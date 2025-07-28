סבירות גבוהה להורדת ריבית בארה"ב

תחזית מדיניות הFed: ממתינים לחידוש ההקלות המוניטריות

תחזית הצמיחה החלשה של כלכלת ארצות הברית מרמזת על סבירות גבוהה למדיניות מוניטרית מקלה במחצית השנייה של השנה. עם זאת, אי הוודאות סביב האינפלציה שנוצרה בעקבות העלאת המכסים, לצד הלחצים הפוליטיים מצד הנשיא דונלד טראמפ להפחתת ריבית, מהווים חסם לקיצוץ ריבית כבר ביולי. מעבר ליולי, התמתנות בצריכה הפרטית וירידה בכוונות ההשקעה מצביעות על חולשה בביקוש, אשר מצדיקה עמדה מוניטרית פחות מרסנת, גם כאשר שיעורי האינפלציה נותרו מעל היעד. הלחץ הפוליטי מקשה על הפד להעביר מסר תקשורתי ברור לגבי הפחתות ריבית בישיבות הקרובות. אנו מעריכים כי הפד יחדש את מחזור הפחתות הריבית בישיבת ה־ FOMCבחודש ספטמבר.

הפד ניצב כעת מול שתי דילמות מקבילות: מצד אחד, המומנטום של הצמיחה הכלכלית נחלש (דבר שמחייב הקלה במדיניות), מצד שני, האינפלציה נותרת עיקשת סביב רמה של 3% ואינה מתקרבת ליעד שהציב הפד (מצב המצדיק מדיניות מוניטרית הדוקה). במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפעיל לחץ פומבי על יו"ר הפד ג'רום פאוול לנקוט בהפחתות ריבית אגרסיביות, עד כדי כך שגם מהלך מוצדק עשוי להיראות ככניעה ללחצים פוליטיים ולפגוע בתדמית העצמאות של הפד.

אנו מעריכים כי שני הגורמים הללו ימנעו הפחתת ריבית כבר בישיבת ה־FOMC הקרובה שתתקיים ב־29–30 ביולי. עם זאת, גם אחרי יולי אנו צופים שהכלכלה האמריקאית תוסיף להיחלש. הצריכה הפרטית כמעט שלא צמחה במונחים ריאליים במחצית הראשונה של השנה, גם ההאטה בצמיחת ההכנסות, בשילוב עליות מחירים, צפויים להכביד על הצריכה במחצית השנייה. בנוסף, הסכסוך המסחרי גרם לירידה ניכרת בכוונות ההשקעה של יצרנים אמריקאים, כפי שעולה מסקר מקומי של סניף הפד בקנזס.

על רקע ההתדרדרות בתחזית הכלכלית, הפד יידרש לנקוט בעמדה פחות מרסנת בישיבות הקרובות. טווח יעד הריבית הנוכחי של 4.25% עד 4.5% נחשב למרסן מאוד, במיוחד כאשר הריבית הנייטרלית המשוערת נעה בין 3% ל־3.5%. אנו צופים כי הפד יחדש את מחזור הפחתות הריבית בישיבת ספטמבר, בהפחתה של 25 נקודות בסיס בטווח יעד הריבית, וימשיך להקל במדיניות בכל אחת מהישיבות עד לסוף השנה.

עם זאת, אנו מעריכים כי המדיניות המוניטרית תישאר מרסנת יחסית לרמה הנייטרלית, בשל סיכונים מתמשכים לעליית מחירים, בעיקר כתוצאה מהשפעת המכסים, שתבוא לידי ביטוי הדרגתי במחירי הצרכן. אם יתברר בוודאות שמדובר בעליית מחירים זמנית בלבד, הפד יוכל לעבור לעמדה נייטרלית בשנת 2026, תוך ביצוע שתי הפחתות ריבית נוספות של 25 נקודות בסיס.

דיוויד קול, הכלכלן הראשי, יוליוס בר