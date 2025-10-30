נשיא הלשכה לשעבר ליאור רוזנפלד הודיע כי יתמוך במועמדותו של מושיק בן פורת לנשיאות הלשכה

נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר ליאור רוזנפלד הודיע היום כי יתמוך במועמדותו של מושיק בן פורת לנשיאות הלשכה.רוזנפלד ששמו הוזכר בחודשים האחרונים כמי שעשוי להתמודד אף הוא לנשיאות לקדנציה נוספת נהנה מתמיכה בקרב סוכנים רבים ונחשב בזמנו כנשיא שהוביל מהלכים מול הרשות והכנסת ואף זכה בשלוש עתירות משפטיות למול הרשות כאשר גולת הכותרת שלו הייתה בפעילותו התקשורתית. רוזנפלד משמש בנוסף לתפקידו כמנכ"ל וכבעלים של סוכנות ביטוח גדולה כפרשן ביטוח בתקשורת ,מגיש התוכנית הכלכלית של רדיו צפון 104.5FM וכיועץ חיצוני לחברת מיי דוקטור לנושאי קשרי סוכנים.
רוזנפלד: "לפני 8 שנים כשהתמודדתי לנשיאות הלשכה פניתי למושיק בן פורת ורתמתי אותו לעשייה בלשכה,כמי שהפך נשיא לשכה לאחר 7 שנות פעילות בלבד שמחתי לתמוך במושיק באותו מסלול בדיוק יו"ר סניף השרון,יו"ר מחוז השרון וכעת כמועמד לנשיאות.אכן היו אליי פניות רבות להתמודד שוב ואין לי ספק שגם הייתי מצליח,מחמאה גדולה עבורי שהסוכנים מכירים בעשייתי ובהישגי בתקופת כהונתי ויחד עם זאת העדפתי להשאר לעת עתה בעשייתי העסקית והתקשורתית ולתמוך בדור חדש של הנהגה בראשות מושיק והצוות שהולך עימו שרובו ככולו מורכב מאנשים טובים שהלכו איתי בכהונתי כנשיא.שמח שהייתה לי הזכות להרים כאן דור של סוכנים מקצועיים המתמודדים לתפקי מפתח בלשכה מתנדבים שבאים לעשות למען הכלל ולא רק לביתם והנה הם לוקחים את המושכות שהרי נאמר "שאין אדם מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו" מושיק יקבל ממני את מלוא העזרה והסיוע ככל שאתבקש לעזור".
מושיק בן פורת "שמח לקבל את ברכת הדרך מליאור,תמיכה שכזאת ממי שהכניס אותי לפעילות בלשכה ושהיה נשיא לשכה היא מחמאה גדולה, עבדתי עם ליאור ושמחתי להיות חלק מהעשייה וההצלחה בתקופת כהונתו,אמשיך להעזר ולהתייעץ עם ליאור גם כשאבחר לנשיא.ליאור מקושר ומחובר עד היום בממשקים שאיתם הלשכה פועלת ותפעל כמו הכנסת,התקשורת והרשות".