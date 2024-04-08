בנק EFG השוויצרי: בנק ישראל צפוי לשמור על הריבית למרות האתגרים

עלייה בהוצאות הממשלה על רקע אי-וודאות כלכלית גבוהה בטווח הקצר ובטווח הארוך מגבירים את הלחץ האינפלציוני במשק.
סביבה כלכלית מורכבת דורשת משנה זהירות מצד בנק ישראל, התחשבות במלחמה המתמשכת בעזה, חוסן סקטור ההיי-טק, אינפלציה וביצועי הפד.
לקראת החלטת הריבית של בנק ישראל הצפויה היום, דניאל מאריי, סגן מנהל ההשקעות הראשי וראש מחלקת המחקר של בנק EFG השוויצרי לניהול הון, צופה שבנק ישראל ישמור על הריבית ברמתה הנוכחית לאור חוסנו של סקטור הטכנולוגיה וההשפעה החיובית של מצב הכלכלה העולמית. עם זאת, החלטת הריבית הקרובה מרכזית לחישוב המסלול הכלכלי של ישראל בתקופה של אי-ודאות.
בניתוחו, מאריי מציין כי כלכלת ישראל נמצאת בצומת, וכן כי כלכלת ישראל מושפעת מגורמים רבים שמושפעים מהמצב המלחמתי בעזה. ברקע הגידול בהוצאה הממשלתית ואי-ודאות כלכלית גבוהה, ההחלטה הקרובה בנוגע להורדת הריבית צפויה להיות מאוזנת.
למרות המורכבות הכלכלית, המשק בישראל נהנה ממגזר היי-טק חסון, שממלא תפקיד משמעותי בצמיחה הכלכלית ובביצועי שוק המניות בישראל. הביצועים החזקים של סקטור ההיי-טק מספקים תמיכה חיונית בכלכלה המקומית בעידן של אתגרים כלכליים גלובליים.
למלחמה המתמשכת בעזה יש השלכות רבות על המדיניות המוניטרית והאינפלציה בישראל:
מחסור בכח אדם במשק שגוייס לשירות המילואים פוגע בצמיחה הכלכלית.
השילוב של גורמים אלו מייצר סביבה כלכלית מאתגרת עבור בנק ישראל, שנאלץ לנווט בין אינדיקטורים סותרים, שעלולים לגרום לקבלת החלטות מדיניות מוניטרית ניצית ושמרנית כאחד. ראוי לציין כי בנק ישראל עקב מקרוב אחר הפד במהלך העלאת הריבית האחרונה. הריבית בישראל ירדה בתחילת השנה כתגובה לנתונים החלשים של הרבעון האחרון של 2023 אך מאז נותרה ללא שינוי.