בבלעדיות. ברמה החודשית, אנו מוצאים סקטור ממש חבול שהוא סקטור הבנייה. לבסוף, הבנקים נמצאים במקום השנתי. בצד השלילי של המפה, נשתמש בספה כדי לעבור את הנהירה החוצה ממניות הבנקים. אותם בנקים ממלאים גם את החלק החודשי. לבסוף הדולר ממשיך להיות גורם מעניין בניתוח הקרן. בסה"כ מדובר בהעמקת החשק, כתוספת מבצעי מוסט ול-ארדואן הטורקי.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות
לפניכם הקרנות הטובות שנתית בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות
|
מנהל הקרן
|
תשואה יומית
|
מתחילת החודש
|
מתחילת השנה
|
שנה
|
שלוש שנים
|
דמי ניהול
|
גודל קרן
|
תאריך שער
|
ותק
|
גיוס אחרון
|
-0.21%
|
1.87%
|
11.06%
|
18.66%
|
28.78%
|
0.95%
|
34.30
|
21-Oct
|
9.82
|
-0.52
|
-0.11%
|
1.28%
|
11.37%
|
17.84%
|
32.87%
|
0.69%
|
59.60
|
21-Oct
|
23.85
|
1.03
|
-0.21%
|
1.08%
|
12.24%
|
17.65%
|
30.04%
|
0.79%
|
46.70
|
21-Oct
|
8.88
|
4.30
|
-0.16%
|
0.93%
|
11.81%
|
17.16%
|
0.00%
|
0.49%
|
39.10
|
21-Oct
|
2.22
|
7.74
|
-0.10%
|
1.19%
|
11.29%
|
16.60%
|
38.29%
|
0.79%
|
105.80
|
21-Oct
|
3.26
|
22.80
|
-0.11%
|
1.08%
|
11.24%
|
16.43%
|
29.56%
|
0.85%
|
53.20
|
21-Oct
|
8.83
|
0.23
|
-0.30%
|
1.30%
|
11.23%
|
16.37%
|
0.00%
|
0.65%
|
96.60
|
20-Oct
|
1.84
|
7.74
|
-0.21%
|
0.86%
|
11.42%
|
16.13%
|
31.56%
|
0.79%
|
172.30
|
21-Oct
|
9.84
|
13.14
|
-0.11%
|
1.11%
|
11.20%
|
15.72%
|
23.76%
|
0.89%
|
16.10
|
21-Oct
|
7.75
|
-1.08
|
-0.14%
|
0.94%
|
11.03%
|
15.56%
|
28.17%
|
0.77%
|
25.20
|
21-Oct
|
5.81
|
0.22
|
ממוצע טבלה
|
|
-0.17%
|
1.16%
|
11.39%
|
16.81%
|
30.38%
|
|
|
|
|
|
ממוצע קטגוריה
|
|
-0.13%
|
0.89%
|
9.27%
|
13.46%
|
28.61%
|
|
|
|
|
הקרנות הטובות מציגות תצוגה עצובה לפעמים. החלק היומי היה אדום בצדק אבל החלקים האחרים גם הצטמצמו. בהובלה היומית מצאנו את ב אלטרנטיב 20/80 עם 0.10%- מול ממוצעים של 0.17%- ו-0.13%-. שימו לב שהפעם אנו מקבלים עבור כל טווח קרן אחרת... מתחילת החודש, מדובר בקרן אזימוט 18/82 עם 1.87% מול ממוצעים של 1.16% ו-0.89%. אגב, החל מתחילת החודש והלאה יש לנו הסכמה שהתשואות ירוקות כולן. מתחילת השנה נמצא את מיטב אג"ח + 20$ עם תשואה של 12.24% מול 11.39% ו-9.27%. לבסוף, יש לנו קרן שהצליחה להביא 38.29% מול 30.38% ו-28.61% עבור השלוש שנים. הקרן של אזימוט הינה היקרה ביותר עם 0.95% ואי-בי-אי הינה הקרן הגדולה ביותר. קרן מיטב 20/80 מודל ESGהינה הקרן היחידה בטבלה שמעוכבת עדכון. נסיים בציון המגייסות: אלטרנטיב (22.80) ואי-בי-אי (13.14).
