יום נהדר אחרי יום שישי מצוין בוול-סטריט - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של עליות יפות, אין הפתעות בקרנות הנאמנות הישראליות: חיוב יומי: ת"א 90, ת"א 125. חיוב חודשי: ת"א 90 ומניות בניה, וחיוב שנתי בבנקים ות"א 125. המדדים חוגגים!! השלילה מכווצת יומית בדולר ובבנקים, כאשר החלק החודשי מלא, עדיין, בבנקים בבלעדיות. בצד השנתי נציין את הדולר והאג"ח שלו.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

המצב ממשיך להיות מצוין בבורסה הישראלית, אחרי כמה ימים של ירידות וחששות. כל הטווחים של כל הקרנות ירוקים. וזה יופי של תצוגה! כל הקרנות מעודכנות להיום (26-10) וזה מצוין גם כן. וכך, אנו נאמר מיד: הטובה ביותר יומית הייתה קבין 10/90 עם 0.12% מול ממוצע טבלה של 0.07% וממוצע קטגוריה של 0.08%. והטובה מתחילת החודש? זו הייתה דולפין עם 1.32% מול 0.97% ו-1.07%.

ואז אנו מגיעים לאי-בי-בי עד 3 שנים 10/90 שמובילה גם מתחילת השנה (9.08% מול 7.73% ו-7.83%) וגם שנתית (12.22% מול 10.71% ו-11.12%). לבסוף נציין את מור (!) אג"ח + 10% שממשיכה להיות הטובה של הטווח הארוך: שלוש שנים: 31.59% מול 24.62% ו-23.46%. הקרן היקרה ביותר הינה זו של פורסט עם 0.88% לשנה כאשר הגדולה מכולן הינה זו של דולפין עם 2.515 מיליארדי שקלים. המגייסת הטובה מכולן היא אי-בי-אי עד 3 שנים עם גיוס די מדהים של 94.40 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: אחרי נתוני האינפלציה החשובים של השבוע שעבר, השוק האמריקאי אמור לפגוש יותר נתוני מקרו בשבוע הבא. ביום שלישי יפורסמו נתוני אמון הצרכנים ומחירי הבתים, אבל יום רביעי הוא העניין כולו: החלטת ריבית! מה עוד יכול להיות חושב יותר? ביום חמישי: נתוני תוצר וזה מאוד חשוב כאשר ביום שישי יפורסמו כל מיני דברים שהחשובים ביניהם יהיו: ה-PCE (נתון האינפלציה שהפד עוקב אחריו הכי הרבה) ונתוני עלויות התעסוקה. בקיצור, לפנינו שבוע עמוס באירועים שכל אחד יכול להיות טריגר לא קטן לשינויים ולתנודתיות גדולה. אגב, הצפי לגבי הריבית (יום רביעי ב-20:00 שעון ישראל) הוא שתהיה הורדה נוספת של 0.25%. על כך שתי הערות: צפו למהומה לא קטנה אם זה לא יקרה, ואם זה יקרה, זה חייב להשפיע על בנק ישראל לטובה!

תל-אביב: הבורסה הישראלית עשתה את מה שציפינו שתעשה: לעלות יפה אחרי שוול-סטריט עלתה יפה עקב נתוני אינפלציה יפים וטובים במיוחד. הכול יפה! אבל, בנוסף לעניין הזה עצמו, העלייה של היום מהווה גם אישור לרמת התמיכה החדשה שבין 3150-3170. תמיכה שנבנתה אחרי הפריצה מעלה והחזרה מטה. בסה"כ, האופטימיות המקומית עדיין תלויה בהתנהלות סביב ההסכם (21 הנקודות) והאם הוא באמת יצליח למנוע מהלך צבאי עצים חדש.

ובנושא הזה עוד לא בטוח שהגענו לנקודה שאנו יודעים מה עומד להיות עתידנו הקרוב... יש האומרים שיגיע הרגע בו אנו ניפרד מהקורלציה עם וול-סטריט בזכות כוחנו היחסי כמדינה שיוצאת ל"סביבה חדשה ללא אויבים ממשיים". האם היום (26-10) היה משהו כזה? לא. אבל יש להבין שאם ההסכם המוצע ייצא אכן לפועל בחלקו הגדול, יש מצב שנעשה עוד כמה חודשים של ביצועי יתר מול שוקי ההון הגלובליים. על מנת לעמוד על כך, יש צורך בהתחלת מימוש בארה"ב, ובינתיים, זה לא קורה. כרגע, האירוע המקומי שכולם מחכים לו היא הורדת הריבית. נקווה שזה אכן יקרה...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-23-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עבור יום חמישי, היה זה יום מאוד "צנוע" במחזורים. הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, יצא עם 1.564 מיליארדי שקלים בלבד וזה מאוד נמוך יחסית ל-1.5-1.7 המצופים מיום רגיל ובמיוחד מיום חמישי. לעומת זאת, המוסדיים היו על הגובה עם 602.4 קניות, 543.3 מכירות => 59.1 בנטו. נטו חיובי תמיד טוב אבל במיוחד כאשר המוסדיים פעילים מול המחזור הכללי. המניות שנמכרו הכי הרבה היו חברה לישראל (15.5-) ולאומי (50.0-). המניות שנקנו הכי הרבה היו הראל השקעות (13.1) וטבע (72.8).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]