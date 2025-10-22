לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - ספטמבר 2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח ספטמבר 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
98
|
88
|
הראל מסלול כללי
|
ספטמבר
|
2.11%
|
9.88%
|
12.31%
|
33.20%
|
48.49%
|
10.03%
|
8.23%
|
5.31
|
21,960,705.03
|
171
|
89
|
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.85%
|
5.64%
|
7.28%
|
14.32%
|
13.19%
|
4.56%
|
2.51%
|
2.83
|
1,476,707.33
|
92
|
90
|
הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)
|
ספטמבר
|
0.74%
|
3.22%
|
4.96%
|
15.36%
|
22.30%
|
4.88%
|
4.11%
|
2.97
|
2,828,552.49
|
94
|
92
|
הראל מסלול מניות
|
ספטמבר
|
3.84%
|
18.96%
|
24.07%
|
66.34%
|
99.38%
|
18.49%
|
14.80%
|
11.67
|
3,829,944.70
|
174
|
93
|
הראל מסלול שקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.37%
|
3.38%
|
4.55%
|
12.88%
|
12.63%
|
4.12%
|
2.41%
|
0.67
|
726,795.97
|
103
|
195
|
הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.37%
|
3.38%
|
4.55%
|
12.88%
|
12.63%
|
4.12%
|
2.41%
|
0.67
|
44,027.46
|
104
|
196
|
הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.85%
|
5.64%
|
7.28%
|
14.32%
|
13.19%
|
4.56%
|
2.51%
|
2.83
|
48,359.55
|
105
|
197
|
הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות
|
ספטמבר
|
3.84%
|
18.96%
|
24.07%
|
66.34%
|
99.38%
|
18.49%
|
14.80%
|
11.67
|
404,879.77
|
6571
|
9562
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה
|
ספטמבר
|
2.41%
|
11.70%
|
14.10%
|
37.13%
|
52.38%
|
11.10%
|
8.79%
|
6.29
|
2,604,913.40
|
6572
|
9563
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60
|
ספטמבר
|
2.14%
|
10.31%
|
12.70%
|
33.94%
|
46.05%
|
10.23%
|
7.87%
|
5.35
|
2,312,446.00
|
6573
|
9564
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה
|
ספטמבר
|
1.53%
|
7.34%
|
9.14%
|
22.60%
|
29.29%
|
7.03%
|
5.27%
|
3.83
|
3,459,263.78
|
6451
|
9565
|
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
ספטמבר
|
1.66%
|
8.63%
|
11.04%
|
32.73%
|
42.37%
|
9.90%
|
7.32%
|
5.38
|
4,007,809.13
|
183
|
11400
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50
|
ספטמבר
|
2.41%
|
11.70%
|
14.10%
|
37.13%
|
52.38%
|
11.10%
|
8.79%
|
6.29
|
21,367.70
|
178
|
11402
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה
|
ספטמבר
|
1.53%
|
7.34%
|
9.14%
|
22.60%
|
29.29%
|
7.03%
|
5.27%
|
3.83
|
301,151.75
|
182
|
11403
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה
|
ספטמבר
|
1.66%
|
8.63%
|
11.04%
|
32.73%
|
42.37%
|
9.90%
|
7.32%
|
5.38
|
3,110,673.48
|
184
|
11401
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60
|
ספטמבר
|
2.14%
|
10.31%
|
12.70%
|
33.94%
|
46.05%
|
10.23%
|
7.87%
|
5.35
|
177,599.64
|
197
|
14414
|
הראל מסלול עוקב מדדים גמיש
|
ספטמבר
|
2.11%
|
10.85%
|
14.38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,244,893.23
|
202
|
15029
|
הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.35%
|
8.12%
|
12.27%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
641,895.66
|
204
|
15316
|
הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
ספטמבר
|
1.30%
|
6.97%
|
9.28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,132.93
|
193
|
13436
|
הראל מחקה מדד תל בונד 60
|
ספטמבר
|
0.42%
|
-2.96%
|
-6.71%
|
3.32%
|
-
|
1.09%
|
-
|
-
|
296,153.96
|
198
|
15317
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה
|
ספטמבר
|
2.37%
|
10.97%
|
15.60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
56,163.45
|
196
|
14211
|
הראל מסלול קיימות
|
ספטמבר
|
1.54%
|
9.27%
|
-4.71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,442.54
|
201
|
15318
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר
|
ספטמבר
|
0.74%
|
5.17%
|
7.65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
414,033.55
|
191
|
13434
|
הראל מחקה מדד S&p500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.39%
|
4.64%
|
76.90%
|
-
|
20.94%
|
-
|
-
|
2,867,413.09
|
199
|
15319
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.01%
|
33.69%
|
54.28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,019,731.93
|
206
|
15339
|
מסלול כלליFidelity
|
ספטמבר
|
1.10%
|
3.82%
|
0.17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
109,995.77
|
203
|
15320
|
הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
ספטמבר
|
1.63%
|
8.41%
|
11.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
324,737.86
|
195
|
14210
|
הראל מסלול משולב סחיר
|
ספטמבר
|
2.37%
|
3.74%
|
0.79%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,819,983.18
|
205
|
15338
|
מסלול מניותFidelity
|
ספטמבר
|
1.29%
|
8.89%
|
5.84%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
103,662.16
|
20002
|
259011
|
הראל-קרן ט'
|
ספטמבר
|
2.08%
|
9.84%
|
12.34%
|
32.93%
|
48.71%
|
9.95%
|
8.26%
|
4.89
|
1,015,119.35
|
20003
|
259012
|
הראל-קרן י' ישנה
|
ספטמבר
|
2.17%
|
10.23%
|
12.75%
|
34.87%
|
51.77%
|
10.49%
|
8.70%
|
5.26
|
26,519,005.19
|
20004
|
259013
|
הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04
|
ספטמבר
|
2.17%
|
10.23%
|
12.75%
|
34.87%
|
51.77%
|
10.49%
|
8.70%
|
5.26
|
951,030.95
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד