הפד נרגע, סין וארה"ב מתקרבות, הזהב מתקבע מעל 4,000 ומניות ה AI שוב במרכז

העולם עובר למצב “ריכוך”: הפד מוריד הילוך, סין וארה"ב בשביתת נשק והכסף זורם חזרה לטכנולוגיה

שבוע המסחר האחרון סימן תפנית עדינה אך משמעותית במדיניות המוניטרית ובתיאבון הסיכון הגלובלי. הפד הוריד את הריבית ב 0.25% לטווח של 3.75%–4.0%, והודיע כי תוכנית צמצום המאזן תסתיים כבר ב־1 בדצמבר – איתות ברור למדיניות מקלה יותר, גם אם הזהיר ש"הורדות נוספות אינן עובדה מוגמרת". במקביל, ארה"ב וסין הכריזו על הפסקת אש כלכלית, והשווקים קלטו רוח חדשה של זהירות אופטימית.

סילביה יבלונסקי, Defiance ETFs: "הפד מאותת ריכוך וזה הזמן של מניות הצמיחה והקריפטו"

"המהלך של הפד מהווה שינוי טון ברור לעבר מדיניות מקלה, גם אם הדרגתו תישאר תלויה בנתונים. מדובר בסביבה שתומכת יותר בנכסי סיכון- מטכנולוגיה ועד מטבעות דיגיטליים- ובמיוחד במניות הצמיחה ארוכות הטווח", אומרת יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית ב־Defiance ETFs.

לדבריה, סיום צמצום המאזן בתחילת דצמבר עשוי לסמן תחילת תקופה ממושכת של ריבית נמוכה יותר, כל עוד הצמיחה מתמתנת והאינפלציה ממשיכה לרדת.

יבלונסקי מתייחסת גם להבנות החדשות בין וושינגטון ובייג׳ינג: "הפסקת העלאות המכסים והקפאת מגבלות הייצוא על מתכות נדירות יוצרת דה־הסלמה טקטית, לא מהפך אסטרטגי. זה תומך במניות גלובליות עם חשיפה לסין ובחברות אמריקאיות בתחום החקלאות, המסחר והלוגיסטיקה".

לדבריה, היחלשות הדולר מוסיפה רוח גבית לשוק הקריפטו ולזהב: "הקשר ההפוך בין ביטקוין לדולר בולט במיוחד- נזילות עולמית גבוהה יותר מתורגמת לביקוש לנכסים אלטרנטיביים".

ויולטה טודורובה, Leverage Shares: "עונת הדוחות קבעה שיא – בשוק מתגמלים ביצועים, לא הבטחות"

"השבוע הזה ייזכר כאחד השיאים ההיסטוריים בעונת הדוחות– עם יותר מ 11 טריליון דולר בשווי שוק של חברות שדיווחו ביום אחד", אומרת טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares.

לדבריה, "הגבול ברור: החברות שמצליחות למנף את ההשקעה ב AI הן המנצחות, ואילו אלו שעדיין רק משקיעות בלי להראות רווחיות נענשות".

גוגל הציגה את הביצועים החזקים ביותר, בעוד שמיקרוסופט סיפקה דוחות טובים אך לא מלהיבים, ומטא הדאיגה את המשקיעים עם תוכנית הוצאות שעלולה להגיע ל 72 מיליארד דולר. אפל ואמזון, לעומת זאת, סיימו את השבוע בטון חיובי עם דוחות יציבים וצפי חזק לעונת החגים.

בזירת המאקרו, טודורובה מתייחסת לנפילת הזהב מתחת לרף 4,000 הדולר: "מדובר בעצירת ביניים טבעית אחרי ראלי של 50% השנה. רכישות שיא של בנקים מרכזיים באסיה ובמזרח התיכון יוצרות רצפה מבנית למחיר הזהב, והטווח הארוך עדיין שורי, כל ירידה משמעותית עשויה להוות נקודת כניסה מחודשת".

היא מסכמת: "המסר מהשוק ברור – בעידן ה AI, הביצוע חשוב יותר מהחזון. משקיעים מתגמלים חברות שמתרגמות חדשנות לרווחים, לא רק לכותרות".

פול מרינו, Themes ETFs: "הפד נזהר- ההורדות לא מובטחות, אבל הכיוון ברור"

פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות של Themes ETFs, מתאר את נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול כ"מהלך בסגנון הייזמן" כלפי הלחצים הפוליטיים והציפיות של המשקיעים להורדות נוספות: "הוא נתן להם להבין- אנחנו נזהרים, לא ממהרים".

לדבריו, הדיון הפנימי בפד, שבו חלק מהנגידים ביקשו קיצוץ חד יותר וחלק התנגדו בכלל, ממחיש את האיזון העדין בין האטה לאינפלציה.

בנוגע להסכם הסחר המורחב עם סין, מרינו מדגיש כי מדובר ב"הפשרה שמחזירה את העולם למסלול רציונלי יותר", עם השפעה חיובית על היצואנים החקלאיים בארה"ב, יצרני השבבים והמתכות, ולצידה הקלה בשרשראות האספקה.

על היחלשות הדולר הוא מוסיף: "חלק מההון זורם לקריפטו, אך זה סימפטום, לא סיבה. הסיפור האמיתי הוא שינוי מדיניות מוניטרית ותחילתו של עידן של נזילות מתרחבת".

בשורה התחתונה:

השווקים נעים כעת בין תקווה לזהירות. הבנקים המרכזיים מאותתים על ריכוך, ארה"ב וסין בוחרות בדיאלוג במקום עימות, והמשקיעים חוזרים להתמקד בשאלה אחת פשוטה- מי באמת יודע להפוך את ההבטחה של ה AI למציאות רווחית.