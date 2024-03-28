קבוצת הביטוח WeSure Global Tech ממשיכה לצמוח ולהרוויח

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לסך של כ-450.8 מיליון שקל ומשקף שיעור תשואה שנתי על ההון של 12.4%.





במקביל החברה ממשיכה לפתח את פעילותה בארה"ב – פועלת בכ- 8 מדינות, מתכוונת להרחיב את קו המוצרים שלה המשווקים באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית ומצרפת לשירותיה בארה"ב את מנכ"ל לשעבר של חברת הביטוח האמריקאית Guard מקבוצת ברקשיר הת'וואי.





מר אמיל וינשל, יושב ראש קבוצת weSure GlobalTech : "אסטרטגיית הקבוצה, של צמיחה עקבית ורווחית, באמצעות השילוב המנצח של ידע וניסיון מקצועי בתחום הביטוח, לצד פיתוח ושימוש בטכנולוגיות חדשניות ומתקדמות, מוכיחה את עצמה, ומבחינתנו זו רק ההתחלה. ווישור גלובלטק מסכמת את השנה עם צמיחה נאה בהיקף הפרמיות שהורווחו בשנת 2023, ומציגה גידול של 110% בפרמיות המורווחות ברוטו (בכל ענפי הפעילות) אשר מסתכמות לסך של כ-4.3 מיליארדי שקלים וזאת, הודות לצמיחה אורגנית בפעילות, לצד מימוש אסטרטגית מיזוגים ורכישות. התשואה על ההון בשנת 2023, המיוחסת לבעלי המניות, הינה 12.4% וזאת חרף השנה המאתגרת שעברנו כולנו.



במקביל לתוצאות המרשימות בישראל, אנו ממשיכים לפתח את הפעילות הביטוחית בארה"ב. התחלנו במכירות ושיווק של מוצרים במדינות שונות ובכוונתנו להיכנס לענפי תחומי פעילות נוספים. לצד שיתוף הפעולה האסטרטגי שיצרנו עם קבוצת הביטוח והפיננסים האמריקאית הגדולה AMTRUST, אני שמח לברך על הצטרפותו של ידידי משכבר הימים, מר שי פוגל, למשפחת weSure, לצוות ה- Advisory Board של weSure Digital בארה"ב. שי הוא מנהל עתיר ניסיון בתחומי הפעילות אליהם אנו שואפים להתפתח בארה"ב. שי פרש לאחרונה (לאחר כמעט שני עשורים) מניהולה של חברת הביטוח האמריקאית Guard מקבוצת הביטוח הענקית והבינלאומית, Berkshire Hathaway, במהלכן הוביל את Guard לצמיחה משמעותית, ואני בטוח שהצטרפותו אלינו תהווה צעד נוסף בדרך להגשמת היעדים שלנו .



אני גאה להוביל את קבוצת הביטוח ווישור גלובלטק, שתוך 5 שנים מציגה תוצאות עסקיות מרשימות ותקדימיות ברמה הבינלאומית, ולהיות חלק ממובילי המהפיכה הדיגטלית בעולמות הביטוח. נמשיך לפתח את הכלכלה הישראלית בגאווה ולתרום לחוסנה של החברה כולה.



בנימה אישית, חשוב לי לציין שכולנו בקבוצת גלובלטק מייחלים לימים של שקט וביטחון, משתתפים בצער משפחות הנרצחים והנופלים, מאחלים בריאות איתנה לפצועים ומתפללים לחזרת החטופים והנעדרים לביתם במהרה".





קבוצת הטכנולוגיה והביטוח WeSure Global Tech דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2023, ומציגה המשך צמיחה ושיפור משמעותי ברווחיות.





תוצאות ווישור גלובלטק:



בשנת 2023 מציגה ווישור גלובלטק רווח כולל בסך כ- 52.8 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה להפסד של כ-24.5 מיליון שקל ב-2022. ברבעון הרביעי של 2023 מציגה החברה עלייה של כ-126.4% ברווח הכולל לסך של כ-20.6 מיליון שקל (מיוחס לבעלי המניות) לעומת רווח בסך של כ-9.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.





סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בכ-17.6 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לסך של כ-450.8 מיליון שקל ותשואה על ההון, המיוחסת לבעלי המניות, בשיעור שנתי של 12.4%.





סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2023 עלה בכ-110% והסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, לעומת כ-2.05 מיליארד שקל ב-2022. גידול משמעותי זה נובע בעיקר מהשלמת עסקת איילון ב-30 ביוני 2022, והתחלת איחודה בהתאם, וכן מהמשך גידול עקבי בהיקף פעילותן של ווישור ביטוח ואיילון ביטוח.





חלוקה על פי מגזרים:



במגזר ביטוח כללי:



ההכנסות מפרמיה מורווחת ברוטו עלו בכ-109% והסתכמו בכ-2.9 מיליארד שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל ב-2022. הגידול נובע מחד מהמשך עלייה עקבית בפעילות הביטוח הכללי של ווישור ביטוח, אשר גדלה בשנה החולפת בשיעור של כ-34% ביחס ל-2022, והסתכמה בכ-574 מיליון שקל, ומאידך מצירוף פעילותה של איילון, שהפרמיה המורווחת ברוטו שלה ב-2023 הסתכמה בכ-2.3 מיליארד שקל (תוצאותיה אוחדה החל מהרבעון השלישי של 2022). ברבעון הרביעי של השנה עלו ההכנסות מפרמיה מורווחת ברוטו בכ-29% והסתכמו בכ-777 מיליון שקל, לעומת כ-604.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.





לצד הצמיחה בפרמיות, נרשם בתקופת הדוח שיפור ניכר ברווחים במגזר זה. החברה רשמה במגזר זה בשנת 2023 רווח כולל לפני מס של כ-188.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-750 אלף שקל ב-2022. ברבעון הרביעי של 2023 עלה הרווח הכולל של המגזר לפני מס בכ-180% והסתכם בכ-74.2 מיליון שקל, לעומת כ-26.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.





במגזר ביטוח חיים בקבוצה:



הפרמיה המורווחת ברוטו הסתכמה בשנת 2023 בכ-646.6 מיליון שקל, עלייה של 103% לעומת כ-319.2 מיליון שקל ב-2022. ההפסד השנתי במגזר זה עמד על כ-20.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-18.4 מיליון שקל ב2022.



ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמה הפרמיה המורווחת ברוטו בכ-162.7 מיליון שקל, עלייה של כ-3% בהשוואה לכ-157.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. ההפסד במגזר זה ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-18.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-5.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022.





ההפסד בתחום זה הינו בעיקר תוצאה של תביעות מקרי מוות בגין אירועי מתקפת הטרור והמלחמה שנרשמו ברבעון האחרון של השנה.





במגזר ביטוח בריאות בקבוצה:



הפרמיה המורווחת ברוטו ב-2023 עלתה בכ-123% והסתכמה בכ-753.1 מיליון שקל, לעומת כ-338.4 מיליון שקל ב-2022. הקבוצה רשמה הפסד של כ-6.7 מיליון שקל במגזר זה ב-2023, לעומת רווח של כ-11.5 מיליון שקל ב-2022.



הפרמיה המורווחת ברוטו ברבעון הרביעי של 2023 עלתה בכ-10% והסתכמה בכ-192.8 מיליון שקל, לעומת כ-175.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. הרווח במגזר זה הסתכם ברבעון הרביעי של 2023 בכ-3.2 מיליון שקל, לעומת כ-6.4 מיליון שקל רווח ברבעון הרביעי של 2022.