הבורסות
ארה"ב: עד יום שישי הקרוב, לא יהיו מספיק נתוני מקרו כדי לגרום לתנודתיות בשוק האמריקאי. נזכיר שאז נקבל את מדד המחירים לצרכן והשלכותיו, יחד עם סקר מנהלי הרכש וגם את הנתונים האחרונים בדבר אמון הצרכנים. ומה עושים עד אז באמת? עושים את מה שראינו היום ונמנעים מתנודתיות מופרכת. נזכור שיש עדיין השתקה חלקית של הממשלה, ושיש המונים ברחובות נגד הנשיא. בסה"כ המדדים נעו במחיר צר במיוחד. הנה תוצאות היום:
תל-אביב: יום שלילי חדש אחרי יום של ניסיון לתקן חלק מן הנזק שנעשה בתחילת השבוע. מהעובדה שסגן נשיא ארה"ב מגיע לכאן, ומן הלחימה ברצועה, אנו מבינים שיש קשיים ביישום ההסכם וזה מה שמדאיג גם את הציבור הרחב. כמו כן, נזכיר שוב את העונתיות הבעייתית למרות שהיא עדיין לא גרמה לשוק האמריקאי לנוח קצת בצד...
בכל אופן, היה זה יום (21-10) של ירידות בינוניות המלוות בניסיון להעלות את שוק ההון שלנו בעזרת שמועות. זה אף פעם לא עובד. מה שצריך לעצור את הירידות יהיה חוסר נזילות ובמיוחד חוסר קשר בין השחקנים, ואנשי הבורסה, ראו איך חברות מן היתר הצליחו להביא ל-"סה"כ" מבאס. הנה סיכום הנזק: 1.13%- בטכנולוגיה, 1.46%- בביומד, 1.44%-, נדל"ן 1.41%-, מניות קטנות: 1.16%-. ת"א 35 מביאה 0.99% ו
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אחרי יום ראשון של "פיצוץ" פעילות מצד הציבור, ראינו יום שני קצת אנמי. כל המחזור הכללי (עבור כל מניות ת"א 35) הסתכם ב-1.392 מיליארדי שקלים. וזה ממש נמוך בכל קנה מידה. גם המוסדיים היו על הגדר עם קניות של 354.1 מיליונים, מכירות של 290.1 => נטו: 64.0. וזה אומר לנו שהמוסדיים לא "קנו" את היום ה"מתקן" של יום שני. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: ביג (10.9-) וטאואר (18.8-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו לאומי (13.0) והפניקס (19.4).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
1.83%
|
1.81%
|
1.81%
|
|
עולות חודשי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
5.97%
|
5.97%
|
5.96%
|
|
עולות מתחילת שנה
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
122.72%
|
122.56%
|
105.94%
|
|
יורדות יומי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-4.39%
|
-4.36%
|
-4.36%
|
|
יורדות חודשי
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-13.72%
|
-13.38%
|
-13.36%
|
|
יורדות מתחילת שנה
|
שם קרן הנאמנות
|
שינוי
|
-25.60%
|
-25.25%
|
-5.67%
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים
|
|
|
|
-0.98%
|
-0.99%
|
-1.04%
|
-0.97%
|
-1.16%
|
-0.16%
|
-1.41%
|
-0.56%
|
-1.02%
|
-1.44%
|
|
|
|
|
|
4.07%
|
3.81%
|
3.64%
|
2.82%
|
2.05%
|
1.58%
|
1.57%
|
|
|
-4.96%
|
-4.09%
|
-4.06%
|
-3.92%
|
-3.81%
|
-3.76%
|
-3.65%
|
|
|
|
|
|
4.07%
|
3.28%
|
3.25%
|
2.89%
|
2.41%
|
1.93%
|
1.08%
|
|
|
-9.00%
|
-4.89%
|
-3.97%
|
-3.80%
|
-3.68%
|
-3.52%
|
-3.34%
|
|
|
|
|
|
16.87%
|
7.08%
|
6.49%
|
6.23%
|
4.07%
|
3.91%
|
3.81%
|
|
|
-9.00%
|
-7.44%
|
-6.87%
|
-6.18%
|
-6.09%
|
-5.25%
|
-4.96%
