לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - ספטמבר 2025

תשואות ביטוח הראל - ספטמבר 2025

 

 
ניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחרניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחר
 
עידו אסיאג
22/10/2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח ספטמבר 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

ספטמבר

    2.11%

        9.88%

     12.31%

     33.20%

     48.49%

     10.03%

        8.23%

       5.31

       21,960,705.03

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

ספטמבר

    0.85%

        5.64%

        7.28%

     14.32%

     13.19%

        4.56%

        2.51%

       2.83

          1,476,707.33

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

ספטמבר

    0.74%

        3.22%

        4.96%

     15.36%

     22.30%

        4.88%

        4.11%

       2.97

          2,828,552.49

94

92

הראל מסלול מניות

ספטמבר

    3.84%

     18.96%

     24.07%

     66.34%

     99.38%

     18.49%

     14.80%

    11.67

          3,829,944.70

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.37%

        3.38%

        4.55%

     12.88%

     12.63%

        4.12%

        2.41%

       0.67

              726,795.97

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.37%

        3.38%

        4.55%

     12.88%

     12.63%

        4.12%

        2.41%

       0.67

                 44,027.46

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

ספטמבר

    0.85%

        5.64%

        7.28%

     14.32%

     13.19%

        4.56%

        2.51%

       2.83

                 48,359.55

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

ספטמבר

    3.84%

     18.96%

     24.07%

     66.34%

     99.38%

     18.49%

     14.80%

    11.67

              404,879.77

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

ספטמבר

    2.41%

     11.70%

     14.10%

     37.13%

     52.38%

     11.10%

        8.79%

       6.29

          2,604,913.40

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

ספטמבר

    2.14%

     10.31%

     12.70%

     33.94%

     46.05%

     10.23%

        7.87%

       5.35

          2,312,446.00

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

ספטמבר

    1.53%

        7.34%

        9.14%

     22.60%

     29.29%

        7.03%

        5.27%

       3.83

          3,459,263.78

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

ספטמבר

    1.66%

        8.63%

     11.04%

     32.73%

     42.37%

        9.90%

        7.32%

       5.38

          4,007,809.13

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

ספטמבר

    2.41%

     11.70%

     14.10%

     37.13%

     52.38%

     11.10%

        8.79%

       6.29

                 21,367.70

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

ספטמבר

    1.53%

        7.34%

        9.14%

     22.60%

     29.29%

        7.03%

        5.27%

       3.83

              301,151.75

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

ספטמבר

    1.66%

        8.63%

     11.04%

     32.73%

     42.37%

        9.90%

        7.32%

       5.38

          3,110,673.48

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

ספטמבר

    2.14%

     10.31%

     12.70%

     33.94%

     46.05%

     10.23%

        7.87%

       5.35

              177,599.64

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

ספטמבר

    2.11%

     10.85%

     14.38%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,244,893.23

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

ספטמבר

    4.35%

        8.12%

     12.27%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              641,895.66

204

15316

הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ספטמבר

    1.30%

        6.97%

        9.28%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 69,132.93

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

ספטמבר

    0.42%

      -2.96%

      -6.71%

        3.32%

                   -  

        1.09%

                   -  

              -  

              296,153.96

198

15317

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה

ספטמבר

    2.37%

     10.97%

     15.60%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 56,163.45

196

14211

הראל מסלול קיימות

ספטמבר

    1.54%

        9.27%

      -4.71%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 13,442.54

201

15318

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר

ספטמבר

    0.74%

        5.17%

        7.65%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              414,033.55

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

ספטמבר

    2.66%

        3.39%

        4.64%

     76.90%

                   -  

     20.94%

                   -   

              -  

          2,867,413.09

199

15319

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר

ספטמבר

    4.01%

     33.69%

     54.28%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,019,731.93

206

15339

מסלול כלליFidelity

ספטמבר

    1.10%

        3.82%

        0.17%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              109,995.77

203

15320

הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ספטמבר

    1.63%

        8.41%

     11.18%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              324,737.86

195

14210

הראל מסלול משולב סחיר

ספטמבר

    2.37%

        3.74%

        0.79%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,819,983.18

205

15338

מסלול מניותFidelity

ספטמבר

    1.29%

        8.89%

        5.84%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              103,662.16

20002

259011

הראל-קרן ט'

ספטמבר

    2.08%

        9.84%

     12.34%

     32.93%

     48.71%

        9.95%

        8.26%

       4.89

          1,015,119.35

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

ספטמבר

    2.17%

     10.23%

     12.75%

     34.87%

     51.77%

     10.49%

        8.70%

       5.26

       26,519,005.19

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

ספטמבר

    2.17%

     10.23%

     12.75%

     34.87%

     51.77%

     10.49%

        8.70%

       5.26

              951,030.95

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
