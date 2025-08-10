ההטעיה הגדולה ב S&P500 ? ניתוח טכני של מדד S&P500 ומדד ת"א 35

וול-סטריט – מדד S&P500





ביום שישי אחד של בהלה (01-08-2025) שוק המניות האמריקאי הטעה רבים. אחרי תקופה ארוכה מאוד של מגמה חיובית אסרטיבית במיוחד, כולנו חיפשנו טריגר לתחילה של תיקון יורד. אותו יום שישי היה נדמה כנקודת התחלה טובה לכך, בגלל שהוא בא אחרי כמה ימים של הססנות בשיא. אז מה קרה? למה זה נראה עכשיו כהטעיה? כי מה שחשבנו כהתחלה של תיקון עומק עושה רושם עכשיו כתיקון בזמן. גם זה עדיין בהסתייגות, כי אין לדעת אם לא נראה שיאים שבועיים של כל הזמנים, בקרוב.

בקיצור: ההטעיה הייתה באופי המהלך ולא כל כך במהות שלו. עדיין, זה יכול להיות מאוד כואב עבור אלו שלקחו עמדות שורט על השוק, בהתבסס בצורה הקלאסית שאותו יום שישי סימן לנו. בכל אופן, איך נסביר את העמידה האיתנה של השוק במקומו הגבוה כל כך? אחרי הכול, כל יום שעובר מעלה עוד ועוד את התהייה שלנו לגבי מה שקורה. מעבר לשווי השוק הגבוה של הרבה מאוד מן המניות המובילות, נציין כאן כמה גורמי יסוד שדווקא תומכים בירידות:

ראשית, כל נושא המכסים מתגלגל לו לאיטו אבל עושה הרבה גלים בכלכלה האמיתית הגלובלית. ואני לא מדבר על הברור מאליו כמו סין או אירופה. ניקח לדוגמה מקום כמו הודו שחטפה עכשיו מכס של 50% על מוצריה... למרות חוסר הוודאות הגבוה מאוד בעניין הזה, גורם זה אינו משפיע על המגמה. וזאת בניגוד למה שראינו במרץ-אפריל השנה.

שנית: התקציב שעבר (BBB – Big Beautiful Bill) הדגיש את הנקודה הכואבת תמיד אבל הקצין אותה עוד יותר: החוב האמריקאי, והתשלום על הריבית עבורו, מאיימים על היציבות המאזנית של ארה"ב. נכון שהפד יכול תמיד להדפיס אינסוף דולרים אבל ראינו מה קרה כאשר זה קרה לתקופה קצרה עבור משבר הקורונה. מצב הצרכן האמריקאי, שהרבה מאוד מהם חיים ממשכורת למשכורת, לא יוכלו לסבול גלי אינפלציה עצומים.

לכן, הצעד היחיד שיכול לעזור הוא הורדת עלות מימון החוב על ידי הורדת הריבית על ידי הבנק המרכזי. והנה, זה האחרון אינו משתף פעולה ומתנגד עקרונית למהלך בגלל הסעיף הקודם: השפעת המכסים על הכלכלה. למרות זאת, גם הריבית הגבוהה אינה משפיעה, בינתיים, על השוק. אגב, בהקשר הזה אזכיר את מה שראינו בשבוע שעבר, שהוא דבר ללא תקדים: ביקושי היתר היו קטנים מן הצפוי עבור בגלגולים של האג"ח ל-10 ו-30 שנה וזה לא הזיז לאף אחד כל עוד התשואות הממוצעות היו נמוכות יותר. בקיצור: כל עניין החוב נכנס למצב אחורי.

שלישית: אנו חיים בתקופה של פעילות נמוכה יחסית בגלל החופשים וזה היה צריך לתת לנו תקופה של תנודתיות גדולה הרבה יותר. הסוחרים ה"זוטרים" שנשארו מול המסכים לוקחים, בדרך כלל, יותר סיכונים ובתקופות כאלו היינו צריכים לראות כיסי הלוך-ושוב הרבה יותר משמעותיים. גם זה לא קרה בכלל.

אז מה המסקנה מכל זה? שמה שמחזיק את השווקים כרגע הוא הגורם שהחזיק אותם עד כה, ובצורה יתרה של חשיבות: הנזילות. על פי הדיווחים על הנושא הזה, הבנקים המרכזיים הסיני, ההודי, הבריטי, וגם האמריקאי עושים מאמצים לספק נזילות למערכת הפיננסית כדי שהיא תמשיך לנוע כרגיל. הנזילות הזו מיועדת בעיקר לחלק האג"חי אבל היא זולגת בכמויות גדולות גם לחלק המנייתי כאשר שני זרמי הכניסה האחרים עדיין מתקיימים: ההשקעות הפאסיביות המתמידות (מנות לתוך קרנות הסל – ETF), והריכוזיות הגדולה לכמות מניות קטנה יחסית שמושכת מעלה את המדדים.

