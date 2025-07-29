ההשפעה השלילית של המכסים עוד תורגש היטב

מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הראשי הגלובלי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי חרף הרעש והחששות סביב מדיניות הסחר החדשה של ארצות הברית, המחצית הראשונה של השנה הסתיימה עם פגיעה מתונה מהצפוי. הכלכלה האמריקאית הפגינה חסינות, האינפלציה לא זינקה, ומדדי המניות התאוששו במהירות – הרבה מעבר לציפיות. גם התקציב הפדרלי החדש של ארצות הברית לא הוביל לעלייה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות.
לדבריו, ההשפעות המאקרו-כלכליות המרוסנות מוסברות בין היתר בהשהיית הטלת המכסים לתקופה של 90 יום, באגירת מלאים מואצת מצד החברות האמריקאיות לקראת מועד היישום ב־2 באפריל, ובתרומתן של קטגוריות מחירים אחרות לבלימת עליות. עם זאת, החל מתחילת אוגוסט, כאשר המכסים החדשים ייכנסו לתוקף באופן מלא, צפויות ההשפעות השליליות להתבהר – ולהוביל לגל הפתעות כלכליות שלילי ברבעון השלישי.
על רקע זה, הבנק עדכן את אסטרטגיית ההשקעה שלו כדי להגן על הרווחים שנצברו בשווקים המובילים, והוסיף לתיקי ההשקעות נכסים שיוצרים גיוון כדוגמת זהב. מניות בשווקים מתעוררים זוכות למיקוד החודש, נוכח תמונה חיובית יותר. גם תמות ההשקעה הקבועות שהגדרנו ממשיכות להיראות אטרקטיביות, ובפרט תחום הטכנולוגיה, שהתאושש לחלוטין ואף עלה על ביצועי השוק הכללי.
בתחום החוב, לאחר אישור התקציב האמריקאי, הבנק ממקד את ההעדפה באיגרות חוב של חברות איכותיות. אשר לדולר – סטרובק מדגיש כי הוא נסחר כיום בטווח ערך הוגן, ואף נתפס ככזה שנמצא בטריטוריה של "מכירת יתר" במדדים שונים, ולכן אין כוונה למכור אותו או לבצע פעולות גידור יקרות בעת הזו.