מגדל שוקי הון: דוחות ענקיות הטכנולוגיה מצמצמות חשש מתרחיש בועתי

הרבעון השלישי של השנה היה רבעון חזק נוסף עבור ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, כפי שעולה מדוחותיהן הכספיים, בסיכומו ניתן לציין את עוצמת פעילות שירותי הענן שלהן שבלטה בצמיחה המשמעותית שנרשמה בשורת ההכנסות שלהן. במבט קדימה ניתן להניח כי המשקיעים יכולים לשאוב אופטימיות בקשר להמשך הצמיחה נוכח הביקושים וצבר ההזמנות הממשיכים לגדול בהיקפים משמעותיים.

המשך העלייה בפיתוח ושימוש ביישומי בינה מלאכותית מגדיל את הביקושים לתשתיות ענן ולמרכזי נתונים. השקעה בתשתיות בינה מלאכותית מהוות נתח משמעותי מצמיחת המשק האמריקאי כיום, כפי שעולה מהנתונים המתפרסמים, והדבר בא לידי ביטוי בהכנסות שמציגות ענקיות הטכנולוגיה.

מגמה זו, לצד תזרימי המזומנים האדירים שאותן חברות מציגות, מצמצמים את החשש מתרחיש בועתי בהקשר של אותן חברות משום שהנתונים מחזקים את ההבנה שמדובר בפעילות בעלת בסיס איתן וכזו שהיקף ההשקעות בה עדיין נמצא בתהליך צמיחה מואץ. אף על פי כן, לאחר גל העליות המשמעותי שהציגו בחצי השנה האחרונה, לא מן הנמנע שנראה גם מימושים בהמשך.

בבחינת נתוני החברות המובילות, בסיכום רבעוני גוגל ואמזון בלטו בצמיחה שהציגו מהכנסות הענן והפוטנציאל להמשך הכיוון החיובי בתחום זה תמך בעליות חדות שרשמו שתי המניות לאחר פרסום התוצאות, כשגוגל רשמה ציון דרך משמעותי עם הכנסות רבעוניות שחצו לראשונה רף של 100 מיליארד דולר.

זאת בעוד במקרה של מטא (המחזיקה בפייסבוק), שאיפתה להיות החברה המובילה בפיתוח יישומים ופלטפורמות שונות בעולם הבינה המלאכותית עורר חשש בקרב המשקיעים כי היקף השקעות העתק שהיא מקצה עשוי להתברר כמוגזם והדבר הוביל למימושים במניה לאחר פרסום הדוחות.

התחזית: הביקושים הגוברים לפיתוח תשתיות ויישומי בינה מלאכותית יתמכו בהמשך הצמיחה

במבט קדימה, תחזיותיהן של ענקיות הטכנולוגיה צופות המשך צמיחה בקצבים משמעותיים בתמיכת צמיחת פעילויות הבינה המלאכותית והנגזרות שלה (שירותי ענן, הקמת מרכזי נתונים וכו'). זאת, כשלמגזר העסקי יש עוד הרבה מקום להתפתח בכל הקשור להטמעת תהליכים ארגוניים מבוססי בינה מלאכותית, מגמה שאם תתממש בהתאם לתחזיות תתמוך בהמשך צמיחת ההכנסות של אותן ענקיות.

כעת המשקיעים ממתינים לדוחות הכספיים שתפרסם בקרוב ענקית השבבים אנבידיה, שמנייתה שוברת שיאים ומשקפת לחברה ערך יוצא דופן שחצה רף של 5 טריליון דולר. ניתן להניח שגם בדוחות הכספיים הקרובים אנבידיה תציג המשך צמיחה מרשימה בפעילותה, לאחר שבאחרונה הודיעה שצבר ההזמנות שלה הגיע לכ-500 מיליארד דולר לשנה וחצי הקרובות. מדובר בנתון חסר תקדים, הנתמך בעלייה הדרמטית בהיקפי ההשקעות בתשתיות ענן ולמרכזי נתונים.

אנבידיה מהווה כיום בסיס לכל תעשיית הבינה המלאכותית הגלובלית והיא נוקטת בצעדים להרחבת פעילותה מעבר לתחום השבבים ולכניסה לתחומים נוספים הצפויים לתמוך בהמשך צמיחתה בקצבים המרשימים שהיא מציגה. לצורך כך מקדמת אנבידיה שיתופי פעולה עם חברות גדולות ומתחומים שונים ברחבי העולם.



