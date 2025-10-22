לשכת סוכני הביטוח במחאה חריפה על הדרתה מהכנס לציון 20 שנה לרפורמת בכר: "צעד מביש ובלתי ראוי"

לשכת סוכני הביטוח הביעה היום (ד’) מחאה נוקבת על הדרתה מהכנס שיזם המכון לבנקאות ותיווך פיננסי ע"ש ויקי וג'וזף ספרא ומרכז הראל לחקר שוק ההון באוניברסיטת תל אביב, לציון 20 שנה לרפורמת בכר.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב שלמה אייזיק, שלח מכתב חריף למנהל המכון משה פרל וציין כי מדובר ב"צעד מביש ובלתי ראוי, המנוגד לרוח ההוגנות ולשיח המקצועי המצופה ממכון מחקר שהוא חלק ממוסד אקדמי מוביל".
לדברי אייזיק, קשה להבין כיצד ניתן לקיים דיון כה משמעותי על שוק הביטוח והפנסיה בישראל מבלי להזמין את אחד מהשחקנים המרכזיים בו, סוכני הביטוח, המשמשים גשר ישיר בין הציבור לבין הגופים המוסדיים ומהווים את מחוללי התחרות העיקריים בענף. "נוח לכל המשתתפים, לרבות המארגנים, לדון בציבור סוכני הביטוח, בלי נציגות ובלי שיח אמיתי של סוכני הביטוח. זהו מצב לא רק פוגעני אלא גם מעוות את השיח הציבורי והמקצועי ומוביל לדיון חד-צדדי ולקוי", אמר אייזיק.
בלשכה מציינים כי במקום לעסוק שוב ושוב ב"אובייקטיביות ההפצה והשיווק", יש להתרכז בבעיה האמיתית של שוק הביטוח בישראל, ריכוזיות קיצונית והיעדר תחרות אמיתית. כיום, כ-90% מהמוצרים הפנסיוניים בישראל מוחזקים בידי חמישה גופים בלבד, רובם מציעים מוצרים כמעט זהים. בנוסף, ישראל מדורגת בתחתית העולם המערבי במספר חברות הביטוח למיליון תושבים, מצב בו סוכני הביטוח הם כמעט הגורם היחיד שמייצר תחרות אמיתית לטובת הצרכן.
הלשכה דורשת התנצלות פומבית מהמארגנים ותיקון מיידי לעתיד, כך שנציגות סוכני הביטוח תישמע בכל דיון הנוגע לעתידו של שוק הביטוח בישראל.
ממכון ספרא ומרכז הראל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב נמסר :
הכנס במלאת 20 שנים לרפורמת בכר שערכו מכון ספרא לבנקאות, מרכז הראל לחקר שוק ההון ואגף התקציבים במשרד האוצר, היה מפגש רגולטורים ייחודי ורב ערך. הוא הפגיש את הרגולטורים, שהיו חברי ועדת בכר שעיצבה את הרפורמה, עם הרגולטורים המכהנים ואשר שוקדים על עיצוב המערכת הפיננסית היום.
כמקובל באקדמיה - שולבו בדיון בין הרגולטורים פרופסורים ידועי שם, שתרומתם לשיח המקצועי איננה מוטלת בספק.
לפיכך, ובהתאם לאופיו של הכנס ומטרותיו, לא הוזמנו לדבר בו נציגי השוק הפרטי - בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות או כל גורם אחר מהמערכת הפיננסית, וזאת בניגוד למשתמע מהאשמותיה של לשכת סוכני הביטוח.
טוב היה עושה נשיא הלשכה אם היה בודק את העובדות בטרם היה יוצא לתקשורת בהאשמות חסרות יסוד על הדרה.