הבנקים הובילו את ירידות השערים היום (ד) בבורסה

1. ירידות שערים בשוק המניות בת"א, שהחריפו בשעות הצהריים המאוחרות בשל עדכון מדד המחירים לצרכן בארה"ב שהראו עלייה מפתיעה ומאכזבת באינפלציה שם.





2. מדד ת"א-35 ירד בכ-0.7%, ת"א-125 ירד בכ-0.95% ות"א-90 ספג את הירידות החדות ביותר עם ירידה של 1.6%. הבנקים הובילו את ירידות השערים, אשר מי שמיתן אותן היו הדואליות טבע (1.3%), טאואר (1.6%) וקמטק (1.8%+).





היורדות הבולטות במדד ת"א-125: אופקו (5.9%-), גילת (5.5%-) וקבוצת אשטרום (4.7%-).





העליות הבולטות: קבוצת אקרשטיין (3.1%+) ושותפות ניו-מד (2.3%+).





3. מדד ת"א בנקים-5 ירד גם היום ואיבד 1.5%.





מדדי הנדל"ן בלטו עם ירידות שערים חדות בעקבות הודעת הממשלה הטורקית על הגבלת ייצוא של עשרות קטגוריות של מוצרים, כשהבולטים בהם הם חומרי גלם לבנייה כמו מלט, פלדה, אלומיניום ושיש.



מדד ת"א-נדל"ן ירד בכ-2%, ת"א-בנייה ספג כמובן את הירידה החדה ביותר של כ-2.5%, וגם מדדי הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל איבדו 1.6% ו-1.4%, בהתאמה. חברות הבנייה שמנייתן נפגעה הכי הרבה היום היו קבוצת אשטרום (4.7%-), ודוניץ ואאורה (כ-4% כל אחת).





4. עלייה מפתיעה ומאכזבת באינפלציה בארה"ב – היום ב-15:30 פורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן האמריקאי שהראו כי המדד עלה ל0.4% במרץ ולקצב שנתי של 3.5% כשהצפי היה לעלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 3.4%. מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) עלה ב-0.4% לעומת צפי ל-0.3% כך שאינפלציית הליבה השנתית עומדת על 3.8%.





על רקע הנ"ל וירידת הסיכוי להורדת הריבית בארה"ב המסחר מעבר לים מתנהל בירידות שערים של יותר מ-1% במדד הנאסד"ק, S&P 500 והדאו.





5. השקל נחלש מול הדולר לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב. הדולר נסחר בין הבנקים קרוב ל-3.74, כ-0.7% מעל השער היציג.





6. שיא כל הזמנים נרשם היום במסחר היומי במק"ם בת"א – סך המסחר ב-12 הסדרות הסתכם בכ-5 מיליארד שקל (מהם 2.4 מיליארד שקל במק"ם 524 ו-1.2 מיליארד שקל במק"ם 714). המחזור הגבוה ביותר עד כה היה 4.6 מיליארד במרץ 2020.





7. מדדי התל-בונד המובילים ירדו היום בשיעור של עד 0.4% במסלול השקלי לטווח בינוני-ארוך.





מדדי התל גוב רשמו גם הם ירידות שערים, כשצמודי המדד לטווח בינוני וארוך איבדו 0.6%-0.7% .





8. מניית מולטי ריטייל, מפעילת רשתות "אייס" ו"אוטו דיפו", זינקה היום בכ-34% במחזור גבוה יחסית (ללא דיווח מיוחד).





גם מניית חברת הביוטכנולוגיה גרייס ברידינג (14.6%) ושותפות רציו פטרוליום (12.2%) קפצו היום ללא דיווח כלשהו.





9. דיווחים מעניינים מאתר המאיה:





טראלייט עדכנה כי חברת הבת שלה חתמה על הסכם שותפות מחייב עם מגדל ביטוח להשקעה בפרויקטים סולאריים בדו שימוש שבייזום חברת הבת.





מבנה דיווחה כי הדירקטוריון אישר מתווה לביצוע רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 180 מיליון שקל, בשני שלבים כשבשלב הראשון תתבצע תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 90 מיליון שקל.





אפקון החזקות דיווחה על סגירה פיננסית של פרויקט הקמת חווה סולארית פוטו וולטאית בפולין.