טכנית, הגרף אומר את כל האמת כולה: אחרי יום השישי המפורסם (01-08) המחיר מצא תמיכה מאסיבית בממוצע הנע 20 ומשם החליט לעלות חזרה. אנו מתקרבים במהירות לבדוק את השיא האחרון (6427) כאשר פריצה וסגירה שבועית מעליו ינחה אותנו שוב להאמין בהמשך המגמה החיובית. אם זה לא יקרה, נישאר עם הדילמה הגדולה: דשדוש בין 6427 ו-6201, לתקופה, או התחלה חדשה של תיקון עומק. לדעתי, רק בסתיו יהיה הגיון לצפות לתיקון עומק. אבל, למרות זאת, שמתי עבורכם שני סרגלי Fibonacci, מנקודות התחלה שונים, על מנת למפות את רמות התיקון האפשריות. אם נניח 50% תיקון, אז: במקרה הטוב: 6093, ובמקרה הפחות טוב: 5632.



שוק המניות הישראלי עבר פאזה. מן ההתלהבות הענקית שהתבטאה בעלייה הדרמטית מאז ה-07-04-2025 (2282) ועד השיא של ה-23-07-2025 (3069) הגענו לסוג של שלילה איטית, מתגלגלת. ראשית, נציין שהפסגה הכפולה סביב השיא הייתה סוג של אזהרה, אשר הפכה להיות סימן שלילי ברור כאשר המדד שבר את בסיס התבנית (2970). עכשיו, יש לנו רצף שלילי של נרות וזה לא נראה טוב. במיוחד כאשר השוק האמריקאי מנסה להגיע שוב לשיאו ואף לפרוץ אותו.

כמו כן, בסקירות היומיות הוזכרה העובדה שסקטור הבנקים היה למגדלור של חיוב במשך המערכה החיובית הגדולה. וכאשר ראינו ביצועי חסר בינו ובין השוק הכולל, היה זה סממן קשה שלא ניתן להתעלם ממנו. אז מה קרה ששינה את אותה פאזה? לא אחדש כלום אם אומר שהיה זה שילוב לא מוצלח של השפעות מלחמה וגורמים פיננסיים מקומיים, יחד עם מימוש רווחים מאסיבי.

נתחיל במלחמה: לתקופה מסוימת, עזה הייתה בחלק הסמוי של התודעה. חיזבאללה, סוריה, איראן, אלו היו במוקד ובהם הוכחנו יכולת מדהימה. וכאשר כבר דובר על נורמליזציה עם סוריה ולבנון, בגיבוי סמוי של הסעודים, האופטימיות חגגה. הבעיה היא שעזה חזרה לנשוך אותנו קשה. קמפיין ההרעבה וחוסר ההחלטיות של המדינאים שלנו החזירו אותנו לימים שבהם המשבר הזה מזיק הרבה יותר מגודלו היחסי של האויב. לא משנה מה העמדה העקרונית של המשקיעים בנושא, הבעיה הייתה ועדיין הינה, חוסר היכולת לראות סוף סביר לבעיה, כאשר 20 חטופים חיים ו-30 חללים עומדים ומחכים לשחרורם מידי המפלצות.

כמו כן, התבוסה ההסברתית הגיעה גם לחלק גדול מתומכי ישראל מסורתיים אשר לא מסוגלים לסבול יותר את התמונות מהרצועה. לנו הישראלים קשה מאוד לקבל את הרושם האמיתי כמו מי שיושב בחו"ל. וכך, חלק מן הזרים וחלק מן המקומיים שהולכים אחריהם, החליטו את ההחלטה ההגיונית ביותר האפשרית: בואו נממש חלק מן הרווחים העצומים שיש לנו בסקטורים הטובים (כמו הבנקים) ונמתין עם סיכון נמוך יותר עד שתתבהר התמונה.

וכך, הדולר עולה, הבנקים יורדים, והבורסה עשתה את המהלך הנדרש. כאמור, ישנו גם גורם מקומי מתמשך המוסיף שמן למדורה השלילית: הריבית הגבוהה. למרות שאין שום סיבה בעולם שהבנק המרכזי שלנו יהיה תלוי בהחלטות הפד, העובדה היא שבנק ישראל ממאן להוריד את הריבית כל עוד הפד לא יעשה זאת. אנו חיים היום עם ריבית ריאלית של כ-1%, בזמנים של גרעון עצום, מלחמה עצימה, וכלכלת ייצוא ניזוקה מן התדמית הישראלית בעולם. איפה צעדי התמרוץ? ולו לשיקום הדרום והצפון שניזוקו מן המלחמה...

בקיצור: יש מעין "סופה מושלמת" עם מומנטום שלילי מתגבר. טכנית, נאמר: התיקון הגיע לשליש מן העלייה מאז ה-15-06-2025. תיקון חצי עומד על 2863 כאשר התיקון חצי מן העלייה כולה עומד על 2677. נראה אם החלטת הקבינט לשליטה על הרצועה תשנה משהו.





